Kaum Zeit für sportliche Bewegung? Kein Problem! Mini-Sporteinheiten haben einen erstaunlichen Effekt, sagt die Wissenschaft

Vermutlich wissen alle, wie gesund Training und Bewegung sind, wie sehr sie davon profitieren würden. Doch über die Hälfte der Deutschen bewegt sich allenfalls selten, jeder und jede fünfte überhaupt nicht mit Vorsatz, sondern nur nebenbei, etwa im Haus, beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit. Sport ins Leben integrieren, wie Snacks - wie kann das gelingen?

"Es gibt inzwischen mehr Forschung zu Bewegung im Alltag", sagt Sportmedizinerin Prof. Dr. Christine Joisten von der Deutschen Sporthochschule Köln. "Weil man gesehen hat, dass nicht alle anbeißen beim Thema Sport." Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zeigt in seiner aktuellen Ausgabe Übungen, die sich für "Snacktivity" eignen.

Wenige Minuten Aktivität helfen bereits

Die Forschung hat zuletzt erstaunliche Ergebnisse gebracht: Sogenannte Bewegungssnacks, kurze, intensive Einheiten von etwa einer bis fünf Minuten, können mehr für die Gesundheit tun als lange gedacht. "Bis vor einigen Jahren ist man davon ausgegangen, dass man sich mindestens zehn Minuten am Stück bewegen müsse, um davon zu profitieren", sagt Christine Joisten. "Aber das war ein Irrtum." Denn täglich ganz wenige, ja sogar einzelne Minuten intensiver Alltagsaktivität reduzieren das Risiko, vorzeitig zu sterben, um bis zu 49 Prozent, zeigte etwa eine Studie aus Sydney und London. Solche Bewegungssnacks können beispielsweise der Sprint zum Bus sein, drei Stockwerke hochlaufen oder ein ausgebüxtes Kleinkind einfangen.

Der unbeabsichtigte Sport kann auch die Fitness verbessern. Allerdings sind die Effekte hier nicht so beeindruckend wie bei den Auswirkungen auf das Todes- oder Herzerkrankungsrisiko. Noch dazu ist Sport ja viel mehr als nur aus der Puste kommen, die Ausdauer oder Herz-Kreislauf-Fitness zu verbessern. Die Sportwissenschaft unterscheidet unter anderem Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Balance als weitere Trainingsziele.

Vor dem Essen besonders zu empfehlen

Wer sportlich viel erreichen will, muss allerdings immer noch viel tun. "Snacktivity" reicht dafür nicht. Was die heutigen Erkenntnisse der Sportwissenschaft aber klarstellen: Jede Minute zählt. Es ist viel besser, ein bisschen was im Alltag zu machen als gar nichts. Auch wenn es sich erst mal komisch anfühlt, scheinbar ohne Grund im Wohnzimmer herumzuzappeln: Es spricht viel dafür, immer mal einen Bewegungssnack einzulegen. Besonders vor dem Essen, sagt Sportmedizinerin Joisten in der "Apotheken Umschau": "Der Blutzucker steigt nach der Mahlzeit weniger stark an. Und dieser Wert ist ein Risikomarker bei Diabetes." Übrigens: Wer Montag bis Freitag je dreimal fünf intensive Minuten einlegt, erfüllt damit schon die Minimalempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zu 75 Minuten körperlicher Aktivität pro Woche.

