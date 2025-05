Sitzen, tippen, Schmerzen: Hilfe gegen typische Bürobeschwerden wie Verspannungen oder Karpaltunnelsyndrom

Viel Sitzen, wenig Bewegung: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland (55 Prozent) arbeitet nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft überwiegend an einem Büroarbeitsplatz [1]. Das ist zwar bequem, wettergeschützt und ungefährlich, hat aber trotzdem oft negative Folgen für die Gesundheit.

Der Sportwissenschaftler und Physiotherapeut Dr. Joachim Merk erklärt, wie es zu typischen Bürobeschwerden kommt und was man dagegen tun kann.

Stundenlanges Sitzen mit Blick auf den Bildschirm, nur die Hände fliegen über die Tastatur oder klicken mit der Maus: Büroarbeit ist selbst an einem ergonomischen Arbeitsplatz belastend für den Körper. Denn dieser ist definitiv nicht dafür bestimmt: "Evolutionstechnisch gesehen ist der Bewegungsapparat für das Laufen, Jagen und Sammeln gemacht und nicht, um täglich für viele Stunden in der gleichen Haltung zu bleiben. Daher ist es eigentlich logisch, dass immer mehr Beschwerden durch die lange und einseitige Körperhaltung beim Sitzen im Büro entstehen", erklärt der Sportwissenschaftler und Physiotherapeut Dr. Joachim Merk. "Zu Schmerzen kommt es dann besonders durch Muskelverspannungen im unteren Rücken oder im Schulter-Nackenbereich. Aber auch das Karpaltunnelsyndrom und Schmerzen an den Händen kommen häufig vor."

Rücken, Mausarm, KoNaSchu

Manche dieser Bürokrankheiten haben schon eigene, umgangssprachliche Namen bekommen. Wohl jeder kennt den Seufzer "Ich hab' Rücken", neuer ist die Bezeichnung "KoNaSchu" für gleichzeitige Kopf-, Schulter und Nackenschmerzen, die oft durch die verspannte Haltung vor dem Bildschirm ausgelöst werden. Auch der schmerzhafte "Mausarm" (medizinisch RSI-Syndrom) durch eine Überlastung der Muskeln, Sehnen und Bänder in Hand und Arm kommt bei "Schreibtischtätern" häufig vor.

Bewegen und locker machen

Zur Vorbeugung empfiehlt der Experte, den Oberkörper immer wieder in Bewegung zu bringen und zwischendurch aufzurichten, im Stehen zu telefonieren oder für Absprachen zum Kollegen hinzugehen, statt eine Mail zu schreiben. Wer viel mit der Maus arbeitet, solle regelmäßig die Hände lockern - weitere Tipps und Übungen gibt es unter www.doc-gegen-schmerzen.de. "Auch bei akuten Schmerzen kann Bewegung helfen: dehnen, strecken, betroffene Stellen ein wenig massieren", so Merk.

Ausgleich in der Freizeit schaffen

Der Sportwissenschaftler rät weiterhin dazu, abseits des Büro-Schreibtisches für Bewegung und körperlichen Ausgleich zu sorgen, beispielsweise durch Sport, Spaziergänge, Yoga oder Krafttraining im Fitness-Studio. "Es gibt auch Rückenkurse, die häufig von den Krankenkassen bezuschusst werden. Sollte das nicht ausreichen, ist Physiotherapie sinnvoll. Hier können aktuelle Probleme gezielt behandelt und gelindert werden, und es gibt sinnvolle, individuelle Tipps und Übungen zur Vorbeugung."

