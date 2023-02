COMPACTSurvival: Einen Kompass selbst bauen

Wie kann man sich selbst helfen, wenn man sich in der Wildnis verirrt? Unser Survival-Experte Roy Grassmann hat dazu einen Trick auf Lager. Blackout, Engpässe, Aufstand und Krieg: Für den früheren US-Elitesoldat Clint Emerson gefährden die Strategen der Neuen Weltordnung den Frieden. Dies berichtet das Magazin "COMPACT".

Wer sich bei einem Spaziergang verirrt, kann leicht in Panik geraten. Da ist es gut, wenn man sich selbst zu helfen weiß. Es ist nämlich gar nicht so schwer, sich selbst einen Kompass zu bauen, man muss halt nur wissen, wie es geht. In dem Video zeigt Ihnen unser Survival-Experte Roy Grassmann, wie sie sich selbst einen Kompass bauen können.

Wissen, wie man überlebt



Das Wasser kommt aus der städtischen Leitung, Strom aus der Steckdose, und wenn man etwas zu essen braucht, geht man in den Supermarkt. Falls wirklich mal etwas passieren sollte – Hochwasser, Stromausfall oder Schneesturm –, dann sind wir doch gut aufgestellt. Mit Feuerwehr, THW, Bundeswehr und anderen Helfern… Oder vielleicht doch nicht? Im Ernstfall funktioniert das alles nicht, wie auch die Ahrtal-Flut gezeigt hat.

In einem solchen Fall muss man sich selbst zu helfen wissen – und sich unabhängig vom System gemacht haben. Wie das funktioniert, kann man in Clint Emersons Survival-Handbuch der Navy Seals nachlesen. Der frühere US-Elitesoldat und Bestsellerautor hat darin die 100 wichtigsten Techniken zusammengestellt, die man braucht, um im Ernstfall überleben zu können.

