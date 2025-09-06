Für eine bessere Arzt-Patienten-Verbindung: 5 Tipps für ein erfolgreiches Arztgespräch bei Adipositas

Einer aktuellen Umfrage* im Auftrag von Lilly Deutschland zufolge erleben Menschen mit Adipositas auch im ärztlichen Setting häufig Stigmatisierung, mangelnde Empathie und Aufklärung. Wertvolle Tipps für das Arztgespräch sollen dabei helfen, gemeinsam mit Ärztin oder Arzt Hürden zu überwinden und individuelle Lösungswege zu finden.

Adipositas ist eine chronische Krankheit - keine Frage von Willensschwäche oder fehlender Disziplin. Viele Menschen mit Adipositas haben bereits zahlreiche Diäten und Programme hinter sich, ohne nachhaltigen Erfolg. Biologische Faktoren wie Stoffwechselstörungen und Hormonveränderungen erschweren das Abnehmen zusätzlich durch mangelndes Sättigungsgefühl und erhöhten Hunger. Dennoch machen viele die schmerzhafte Erfahrung, im Gesundheitssystem stigmatisiert zu werden und bekommen den Eindruck, sich für ihr Gewicht schämen zu müssen. "Menschen mit mehr Gewicht werden grundsätzlich als faul abgestempelt, als undiszipliniert. Und das sind wir einfach nicht", betont Patientin Daniela Hall aus Flensburg. Über die Hälfte der aktuell befragten Menschen mit Adipositas vermissen Respekt und Empathie in der Praxis.*

Diese Missstände beobachtet auch Prof. Dr. med. Matthias Blüher, Endokrinologe und Professor für Adipositasforschung am Universitätsklinikum Leipzig: "Mit Fingern wird auf Menschen gezeigt, die Adipositas haben, und es wird mit Charakterschwäche oder fehlender Motivation assoziiert - frei nach dem Motto 'Du musst nur wollen und dann klappt das mit dem Abnehmen'." Obwohl Ärztinnen und Ärzte um die begrenzte Effektstärke von Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen wüssten, würden Menschen mit Adipositas viel zu selten ergänzende Therapiemöglichkeiten, einschließlich Medikamenten, angeboten.

Die folgenden fünf Tipps können dazu beitragen, dass der Arztbesuch trotz all dieser Hürden ein Erfolg wird:

1. Gut vorbereitet ins Gespräch gehen

Die wichtigsten Fragen, Sorgen und Wünsche sollten vorab notiert werden. Ein Diskussionsleitfaden kann dabei helfen, auch stigmatisierte oder schambesetzte Themen strukturiert und selbstbewusst anzusprechen.

2. Offen über Erfahrungen, Herausforderungen und Erwartungen sprechen

Bisherige Diätversuche und Bewegungsprogramme, Schamgefühle oder negative Erfahrungen im Alltag mit Adipositas? Im Gespräch sollte nichts ausgelassen werden und die eigene Erwartungshaltung bei der Unterstützung klar kommuniziert werden - egal, ob es dabei um moderne Therapien geht oder Medikamente. Nur so kann individuell geholfen werden.

3. Realistische Ziele gemeinsam festlegen

Reflexion ist der Schlüssel - damit Betroffene genau wissen, welche Ziele sie verfolgen möchten. Diese sollten anschließend gemeinsam mit einer Ärztin oder einem Arzt besprochen und festgelegt werden, sinnvolle Zwischenschritte inklusive. Das sorgt für sichtbare Fortschritte und verhindert Enttäuschungen.

4. Folgetermine vereinbaren und dranbleiben

Direkt mehrere Arzttermine einplanen, um Erfolge zu dokumentieren, Unsicherheiten auszuräumen und die Therapie an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

5. Zweitmeinung und neue Wege nutzen

Unsicherheiten sind völlig normal. Sobald sich Betroffene jedoch nicht verstanden oder ernst genommen fühlen, sollte eine zweite Meinung eingeholt werden. Hilfreich sind dabei spezialisierte Fachärztinnen und Fachärzte wie zum Beispiel Gynäkolog:innen. Falls die bekannten Ärzt:innen nicht in Frage kommen, können Telemedizin-Plattformen dabei helfen, mit weiteren Ärzt:innen zu sprechen. So wird die Versorgung individueller und flexibler.

Stigmatisierung und Scham sind reale Hürden auf dem Weg zu professioneller Hilfe - doch Betroffene sind nicht allein. Mit guter Vorbereitung, ehrlichen Gesprächen und dem Mut, ihre Bedürfnisse klar zu vertreten, können sie aktiv dazu beitragen, dass ihr Anliegen ernst genommen wird.

Ein Diskussionsleitfaden auf Grundlage eines Fragebogens hilft dabei, Scham zu überwinden und selbstbewusst ins Arztgespräch zu gehen.

Hier geht es zum Fragebogen.

* Umfrage durchgeführt von Civey im Auftrag von Lilly Deutschland, Befragung unter 2.000 Deutschen mit BMI >= 30 kg/m2, Befragungszeitraum: 22.4.-9.5.2025. PP-OB-DE-0199 August 2025

Quelle: Lilly Deutschland GmbH (ots)