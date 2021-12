Sich in den Wintermonaten fit zu halten wird schwieriger denn je. Bei kaltem Wetter steigt das Interesse an kalorienreichen Lebensmitteln und es wird schwierig, ein aktives Leben zu führen. Daher ist es recht einfach, an Gewicht zuzunehmen. Es reicht jedoch aus, während der Wintermonate weiterhin Sport zu treiben, um alle negativen Auswirkungen der Wintermonate zu beseitigen.

Wer im Winter Sport treibt, wird körperlich fit für die Sommermonate. Dank der Übungen in den Wintermonaten ist in den Sommermonaten keine zusätzliche Anstrengung erforderlich, um in Form zu kommen und fitte Körper können in vollen Zügen genossen werden.

Im Winter schaffen das kalte Wetter und die Verdunkelung des Himmels unweigerlich eine düstere Umgebung. Die Tatsache, dass die Sonne vom Fenster aus nicht zu sehen ist, beeinflusst auch die menschliche Psychologie. Die Tage werden kürzer und es wird schwierig, ausreichend Tageslicht für die Ausschüttung des Hormons Endorphin zu nutzen. Das Training in einer solchen Situation erzeugt positive psychologische Effekte. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass man sich durch Sport in den Wintermonaten vor den Auswirkungen von Depressionen und Angstzuständen schützen kann.

Sport in den Wintermonaten hilft, das Gewicht zu kontrollieren und mehr Kalorien zu verbrennen. An kalten Wintertagen ist der Körper darauf programmiert, so viele Kalorien wie möglich zu speichern. Die aufgenommenen Kalorien werden als Fett gespeichert und ein Stoffwechselpräparat für kältere Wintertage hergestellt. Da diese vom Körper übernommene Selbstschutztendenz durch eine sitzende Lebensweise unterstützt wird, ist die Gewichtszunahme in den Wintermonaten leichter als in den Sommermonaten.

Wer diesen Kreislauf durchbricht und Sport treibt, sieht sich in den Wintermonaten der auffallendsten Realität des Sporttreibens gegenüber:

Wintertraining verbrennt mehr Kalorien. Der Körper arbeitet härter, um seine eigene Wärme aufrechtzuerhalten und beginnt, die gespeicherten Fette zu verbrauchen, um den Stoffwechsel zu beschleunigen.

Verändern Sie Ihr Leben diesen Winter und warten Sie nicht auf die Frühlingsmonate, um fit für den Sommer zu werden!

Quelle: Fit&Fun (ots)