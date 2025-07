Neue Hoffnung bei Arthrose: Worum es im kompakten Ratgeber von Dr. Csaba Losonc geht

Viele Arthrosepatienten stehen ratlos vor einem Dschungel an Therapieversprechen – von Spritzen über Operationen bis hin zu alternativen Verfahren. Doch was hilft wirklich? Und worauf kann man verzichten? Dr. Csaba Losonc, Facharzt für Orthopädie und ärztlicher Leiter eines spezialisierten MVZ, hat aus dieser Unsicherheit heraus einen kompakten Ratgeber zur Stammzelltherapie verfasst. Was genau dahinter steckt und welche Informationen er vermittelt, erfahren Sie hier.

Die Hoffnung vieler Patienten mit Arthrose ist klar: Sie wollen ihre Gelenkbeschwerden lindern – möglichst nachhaltig und ohne Operation. Doch die Realität sieht oft anders aus: Konventionelle Behandlungsansätze, wie die alleinige Anwendung von Hyaluronsäure oder Schmerzmedikation, bringen meist nur kurzfristige Erleichterung. Was bleibt, ist Frust. Die Lebensqualität sinkt, der Alltag wird zur Belastung. Hinzu kommt die Angst vor einer Operation – besonders bei älteren Menschen oder bei Vorerkrankungen. „Wer zu lange wartet oder keine wirksame Therapie erhält, riskiert nicht nur die Verschlechterung der Lebensqualität, sondern auch Folgeschäden an den Gelenken“, warnt Dr. Csaba Losonc. „Genau deshalb braucht es patientennahe Aufklärung und transparente Informationen über moderne, wirksame Alternativen – wie die Stammzelltherapie.“

Dr. Csaba Losonc ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Gründer und Leiter des medizinischen Versorgungszentrums Medicum Rhein-Ahr-Eifel. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich auf moderne, nicht-operative Therapien bei Arthrose spezialisiert. Sein Anspruch: nicht einfach Symptome behandeln, sondern funktionelle Lebensqualität wiederherstellen. So liegt sein Schwerpunkt auf regenerativen Verfahren wie der Stammzelltherapie und hochkonzentriertem Plasmaeinsatz, mit denen er in der Praxis deutliche Fortschritte gegenüber herkömmlichen Ansätzen beobachtet. Die Kombination aus medizinischer Erfahrung, technischer Ausstattung und einem ganzheitlichen Behandlungskonzept macht seine Praxis zu einer gefragten Adresse für Patienten, die Alternativen zu Schmerzmitteln oder Operationen suchen. Zur ergänzenden Aufklärung hat Dr. Csaba Losonc einen übersichtlichen, praxisinternen Ratgeber verfasst – als zusätzliche Informationsquelle für all jene, die sich mit dem Gedanken an eine moderne Gelenktherapie tragen.

Therapie verstehen, Chancen erkennen, Risiken einschätzen

Der Ratgeber von Dr. Csaba Losonc soll als verlässliche Orientierungshilfe zur Stammzelltherapie dienen. „Mein Anliegen war es, ein verständliches und zugleich fundiertes Informationsangebot zu schaffen – ohne überzogene Versprechen, aber mit klaren, ehrlichen Antworten auf die wichtigsten Fragen“, verrät er. Damit verfolgt er ein klares Ziel: Betroffene sollen ihre individuellen Therapieoptionen realistisch einschätzen können.

Im Mittelpunkt des Ratgebers stehen daher praxisnahe Inhalte: Wann ist eine Stammzelltherapie sinnvoll – und wann eher nicht? Welche Patientengruppen profitieren besonders davon und für wen ist diese Behandlungsform ungeeignet? Auch die Grenzen des Verfahrens werden offen benannt – ebenso wie die möglichen Konsequenzen, wenn moderne Therapieansätze gar nicht genutzt werden. Darüber hinaus gibt der Ratgeber Hinweise, wo Patienten Hilfe finden können, sollte eine Behandlung nicht direkt in der eigenen Praxis möglich sein.

Der Ratgeber ist bewusst kurz und übersichtlich gehalten. Er wird nicht im Handel vertrieben, sondern ist derzeit ausschließlich direkt über die Praxis von Dr. Csaba Losonc erhältlich – auf persönliche Anfrage vor Ort.

Stammzellen, Plasma und Hyaluron: Gemeinsam stärker gegen Arthrose

Was viele Patienten nicht wissen: Die größte Wirkung entfaltet die Stammzelltherapie im Zusammenspiel mit anderen, innovativen Verfahren. Dr. Csaba Losonc vom Medicum Rhein-Ahr-Eifel vergleicht das mit einem Garten: „Hyaluronsäure ist das Wässern, Plasma ist der Dünger – beides allein bringt wenig. Erst in Kombination entfalten sie ihre volle Kraft.“

In der Praxis bedeutet das: Es werden zwölffach konzentrierte Plasmaspritzen mit Stammzellen kombiniert – ein Verfahren, das bislang nur wenige spezialisierte Praxen in Deutschland anbieten. Diese Hochkonzentrate stammen aus den USA und ermöglichen eine deutlich intensivere Wirkung als herkömmliche PRP-Anwendungen. Auch Hyaluronsäure kann bei Bedarf zusätzlich integriert werden – ein entscheidender Vorteil für Patienten, die sich eine sanfte, aber effektive Alternative zum Gelenkersatz wünschen. „Unsere Ergebnisse zeigen: Durch die Kombination von Stammzellen und hochkonzentriertem Plasma können wir in vielen Fällen nicht nur die Beschwerden lindern, sondern auch operative Eingriffe vermeiden“, betont Dr. Csaba Losonc vom Medicum Rhein-Ahr-Eifel abschließend.

Quelle: MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel GmbH (ots)