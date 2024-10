Immer mehr psychische Probleme - Expertin nennt 5 Gründe, warum man sich um sein emotionales Wohlbefinden kümmern sollte

Immer mehr Menschen leiden unter psychischen Problemen, insbesondere Depressionen nehmen zu - auch bei jungen Leuten. Die Verschreibung von Antidepressiva hat sich drastisch erhöht. Vor allem in stressigen Lebensphasen oder unter belastenden Umständen kann sich dies stark auf das emotionale Wohlbefinden auswirken.

Es ist umso wichtiger, sich um das emotionale Wohlbefinden zu kümmern, bevor es zu ernsthaften Problemen kommt. Eine gesunde Psyche ist die Grundlage für ein erfülltes Leben. Vor allem in der heutigen Zeit, wo Stress und Leistungsdruck allgegenwärtig sind, ist es wichtig, präventiv tätig zu werden und geeignete Maßnahmen zur Stärkung der mentalen Gesundheit zu ergreifen. Hier erfahren Sie 5 Gründe, warum man sich um sein emotionales Wohlbefinden kümmern sollte und wie das aussehen kann.

1. Emotionales Wohlbefinden als Basis für gute Gesundheit

Der Gemütszustand hat viel mit der Gesundheit zu tun. Fühlen wir uns gestresst oder niedergeschlagen, wirkt sich das auf unsere Gesundheit aus. Nicht umsonst sagen wir manchmal, etwas liege uns schwer im Magen. Wer sich wohlfühlt und zu innerer Gelassenheit findet, hat dieses Problem seltener. In gelassenem Zustand stellen wir schnell fest, dass wir uns seltener krank fühlen. Dies ist keine Illusion. Tatsächlich führt emotionale Gelassenheit nachweislich zu besseren Stoffwechsel- und Organfunktionen, einer stärkeren Selbstheilung und geringerer Muskelspannung. Sogar chronische Schmerzen und Entzündungen lassen sich lindern, indem wir unser emotionales Wohlbefinden verbessern.

2. Innere Harmonie schafft ein harmonisches Umfeld

Auch der Kopf selbst wird entlastet, wenn emotionale Belastungen von uns abfallen. Dadurch können wir Kritik besser wegstecken und werden selbstbewusster und unempfindlicher für Negativität. Es fällt uns somit leichter, die eigene Meinung zu vertreten oder uns aus der eigenen Schale herauszutrauen und am gesellschaftlichen Leben Freude zu finden. Ebenso ist es in einem emotional ausgeglichenen Zustand einfacher, Intimität zuzulassen und anderen zu vertrauen beziehungsweise erst einmal zu entscheiden, ob sie dieses Vertrauen überhaupt verdienen.

3. Neue Perspektiven dank mehr Resilienz

Eng mit der inneren Harmonie verbunden sind die Fähigkeiten, Konflikte und Herausforderungen zu meistern. Emotionales Wohlbefinden sorgt somit unmittelbar dafür, dass wir Dingen, die wir sonst nur als Hindernisse wahrgenommen hätten, mit neuem Optimismus entgegentreten können. Dadurch eröffnen sich neue Perspektiven für die Zukunft - es fällt uns leichter, unsere Ziele ins Auge zu fassen. Zugleich haben es gelassene Menschen leichter, Rückschläge zu verkraften und die Vergangenheit loszulassen, wenn sie zur Bürde wird. Diese Eigenschaften geben uns die nötige Stärke in Konfliktsituationen und machen uns resilienter in allen Lebenslagen.

4. Durch Gelassenheit zu mehr Erfolg im Beruf finden

Aus mehr Resilienz entspringt zudem noch eine weitere positive Eigenschaft - eine, die es wert ist, sie gesondert zu betrachten. Unser emotionales Wohlbefinden hat nämlich einen direkten Einfluss auf so gut wie alles, was wir tun. So sind gelassene Menschen in der Lage, wesentlich stabiler, konstanter und ausdauernder an Projekten zu arbeiten oder berufliche Zielsetzungen mit mehr Beharrlichkeit zu verfolgen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, Resultate zu erzielen, die sie merkbar in der Karriere voranbringen. Somit stellt emotionale Stabilität als Grundlage für diese Resilienz einen entscheidenden Faktor für den beruflichen Erfolg dar.

5. Emotionales Wohlbefinden stärkt das Verantwortungsbewusstsein

Zuletzt hat das emotionale Wohlbefinden auch Einfluss darauf, wie wir uns verhalten, wenn wir Verantwortung tragen. Dies beginnt bereits bei uns selbst und ganz simplen Dingen. Zum Beispiel fällt es uns leichter, aus dem Bett zu kommen, wenn wir uns gut fühlen. Gleichzeitig versetzt uns Gelassenheit aber auch in die bestmögliche Verfassung, um Verantwortung für andere zu übernehmen. Somit wird es leichter, in Führungspositionen hineinzuwachsen und die eigenen Aufgaben zuverlässig zu bewältigen. Wir stellen also durch unser emotionales Wohlbefinden wortwörtlich die Weichen für die Karriere.

Frühzeitig in die emotionale Gesundheit investieren

Ob privat oder im Beruf - wir können in jedem Bereich unseres Lebens davon profitieren, uns um unser emotionales Wohlbefinden zu kümmern. Innere Gelassenheit und Harmonie wirken sich entscheidend auf unser Konfliktverhalten und den Umgang mit anderen aus und geben uns die Kraft, in schwierigen Situationen zu bestehen. Wer im Leben vorankommen will, sollte sich also rechtzeitig um seine emotionale Gesundheit sorgen.

Quelle: Natürlich Tschumi GmbH (ots)