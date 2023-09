Kabel richtig crimpen – so geht's!

Das Crimpen ist ein übliches Verfahren zum Zusammenpressen eines Kontakts mit einem Leiter, ohne dass dabei gelötet werden muss. Richtig ausgeführt, entsteht beim Crimpen eine mechanisch solide Verbindung, die korrosions-, gas- und flüssigkeitsbeständig ist.

Wenn Sie schon mal einen Kabelschuh an einen Draht gecrimpt haben, wissen Sie, dass dies nicht die anspruchsvollste aller Aufgaben scheint. Sie müssen das Kabel abisolieren, eine Klemme auf das Ende stecken, das nächstbeste Werkzeug in die Hand nehmen und so lange zudrücken, bis die Klemme auf dem Kabel sitzt. Richtig? Nicht ganz.

Denn ein einziger falscher Crimp kann zu schwerwiegenden Gerätefehlern führen, die zeitaufwändige Diagnosetests und teure Reparaturen nach sich ziehen.

Wir zeigen Ihnen in drei einfachen Schritten, wie Sie das perfekte Crimpen beherrschen:

1. Schritt: Vorbereitung

Beginnen Sie mit dem Abisolieren des Kabels mit einer geeigneten Abisolierzange. Da nicht alle Kabelschuhe gleich aufgebaut sind, empfehlen wir, sich beim Hersteller des Kabelschuhs nach der empfohlenen Abisolierlänge für den jeweiligen Kontakt zu erkundigen.

Passen Sie Ihr Werkzeug entsprechend an und isolieren Sie das Kabel ab. Nachdem Sie die äußere Ummantelung abisoliert haben, stellen Sie sicher, dass die Litzen nicht durchgeschnitten oder beschädigt werden - dies kann die Strombelastbarkeit des Leiters verringern und die Lebensdauer der Verbindung Ihres DIY-Projekts verkürzen.

Schritt 2: Crimpen

Der Hauptvorteil des Crimpens besteht darin, dass das Löten von Drähten überflüssig wird, wodurch der Installationsaufwand verringert wird. Diese Zeitersparnis ist auf dem heutigen Markt sehr wichtig. Darüber hinaus sind Lötverbindungen spröde und neigen bei ständigen Vibrationen, wie sie in rauen Umgebungen zu erwarten sind, zum Versagen.

Damit das Crimpen reibungslos funktioniert, sollten Sie die vom Hersteller der Kabelschuhe empfohlenen Werkzeuge verwenden. Die Verwendung falscher Werkzeuge kann dazu führen, dass die Crimpverbindungen nicht den vorgeschriebenen Spezifikationen entsprechen und Sie sich einem möglichen Versagen aussetzen.

Viele Anwender verwenden gerne Crimpwerkzeuge mit Zwangssperre, weil sie eine fühlbare Rückmeldung geben, so dass Sie wissen, wann der Kontakt vollständig gecrimpt ist. Ratschen-Crimpwerkzeuge gewährleisten auch eine korrekte Crimpung, weil sie eine farbcodierte, visuelle Bestätigung liefern, dass Sie den richtigen Hohlraum für den zu crimpenden Kabelquerschnitt verwenden. Und nicht zuletzt können Sie die Crimpbacken erst dann öffnen, wenn Sie die richtige Crimphöhe erreicht haben.

Sobald der Crimpvorgang abgeschlossen ist, ist es Zeit für einen Test, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Schritt 3: Prüfen des Crimps

Nachdem Sie sich mit der Vorbereitung und dem korrekten Crimpen Mühe gegeben haben, sollten Sie die Verbindung abschließend testen oder überprüfen, um sicherzugehen, dass sie hält.

Es gibt drei Merkmale, die eine gute von einer schlechten Crimpung unterscheiden:

Lage des Crimps

Kompression der Litzen

Hohlräume zwischen den Litzen

Untersuchen Sie die Crimps zunächst visuell mit einer Lupe auf offensichtliche Fehler.

Die Crimpung sollte mittig auf der Leiterhülse sitzen, wodurch ein gleichmäßiger Druck auf die gesamte Länge der Hülse gewährleistet wird. Achten Sie darauf, dass die Drähte nicht in den Zungenbereich des Kabelschuhs oder der Klemme hineinragen. Prüfen Sie, ob die Drähte entweder bündig mit dem Ende der Hülse abschließen oder nur leicht über die Hülse hinausragen.

Anschließend messen Sie mit einem Crimp-Mikrometer die Crimphöhe und -breite. Durch Messen der Crimphöhe der gecrimpten Klemmen in der Mitte der Aderhülse und in der Mitte der Isolierhülse stellen Sie sicher, dass die Crimpung innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs liegt. Diese Messung der Höhe des angeschlossenen Kabels im Crimpbereich ist eine gute Methode der Qualitätskontrolle, da sie nicht zerstörerisch ist.

Und schließlich - sparen Sie sich diesen Test nur für ein Probestück - sollten Sie einen Crimpauslösetester verwenden, um sicherzustellen, dass der Crimp die vom Hersteller angegebene Zugfestigkeit erreicht, wenn er richtig gecrimpt ist. Dieser Test ist zerstörerisch, sollte also nur an einem Probestück durchgeführt werden, um zu beweisen, dass Sie die Spezifikationen einhalten.



