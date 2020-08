Kraft und Power verknüpfen

In der Lektion sieben der Messias/Messiarin-Serie zeigt uns Karma Singh, wie man die Kraft des Herzens mit der Kraft des "Hara" (deutschen Namen dafür gibt es nicht) verbindet, in die er uns in Lektion sechs eingeführt hat.

Die Absicht hinter dieser Videoreihe ist es, jedem eine gute Grundlage für die Öffnung und Anwendung von Fähigkeiten zu geben, die für jeden natürlich sind, aber aus Gründen der Schaffung und Aufrechterhaltung einer selbsternannten "Elite" hat man uns seit frühester Kindheit gesagt, dass solche Fähigkeiten nicht existieren.

Karma Singh sagt, dass drei Wochen tägliches Üben mit Lektion sechs notwendig sind, bevor die in Lektion sieben enthaltene Kraft erreicht werden kann. Obwohl er nicht ins Detail geht, hat er gesagt, dass die Ergebnisse der Anwendung von Lektion sieben erstaunlich sein werden. Wir würden uns freuen, Ihre Berichte in den Kommentaren unter dem Video zu lesen. Teil sieben der Messias/Messiarin-Trainingsreihe ist hier: https://youtu.be/faRQBFaAEeY