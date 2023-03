Aktiv in den Frühling

Das Jahr 2023 ist zwar noch nicht alt – dennoch kommen bereits die ersten Märzenbecher in den Garten und die ersten Frühlingsgefühle auf. Jetzt, wo die Tage wieder länger und wärmer werden, öffnen sich gleich viele neue Möglichkeiten, welche im frostigen Winter nicht gegeben waren. Dabei gibt es gewisse Tätigkeiten, welche man durchführen sollte, damit man richtig frisch in den Frühling – und folgend den Sommer – starten kann.

Die Wohnung säubern

Jeder kennt den (gefürchteten) Frühlingsputz. In diesem bringt man die gesamte Wohnung oder das Haus für den Sommer auf Vordermann. Wenngleich die Wohnung immer geputzt werden sollte, macht es Sinn einen Frühlingsputz durchzuführen. So kann man nicht nur die Wohnung in Schuss bringen, sondern sich auch mental von der Winterstimmung befreien. Ein Frühjahrsputz ist jedoch nicht wie jede andere Putzerei. Hier wird jede Ecke gereinigt und auf Hochglanz gebracht. Wenn einem das alles jedoch zu überwältigend vorkommt, gibt es auch eine Vielzahl an professionellen Reinigungsdiensten, die bei einer ausgiebigen Frühjahrsreinigung helfen können.

Damit nicht nur der Staub, sondern auch alle Krankheitserreger, von welchen es im Winter genügend gibt, entfernt werden, verwenden viele Reinigungsdienste Produkte wie ein viruzides Desinfektionsmittel. Am Ende sollte natürlich ebenfalls der Boden gewischt und ein spezielles Auge auf die Hauspflanzen geworfen werden – für diese kann der Winter durchaus schwierig gewesen sein.

Aktiv werden

Im Frühling erwacht alles wieder zum Leben und die Bäume beginnen zu blühen. So bekommen auch die Menschen wieder mehr Energie. Diese kann in unterschiedlicher Art und Weise genutzt werden. Eine beliebte Aktivität ist Sport. So wollen viele Personen noch eine „Sommerfigur“ erhalten, für die Zeit, wenn weniger Kleidung getragen wird. Natürlich kann das ein Ansporn sein, dennoch sollte man Sport für sich selbst machen. Wenn man im Frühling etwa eine Runde in den Park laufen geht und man die Blumen und Pflanzen am Blühen sieht, bekommt man schnell einmal Glücksgefühle. Einerseits kommen diese vom Gefühl, dass die Welt wieder „erwacht“, andererseits sorgt die Bewegung für eine erhöhte Produktion von Serotonin, Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin. Diese „Glückshormone“ sorgen für eine positivere Stimmung. Wer weniger am Sporteln interessiert ist, der kann die ersten Sonnenstrahlen bei einem Spaziergang oder einem Ausflug in die Natur genießen.

Bild: pixabay



Es ruhig angehen lassen



Dabei muss man es im Frühling natürlich nicht übertreiben. Natürlich lädt das wärmere Wetter zum aktiv sein ein, dennoch sollte man nicht über die eigenen Grenzen gehen. Wer anstelle eines Spaziergangs lieber einen Kaffee in der Sonne trinken möchte, kann im Kaffeehaus genauso einen schönen Frühling erleben. Wichtig ist es dennoch, dass man im Frühling wenigstens an die frische Luft kommt. Über den Winter kann der Körper nur wenig Vitamin D produzieren. Vitamin D entsteht, wenn Sonne auf die Haut trifft – im Winter wird dies mit den wenigen Sonnenstunden und der dicken Winterkleidung schwierig. Im Frühling funktioniert dies wieder besser, weswegen die Vitamin D Speicher erneut aufgefüllt werden können. Der Frühling ist endlich da und es laufen bereits die ersten Vorbereitungen für den Sommer. Jetzt, wo man wieder mehr Energie hat, ist auch die perfekte Zeit, um sich von der Winterstimmung zu verabschieden und positiv in den Sommer zu starten. Mit einer sauberen Wohnung und einem aktiven Lebensstil kann das einfach gelingen.



----