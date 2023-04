Frühjahrsputz mit ätherischen Ölen: Für einen gesunden Körper und ein sauberes Zuhause

Nach dunklen Winterwochen, üppigem Essen und oft zu wenig Bewegung können naturreine ätherische Öle wirksame Unterstützung leisten, wenn es darum geht, unseren Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Massagen mit Bio-Pflegeölen und ätherischen Ölen regen den Stoffwechsel an und fördern die Durchblutung, Leberwickel unterstützen die Entgiftung. Im Haus sorgen die Öle von Zitrone, Grapefruit oder Lemongrass derweil für duftende Reinheit und natürliche Frische.

"Kostbare, naturreine Bio-Pflegeöle sind im Zusammenspiel mit entgiftend, durchblutungsfördernd oder hautstraffend wirkenden ätherischen Öle ein toller natürlicher Detox-Booster", sagt Anusati Thumm, Leiterin des Kompetenzteams Aromatherapie bei Primavera, international gefragte Referentin und Buchautorin. So können Anwendungen mit wertvollen Basisölen und ätherischen Ölen Detox-Kuren wirksam unterstützen, indem sie die Ausscheidung von Schadstoffen erleichtern, die Zellerneuerung anregen und die Selbstheilungskräfte des größten menschlichen Entgiftungsorgans, unserer Haut, aktivieren.

Anwendungen für straffe und gesunde Haut

Aufgrund seiner zellregenerierenden Eigenschaften eignet sich Karottensamen besonders gut für Verjüngungskuren, etwa in Form von Massageölmischungen. Dazu werden 3 bis 5 Tropfen Karottensamen, 6 bis 8 Tropfen Neroli, Palmarosa, Ylang Ylang, Benzoe Siam oder Sandelholz mit 30 ml Hanfsamenöl gemischt.*

Auch ätherisches Orangenöl hat hautstraffende Wirkungen. Dabei sollten stets frische Zitrusschalenöle verwendet werden, also solche, bei denen das Fläschchen nicht länger als sechs Monate angebrochen ist. Weil Zitrusschalenöle photosensibilisierend wirken, sollten direktes Sonnenlicht oder Solariumsbesuche nach der Anwendung gemieden werden.

Rezept Celluliteöl

5 Tropfen Orange

5 Tropfen Grapefruit

5 Tropfen Lemongrass

3 Tropfen Zypresse

2 Tropfen Wacholderbeere

100 ml Sesamöl

Das Öl regelmäßig täglich einmal von den Füssen ausgehend Richtung Herz einmassieren.

Eine Detox-Alternative ist das ätherische Öl der Wacholderbeere (Juniperus communis). Es fördert die Wasserausscheidung, ohne dass Elektrolyte verloren gehen. Außerdem wirkt es harntreibend und dadurch entgiftend, entzündungshemmend und das Bindegewebe festigend. Damit bringt es alles mit, was es für wirksame Detox-Mischungen braucht. Für eine längere Frühjahrskur kann die folgende Ölmischung zwei Wochen lang als Massageöl verwendet werden. Der Körper kann auch vor dem Duschen mit dem Öl eingerieben und nach kurzer Einwirkzeit abgebraust werden.

Körpermassageöl zur Entgiftung

6 Tropfen Wacholderbeere

6 Tropfen Grapefruit

2 Tropfen Bergamotte

4 Tropfen Myrte türk.

50 ml Sesamöl

Bademischung Detox

4 Tropfen Wacholderbeere

4 Tropfen Lorbeerblätter

4 Tropfen Grapefruit

2 Tropfen Myrte türk.

2-3 EL Basensalz oder Totes Meer Badesalz

Viele Detox-Profis schwören auch auf entgiftende Leber-Ölkompressen mit dem ausleitend wirkenden Rosmarin Verbenon. Dazu 3 Tropfen des ätherischen Öls und 10 ml Sesamöl auf eine Kompresse geben und diese erwärmen. Die Kompresse für 15 Minuten unterhalb des rechten Rippenbogens auflegen und danach weitere 15 Minuten ruhen.

Duftmischung "Willensstärkung" zum Durchhalten während einer Fastenkur

3 Tropfen Lorbeerblätter

5 Tropfen Grapefruit

Die Mischung macht sich die ausgleichende Wirkung von Lorbeerblätteröl auf das zentrale Nervensystem zunutze. Das ätherische Öl gilt als nervenstärkend und lässt uns dem inneren Schweinehund überwinden.

Duftender Hausputz mit der Kraft der Natur

Ätherische Öle lassen sich auch im Haushalt vielfältig einsetzen, um Böden, Flächen oder sanitäre Anlagen zu reinigen. Die Öle von Zitrone, Citronella, Grapefruit und Lemongrass sind nicht nur wegen ihres angenehm frischen Dufts besonders geeignet, sondern auch wegen ihres hohen Gehalts an Monoterpenen oder Aldehyden. Dadurch wirken sie leicht desinfizierend, fettlösend und neutralisieren unangenehme Gerüche. Ein neutrales Reinigungsmittel dient als Emulgator für die Öle.

Für ein Wischwasser wird 1 Tropfen ätherisches Öl wie z.B. Lavandin oder ein Zitrusschalenöl in 3 bis 5 Liter Putzwasser gegeben, dazu neutrales Bio-Reinigungsmittel in üblicher Menge. In der Waschmaschine sorgen 8 bis 10 Tropfen Lavandin mit etwas Wasser im Weichspülerfach für frische, duftende Wäsche.

"Wichtig ist, dass die verwendeten ätherischen Öle möglichst rein und unverfälscht sind", sagt Anusati Thumm. "Denn für die antibakterielle oder antivirale Wirksamkeit eines Öls sind Qualität und Reinheit entscheidend." So können ungünstige Anbaubedingungen oder falsche Verarbeitung die Wirkung der Öle beeinträchtigen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass direkter Hautkontakt mit ätherischen Ölen auch bei der Haus- und Putzarbeit vermieden werden sollte. Die meisten ätherischen Öle sollten nämlich grundsätzlich nicht unverdünnt auf der Haut angewendet werden, da sie hochkonzentriert sind und es bei purer Anwendung zu Reizungen kommen kann.

*Alle Rezepte stammen aus: Anusati Thumm, Katharina Zeh: Handbuch Ätherische Öle. 65 Öle für Gesundheit & Wohlbefinden. Joy Verlag 2023.

Quelle: PRIMAVERA LIFE (ots)