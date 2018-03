Gehirntraining: Mit welchen Übungen das Gehirn fit bleibt

Wer in seinem Job stark beansprucht wird oder wer einen anstrengenden Alltag zu bewältigen hat, der sollte stets all seine Gedanken beisammen halten und von früh bis spät funktionieren können. Um den täglichen Anforderungen gerecht zu werden, muss man sein Gehirn auf Höchstleistung stellen und ihm viel abverlangen. Da kann es leicht passieren, dass man sprichwörtlich den Kopf verliert und um das zu vermeiden, kann es hilfreich sein, das eigene Leistungsvermögen des Gehirns zu fördern und zwar mithilfe von Gehirntraining.

Mit gezielten Übungen lässt sich die Gehirntätigkeit stetig verbessern. Das ist ganz gut vergleichbar mit einem sportlichen Muskelaufbau-Training - wer regelmäßig übt, baut Muskelmasse auf und wer sein Gehirn trainiert, kann entsprechende Bereiche im Gehirn erweitern. Niemand ist zu alt dafür und jeder ist in der Lage anhand von Rätseln, Puzzle oder Denkspielen, seine Konzentrationsfähigkeit zu steigern.

Die Frage, die sich vielen stellen wird, ist, wie man derlei Denksport-Aufgaben in seinen vollgepackten Tagesablauf einbringen soll, dabei ist die Antwort ganz einfach! Da heutzutage fast jeder mit einem Handy ausgestattet ist, kann man in kleinen Pausen oder auch auf dem Weg zur Arbeit online gehen und sich entsprechende Übungen aufs Telefon laden. Wenn man gezielt an seinem Gedächtnis und gleichzeitig am Reaktionsvermögen arbeiten möchte, bietet es sich an, in einem Online Casino klassische Kartenspiele, wie Poker oder Blackjack, und Games, die die Berechnung von mathematischen Wahrscheinlichkeiten beinhalten, auszuprobieren. Wer es zu Beginn einfacher angehen will, kann sich auch an Spiele aus Kindertagen halten und mit Memory oder Tetris einen leichten Einstieg in ein Gehirntraining finden. Sinnvoll ist es zudem, freie Minuten mit einer Rätsel-App, wie WordBrain zu verbringen, um das Denkvermögen anzukurbeln und gleichzeitig seinen Wortschatz etwas aufzufrischen.

Natürlich kann man auch ganz ohne elektronische Geräte seine Gehirnleistung auf Vordermann bringen. Jede Tageszeitung und viele Zeitschriften beinhalten einen Abschnitt, der sich der Unterhaltung durch Rätsel widmet. Hierin lassen sich verschieden anspruchsvolle Aufgabenstellungen finden, die oftmals Kreuzworträtsel, ein Rebus oder Zahlenknobeleien enthalten. Eine richtige Trend-Welle hatte sich entwickelt, als vor einigen Jahren in Europa ein Sudoku-Rätsel in einer Tageszeitung abgedruckt wurde. Darauf verbreiteten sich die simpel aufgebauten, aber oft schwer zu lösenden Zahlenrätsel wie Sand am Meer. Die Sudokus sind nach wie vor sehr beliebt und wahre Fans haben die Möglichkeit, sich mit Sudoku-Büchern auszustatten, die in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen erhältlich sind.

Eine schöne Idee ist es auch, sein Denkvermögen zusammen mit Freunden zu schärfen. Es spricht doch nichts dagegen, bei einem gemeinsamen Treffen mal auf etwas anspruchsvollere Spiele zurückzugreifen, die Spaß bringen und zudem das Gehirn trainieren. Beispielsweise muss man bei dem Brettspiel „Scrabble“ seine Gedankenwindungen so in Gang bringen, dass sich aus einzelnen Buchstaben auf kreative Weise ein Kreuzworträtsel von hinten herum aufbauen lässt. Etwas aktiver geht es mit „Activity“ zu, wo man seinen Mitspielern unter anderem Rätsel mit selbstgemalten Zeichnungen aufgeben kann. Aber auch mit Kindern kann man nach einer sinnvollen Beschäftigung suchen, die die eigene Gehirntätigkeit fordert und sei es nur, dass man strategisch an „4 gewinnt“ herangeht oder dass man es vermag, bei „Mastermind“ durch logisches Denken den Farbcode besonders schnell zu entschlüsseln. Man sollte grundsätzlich einfach nur im Hinterkopf behalten, darauf zu achten, sein Gehirn bei passenden Gelegenheiten zu trainieren, um geistig immer fit zu bleiben.