Mone Dusek: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um fit zu werden!

Das persönliche Fitnesslevel ist hauptsächlich eine Frage der Motivation, Faktoren wie das Alter spielen nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch denken viele Menschen, dass ihr Körper mit steigendem Alter zu größerer Unbeweglichkeit gezwungen ist. Mone Dusek, die ihre Klienten als Personal-Trainerin beim Erreichen ihrer Fitnessziele unterstützt, begleitete einen Senioren, der eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass das nicht stimmt.

Warum dieser Klient plötzlich fit werden wollte, wie sein Ausgangslevel war und welche beeindruckenden Ergebnisse er durch die Zusammenarbeit mit Mone Dusek erzielte, erfahren Sie in diesem Beitrag.



"Ich bin schließlich keine 20 mehr" - mit dieser Aussage begründen viele Menschen ihre nachlassende Fitness und Beweglichkeit im Alter. Zunächst sind es nur bestimmte Aktivitäten, auf die sie verzichten. Doch mit der Zeit werden die Einschränkungen größer. Mit fortschreitendem Alter wird die nachlassende Beweglichkeit aufgrund der geringeren Beanspruchung der Muskulatur zum Problem, spätestens sobald Alltagsbewegungen wie das Stehen oder Gehen davon betroffen sind. Viele Senioren finden sich mit diesem Umstand einfach ab und resignieren wegen ihres überwiegend nur noch sitzenden oder liegenden Daseins - auch, weil es zu wenig Beispiele gibt, die das Gegenteil beweisen. "Der menschliche Körper kann bis ins hohe Alter erstaunliche Leistungen bringen. Voraussetzung ist jedoch immer, dass er entsprechend gefordert wird. Wer stattdessen den bequemeren Weg geht und die Anstrengungen vermeidet, wird mit der Zeit immer stärkere Einschränkungen an sich bemerken", erklärt Personal-Trainerin Mone Dusek.

"Dass Fitness keine Frage des Alters ist, hat einer meiner Klienten beeindruckend bewiesen. Trotz seines wirklich hohen Alters gelang es ihm, seine Einschränkungen zu überwinden - der Mann ist bis heute ein motivierendes Vorbild für mich. Das kann er auch für andere werden, denn seine Leistungen sind für jeden möglich", fügt die Expertin hinzu. Nach ihrer Ausbildung zur Ernährungstherapeutin an der Charité bildete sich Mone Dusek beständig fort und erwarb weitere Abschlüsse als B.A. Fitnessökonomie, Massagetherapeutin und Rehasporttrainerin. Hinzu kamen weitere Qualifikationen: Sie ist Trainerin für Cardiofitness, Sportrehabilitation, gerätegestütztes Krafttraining, präventives Rückentraining, Gesundheitstrainerin, besitzt eine Fitnesstrainerinnen-B-Lizenz und hat Kenntnisse im Kinesiotaping. Durch ihr umfangreiches Fachwissen kann sie Klienten mit ihrem Coaching-Unternehmen Enduring Fitness individuell auf ihrem Fitnessweg begleiten - und erlebt dabei immer wieder beeindruckende Geschichten.

Ein Patient mit einem Traum: Der Enkel als Motivator

Ein ehemaliger Rehasportpatient, nennen wir ihn Walter, wurde für Mone Dusek bald zur Motivationsquelle: Er war zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens bereits über 80 Jahre alt, körperlich labil und fast überall auf Hilfe angewiesen - selbst normale Gehstrecken konnte er kaum selbstständig überwinden und langes Stehen war geradezu unmöglich. Doch er hatte ein Ziel: Er war zu diesem Zeitpunkt gerade Opa geworden und wollte es schaffen, mit seinem Enkel zu spielen, ihn beim Aufwachsen zu begleiten, mit ihm nach draußen zu gehen und einfach eine tolle Großvater-Engel-Zeit zu erleben. Körperlich war er von diesem Ziel allerdings weit entfernt. Also entschied er sich, am Rehasport von Mone Dusek teilzunehmen. Walter startete aufgrund seiner körperlichen Verfassung zunächst in einer Hockergruppe, die durch das Ausführen der Übungen im Sitzen und weniger im Stehen ein sicheres Trainingsumfeld für Menschen mit starker körperlicher Einschränkung darstellte. "Er erzählte mir von seinen Wünschen und Träumen und davon, wie er sich seine nächsten Jahre vorstellt", erinnert sich Mone Dusek. "Sport war bisher kein Teil seines Lebens, doch mit seinem Enkel als Motivator konnte es sofort losgehen."

Schritt für Schritt in Richtung Erfolg

Die ersten Wochen waren mühsam und voller Herausforderungen, doch Walter ließ sich nicht unterkriegen - schon nach kurzer Zeit bat er Mone Dusek um zusätzliche Übungen für zu Hause. "Das ist erst einmal nicht ungewöhnlich", so die Personal-Trainerin. "Allerdings bleiben die wenigsten Patienten auch motiviert dabei. Sie geben nach kurzer Zeit auf, der innere Schweinehund kann nicht mehr überwunden werden, es fehlt die Zeit - die Ausreden sind vielfältig. Nicht aber bei Walter." Er übte und trainierte auch zu Hause fleißig für sein Ziel.

Schon nach wenigen Monaten wechselte er bereits in eine fittere Sportgruppe, normale Gehstrecken waren für ihn kein Problem mehr und auch das Stehen fiel ihm deutlich leichter. So gingen ihm auch viele weitere Herausforderungen des Alltags deutlich leichter von der Hand. Doch damit nicht genug: Seine beeindruckenden Erfolge bescherten ihm auch die Bewunderung anderer Teilnehmer. Viele von ihnen hielten lange an dem tiefsitzenden Glaubenssatz fest, dass bestimmte Dinge ab einem gewissen Alter völlig normal wären - doch Walter zeigte ihnen, dass es auch anders ging.

Motivation und Disziplin: Wie aus einem Wunsch die Wirklichkeit wurde

Doch auch hier war für Walter noch nicht Schluss: Er kämpfte sich weiter voran, übte, las sich zum Thema ein, erschien immer zum Training und sammelte so immer mehr Erfolge. "Eines Tages forderte er mich sogar zu einem Liegestütz-Wettkampf heraus", berichtet Mone Dusek. "Ich traute zwar meinen Ohren kaum - schließlich war vor einem Jahr nicht im Traum daran zu denken. Zu diesem Zeitpunkt aber hatte er nicht nur die nötige Fitness, sondern auch das Selbstvertrauen dazu, mich herauszufordern und das traute ich ihm tatsächlich zu." Gesagt - getan! Ein Moment, der Mone Dusek unglaublich stolz machte. Der Wunsch, mit seinem Enkel zu spielen, war zu Anfang nicht mehr als ein Traum - durch harte Arbeit, Disziplin und Motivation wurde er allerdings für Walter zur Realität.

"Walters Beispiel zeigt eindrucksvoll, was alles möglich ist, wenn man etwas wirklich will, alles dafür tut und niemals aufgibt - ganz egal, was viele andere auch sagen mögen, weil sie selbst nicht an sich glauben. Walter ist ein echtes Vorbild, eine Motivation und absolute Inspiration - nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Menschen, die eigentlich schon aufgegeben hatten", so Mone Dusek abschließend.

Quelle: Enduring Fitness (ots)