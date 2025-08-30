Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Tipps & Tricks Gesundheit Schwere Beine: 15 Minuten Bewegung am Tag helfen

Schwere Beine: 15 Minuten Bewegung am Tag helfen

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 08:09 durch Sanjo Babić
Gustave Caillebotte: Gehender Mann in blauer Jacke
Gustave Caillebotte: Gehender Mann in blauer Jacke

Foto: Künstler
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wer im Sommer das Gefühl hat, schwere und angeschwollene Beine zu haben, sollte sich mehr bewegen. Der Grund sind häufig schwache Venenwände und -klappen, die dem Druck des Blutstroms nicht mehr standhalten und ausleiern. In den unteren Extremitäten "versackt" dann das Blut, das eigentlich zum Herzen zurücktransportiert werden sollte.

Wer sich außerdem wenig bewegt, vielleicht im Sitzen arbeitet, hat zudem das Problem, dass die Venenmuskelpumpen nicht ausreichend aktiviert werden. Diese Muskeln sind der Motor, der den Rückfluss des Blutes unterstützt. Das berichtet das "HausArzt-PatientenMagazin" in seiner aktuellen Ausgabe.

Übung "Ferse-Spitze" im Sitzen

Dagegen hilft am besten jeden Tag eine Viertelstunde Zeit für Venengymnastik. Zum Beispiel - wenn Sie ohnehin schon auf einem Bürostuhl sitzen - die Übung "Ferse-Spitze". Dabei sollten Ihre Oberschenkel einen rechten Winkel zu den Unterschenkeln bilden. Die Füße stehen parallel. Stellen Sie nun die linke Fußspitze und die rechte Ferse auf den Boden, anschließend die linke Ferse und die rechte Fußspitze. Das trainiert die Muskeln im Sprunggelenk und in der Wade. 20-mal wiederholen, kurze Pause und noch eine Runde.

Quelle: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wachen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige