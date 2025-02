Von Tränen zu wahrer Lernfreude: Melina Fischer begleitet Familien dabei, den Schulstress hinter sich zu lassen

Vollzeitjob, Haushalt und dann noch die Schulaufgaben der Kinder – für viele Mamas gehört dieser tägliche Stress bereits zum Alltag, raubt die letzten Kräfte und zerstört die wertvollen Familienmomente. 90 Prozent aller Mamas haben sich mit genau dieser Situation abgefunden, denn sie wissen, dass sie das Schulsystem nicht ändern können.

Melina Fischer zeigt Mamas, dass es einen Weg gibt, diesem Schuldrama trotz des Schulsystems zu entkommen und die Schule für die eigene Familie schöner, entspannter und liebevoller zu machen. Der Anspruch, alles perfekt zu meistern und den eigenen Kindern doch eine glückliche Schulzeit zu ermöglichen, lastet schwer auf ihnen und bestimmt das Familienleben.

Als Lernpsychologin, Schulzeit-Mentorin und Gründerin der Schulzeitreise® begleitet Melina Fischer Familien dabei, dieses Schuldrama an der Wurzel aufzulösen und bringt dabei wieder mehr Leichtigkeit und Lernfreude in die Familien. Wo die typischen Ursachen für das Schuldrama liegen, wie sie dabei mit den Mamas zusammenarbeitet und wie ihr Mentoring abläuft, erfahren Sie hier.

Fast jede Mama kennt das Gefühl: Kaum ist der Arbeitstag vorbei, wartet zu Hause schon die nächste Schicht. Hausaufgaben betreuen, Lernstoff erklären, motivieren und antreiben – all das verlangt Geduld und Zeit, die nach einem langen Tag oft kaum noch da ist. Selbst wenn sich Mamas vornehmen, heute ruhig und entspannt an das Thema Hausaufgaben heranzugehen, reißt irgendwann der Geduldsfaden, denn das Kind hat Null Bock, trödelt oder verzweifelt. Die Frustration wächst und ein Teufelskreis aus Wut, Hilflosigkeit und Verzweiflung entsteht. Der Druck, allem gerecht zu werden, wird schnell zur Dauerbelastung und lässt kaum Raum für Pausen oder Zeit für sich selbst. Von Zeit mit der Familie ganz zu schweigen. "In vielen Familien ist das Leben geprägt von Schule: Verabredungen werden abgesagt und sonntags geht es schon um den Vokabeltest am Montag", sagt Melina Fischer, Gründerin von Schulzeitreise®. "Die Schulzeit macht fast zwei Drittel der Kindheit aus – umso trauriger, wenn sie vor allem mit Stress statt mit schönen Erfahrungen und Lernfreude verbunden ist, denn diese wertvolle Zeit kann man nie mehr nachholen."

"Bevor Mamas zu uns kommen bestimmt meistens ein entscheidender Glaubenssatz den Schulalltag: 'Schule ist halt so' – damit akzeptiert man, dass Schule immer anstrengend sein muss, dass Hausaufgabenstress dazu gehört und dass man selbst ständig Antreiber und Motivator spielen muss", erklärt Melina Fischer von Schulzeitreise® weiter und ermutigt Mamas dahingehend, dass Schule nicht länger anstrengend sein und Stress, Druck und Drama bedeuten muss, weder für sie noch für ihr Kind. "Wenn wir wissen, dass wir selbst entscheiden können, wie Schule für unsere Familie gelebt werden kann und soll, dann kann eine Schulzeit entstehen, die nicht von Druck geprägt ist, sondern von Freude und Leichtigkeit – für die Kinder genauso wie für die Mamas." Seit Jahren begleitet Melina Fischer Mamas, die sich zwischen Job, Familie und Schulaufgaben alleingelassen fühlen – und schon fast alles ausprobiert haben. In ihrem Herzensprojekt "schöne Schulzeit" zeigt sie mit Einfühlungsvermögen, wie Mamas ihren Kindern und der Schule wieder mit mehr Gelassenheit begegnen können. Das Prinzip "Vom Kopf, ins Herz, ins Tun" ist dabei der Kern von Melina Fischers Arbeit: Sie hilft Mamas dabei, theoretisches Wissen wirklich umzusetzen, sodass sich im Alltag spürbare Veränderungen zeigen. So können sie Streit, Stress und Druck endlich hinter sich lassen und den Schulalltag gemeinsam als Familie als positive Erfahrung erleben. Das Ergebnis? Mehr Harmonie und Freude im Familienleben – und eine Schulzeit, die wirklich in schöner Erinnerung bleibt.

Melina Fischers Herzensangelegenheit: Das Mentoring mit der Schulzeitreise®Methode

"Viele Mamas fühlen sich im ständigen Kampf gegen das Schulsystem gefangen, den sie einfach nicht gewinnen können. Sie haben das Gefühl, alles für ihr Kind zu tun, und trotzdem bleibt die Schulzeit voller Frust und Streitereien", erklärt Melina Fischer von Schulzeitreise®. Der tägliche Kampf um Hausaufgaben, fehlende Motivation oder das ständige Drama nach der Schule wird zur Belastung, die sich oft auch auf die Beziehung zum Kind auswirkt. Sie versuchen zwar, ruhig zu bleiben und liebevoll zu motivieren, doch wenn das Kind weiterhin trödelt oder nicht hört, reißt ihnen irgendwann der Geduldsfaden, und die Mamas fühlen sich wie mit einer "unsichtbaren Peitsche" hinter ihrem Kind – obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. Schuldgefühle, Vorwürfe und ein schlechtes Gewissen sind dann Dauerbegleiter und sorgen für ständige Unsicherheit und Zweifel, wie sie ihr Kind in diesem veralteten Schulsystem begleiten sollen. Was sie sich wirklich wünschen, ist ein harmonisches Familienleben, eine liebevolle Beziehung zu ihrem Kind, das Spaß an der Schule hat und echte Lernfreude zeigt. Doch auch die vielen Ratgeber, Nachhilfestunden, Lehrergespräche oder Tipps aus dem Internet scheinen es oft noch schlimmer zu machen. Was viele Mamas nicht ahnen, ist dass diese vielen Methoden nur an der Oberfläche kratzen, denn oft liegt die wahre Ursache viel tiefer.

Genau hier setzt Melina Fischer gemeinsam mit den Mamas an und nimmt ihnen die Last von den Schultern: Mit einer klaren Schritt-für-Schritt-Anleitung begleitet sie jede Mama individuell auf ihrer Reise in eine schöne Schulzeit – und das ohne mehr tun zu müssen. Gemeinsam mit den Mamas findet sie die wahre Ursache ihres Schuldramas heraus und löst sie an der Wurzel. Das können beispielsweise verankerte Glaubenssätze sein wie "Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen" oder "Ohne Fleiß, keinen Preis", die aus der eigenen Schulzeit stammen und heute nur noch unnötigen Stress verursachen. "Sobald die Ursache gelöst ist, haben wir den Grundstein für eine gestärkte Mama, frei von ihren Blockaden, gelegt. Genau dann entwickeln wir für sie individuelle Strategien, damit jede Herausforderung im Schulalltag zum Kinderspiel wird. Melina Fischer schaut sich jeden Lernprozess detailliert an, um die individuellen Lernbedürfnisse des Kindes zu erkennen und die Lernfreude zu wecken. Nach diesen wertvollen Schritten ist der Schulalltag nicht mehr von Stress, Streit und Frustration geprägt, sondern von einer entspannten und positiven Atmosphäre, in der sich sowohl Mama als auch Kind wohlfühlen.

Das Schulsystem kann das Selbstvertrauen zerstören – was es jetzt wirklich braucht, zeigt Melinas eigene Geschichte

Melina Fischer wurde vom kleinen Mädchen mit schlechten Noten und vielen Selbstzweifeln zur motivierten Klassenbesten. Als Kind war sie sehr aufgeweckt und lebendig, aber leider auch oft das "Problemkind", das sich nicht konzentrieren konnte. Ihre Mama war hilflos und verzweifelt, denn weder Nachhilfestunden noch Lehrergespräche brachten Erfolge. "Fast täglich rief meine Lehrerin bei mir Zuhause an, um meiner Mama zu erzählen, was ich diesmal nicht konnte", erinnert sich Melina Fischer. "Ich bemerkte, dass meine Mama mehr und mehr an mir und meinem Können zweifelte – dabei wollte sie nur das Beste für mich – doch der Druck vom Schulsystem war für sie kaum zu ertragen." Schlechte Noten, Frust und viele Selbstzweifel waren an der Tagesordnung und sorgten für Streit, Stress und Diskussionen mit ihrer Mama, weil die Schule nicht so lief wie erhofft. Auf der weiterführenden Schule gab es dann endlich einen Lichtblick: Frau Leuchtmann, eine Lehrerin, die an Melina glaubte und ihr Potenzial erkannte. "Das war meine Rettung, denn so konnte ich mein Selbstvertrauen zurückgewinnen. Diese Erfahrung veränderte alles für mich", erinnert sich die Mentorin heute. Frau Leuchtmann – ihr Name war Programm und sie wurde zu Melina Fischers Leuchtturm, der ihr zeigte, dass sie mehr konnte, als sie dachte.

Mit diesem neuen Glauben an sich selbst blühte sie auf und wurde schließlich die motivierte Klassenbeste. Doch viel wichtiger als ihre Noten war das Gefühl, dass sie an sich selbst glauben konnte. Diese Erfahrung mit Frau Leuchtmann, die viel mehr für sie war als eine Lehrerin, prägt Melina Fischer bis heute und sie weiß: Kinder brauchen nicht nur Lernstrategien, sondern vor allem Menschen, die an sie glauben. Deshalb zeigt sie Mamas, dass sie nicht noch mehr tun müssen, um ihren Kindern zu helfen – denn alles, was Kinder wirklich brauchen, um auch in diesem veralteten Schulsystem zur Erfolgsgeschichte zu werden, ist eine Helden-Mama, die an sie glaubt. Wenn das gelingt, kann die Schule ihren Platz im Familienleben finden, ohne alles andere zu überschatten. Statt Tränen bei den Hausaufgaben und Stress vor jeder Klassenarbeit entsteht Raum für mehr Liebe, Lachen und Leichtigkeit in der Familie.

Warum Melina Fischers Ansatz über Nachhilfe hinausgeht

Melina Fischer, die einst als "Problemkind" abgestempelt wurde, studierte nach der Schule Psychologie und gründete im Jahr 2017 selbst eine Nachhilfeschule. In der Arbeit mit über 500 Kindern merkte sie schnell, dass sie die Wurzel der Schulprobleme damit nicht gelöst waren. Es ging nicht nur um das Lernen – es ging um den Stress, die Kämpfe und die Frustration, die die Schule im Familienleben verursachte. Kinder hatten keine Lust auf die Schule, Mamas fühlten sich wie ständige Antreiber und der Schulalltag bestand nur noch aus dem Schulkram, der alles überschattete. Schule war für viele Mamas wie ein zweiter Vollzeitjob, der das Familienleben völlig dominierte. Melina Fischer wusste, dass sie einen anderen Ansatz brauchte, um wirklich etwas zu verändern – denn 10 Jahre Schulzeit prägen nicht nur die Kindheit, sondern auch das Familienleben – und sie begann, mit den Mamas selbst zu arbeiten.

"Während 95 Prozent der Methoden wie Nachhilfe, lerntrainings und Co. lediglich an der Oberfläche kratzen, nur Symptome behandeln oder am Kind herumdoktern, gehen wir in unserem Mentoring bei Schulzeitreise® tiefer und lösen die Ursache aller Schulprobleme an der Wurzel", so die Gründerin. "Viele Mamas wollen es anders machen als ihre eigene Mutter damals – sie wollen sich endlich von alten Erziehungsmustern lösen, denn sie träumen von einem Familienalltag voller Harmonie in dem gemeinsame Zeit an erster Stelle steht und ihre Kinder mit einem Lächeln zur Schule gehen. Doch das ist alleine kaum zu schaffen. "Deshalb reiche ich bewussten Mamas die Hand und begleite sie aus dem Hamsterrad Schule, um das Gefühl der Hilflosigkeit endlich abzulegen – ohne das ganze Schulsystem umkrempeln zu müssen", erklärt Melina Fischer von Schulzeitreise®. Auch in Zukunft möchte sie Mamas dabei begleiten, die Heldin ihres Kindes zu werden, um eine entspannte, stressfreie und glückliche Schulzeit zu gestalten, in der Kinder nicht mehr unter dem Schulsystem leiden und Familien an ihre Grenzen kommen. Sie verfolgt die Herzensmission, dass Kinder endlich voller Selbstvertrauen ihren Schulweg gehen und dabei ihr volles Potenzial entfalten können. "Unsere Kundenerfolge gehen weit über den Schulkram hinaus – Familien lachen wieder, Mamas haben wieder Zeit für sich und können ihrer Berufung folgen, und die Schule ist nicht mehr der ständige Streitpunkt im Familienalltag", so Melina Fischer abschließend. "Denn wir nehmen den Mamas die Last von den Schultern, sitzen im selben Boot und rudern gemeinsam Richtung schöne Schulzeit – eine Reise voller magischer Momente."

Quelle: Schulzeitreise (ots)