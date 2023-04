Vom Aufwärmen bis zum Dehnen: Mit AUF1 Sport zuhause machen

Sport verbrennt nicht nur Kalorien. Er hilft auch unseren Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Doch viele Menschen wissen nicht, wie sie dabei vorgehen sollen. Deshalb haben wir für Sie eine Sporteinheit zum Mitmachen gedreht. Dort finden Sie alles - Vom Aufwärmen bis zum Dehnen nach dem Sport. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Bewegung tut dem Körper gut. Gerade in einer Zeit, in der jeder Zweite am Schreibtisch arbeitet. Digitalisierung und technischer Fortschritt gehen oft mit Bewegungsmangel einher. Wir sind zu einem Volk von Bildschirm-Konsumenten geworden. Und das meist im Sitzen.

Bewegungsmangel und Sitzen machen krank

Die Folgen: Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, ein geschwächtes Immunsystem, Rücken- oder Beinschmerzen sowie Arthrose. Doch auch die Sehnen und Bänder werden bei Bewegungsmangel geschwächt. Oft gehen diese Beschwerden mit der Vermeidung von Bewegung einher. Die Probleme werden so abermals verstärkt. Ein Teufelskreis.

Sport hält gesund - seelisch und körperlich

Umgekehrt stärkt Sport das Herz, Stresshormone werden abgebaut, Glückshormone freigesetzt. Das Gehirn funktioniert besser und die Schlafqualität wird gesteigert. Es gibt also mehr als genug Gründe, um regelmäßig sportlich aktiv zu sein. Dennoch machen 45 Prozent der Bundesdeutschen nie oder nur selten Sport. Lustlosigkeit und Zeitmangel werden dabei als Hauptgründe für den Sportverzicht angegeben. Dabei kann man auch in kurzer Zeit sehr effizient Sport betreiben. Und das kann auch Spaß machen.

Deshalb ist Isabelle Janotka zum Fitnesstrainer Christoph Fallmann nach Niederösterreich gefahren. Gemeinsam haben sie eine Sporteinheit durchgezogen. Dabei zeigen sie alles, was es dafür braucht. Wie man sich richtig aufwärmt, worauf man bei einzelnen Übungen achten muss und wir korrektes Dehnen ablaufen soll.

Die gesamte Sendung „Aufwärmen, Sport, dehnen: Übungen zum Mitmachen“ können Sie hier nachsehen:

Quelle: AUF1.info