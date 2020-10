Online sicher um Geld spielen

Das Spielen um Geld macht sowohl online als auch offline enormen Spaß. Gerade die Verbindung mit echten Zahlungsmöglichkeiten verspricht einen gewissen Nervenkitzel. Bei allem Spaß muss man auch an seine und die Sicherheit seines eingesetzten Geldes denken. In diesem Artikel schauen wir uns ein paar Punkte an, die Sie beim Spielen im Onlinecasino beachten müssen.

Technische Sicherheit

Das Wichtigste für den Anfang ist, dass Sie an die Sicherheit der technischen Verbindung denken. Wenn Sie um echtes Geld spielen, müssen Sie mindestens an einem Punkt Ihre Zahlungsinformationen angeben. Das kann sowohl ein Paypalaccount, eine Kreditkarteninformation oder auch Ihre Kontoverbindung sein. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass die Verbindung zum Onlinecasino auch technisch sicher ist. Um das zu überprüfen, ist ein Blick in das Fenster Ihres Browsers der erste Schritt. Die neuesten Versionen von Chrome, Firefox oder Microsoft Edge zeigen Ihnen automatisch an, ob eine Verbindung sicher ist und bieten zusätzliche Informationen zu der Verbindung. Es ist ratsam, dass Sie sich diese Informationen anschauen, bevor Sie Ihre Zahlungsverbindung eintragen. Grundsätzlich ist auch ein erster Schritt, dass Sie die Seite auf ein gültiges SSL Zertifikat überprüfen. Das erkennen Sie daran, dass zu Beginn des Domains "https" statt ein reines "http" angegeben ist.

Wie arbeitet der Kundendienst?

Bei seriösen Casinos steht vor allem das Kundenerlebnis und der reibungslose Ablauf der Transaktionen im Vordergrund. Seriöse Onlinecasinos bieten einen eigenen Kundendienst an, der auch rund um die Uhr bzw. zu gewöhnlichen Zeiten erreichbar ist. Sollte kein Kundendienst vorhanden sein oder dieser nur schwer erreichbar, ist vorerst Vorsicht geboten. Bevor Sie eine Transaktion in dem Casino abschließen, ist es also wichtig, dass Sie das Casino und seinen Kundendienst prüfen. Sollten Sie nichts vom Dienst benötigen, ist es trotzdem ratsam, die bisherigen Kundenbewertungen des Kundendienstes auf Bewertungsportalen zu lesen. Diese geben Ihnen einen ersten Eindruck, wie die Bemühungen des Casinos zu bewerten sind.

Sollten Sie den Dienst tatsächlich benötigen, sollten sie die Arbeit des Kundendienstes kritisch beleuchten. Beurteilen Sie für sich selbst, ob der Anruf funktioniert hat und das gewünschte Ergebnis erbracht hat. Wenn ja, steht einem weiteren Spiel im Casino nichts mehr im Wege.

Ist die Software auch fair?

Gerade die Onlinewelt eröffnet für betrügerische Softwareentwickler einige Hintertüren. Es gibt die Möglichkeit, dass eine Casinosoftware so programmiert ist, dass sie zu einem unfairen Spiel führt, bei dem Sie draufzahlen. Das gilt es in jedem Fall zu vermeiden. Die Seriosität der eingesetzten Software wird von Verbraucherschutzprüfungen und anderen externen Institutionen getestet. Diese Institutionen stellen Gütesiegel und Zertifikate aus. Wenn Sie sich für das Spielen in einem Onlinecasino entscheiden, sollten Sie diese Verifizierungen in jedem Fall vorher prüfen. Eine Software ist dann fair, wenn der Spiel Algorithmus tatsächlich nach dem Zufallsprinzip arbeitet. Eine gute Adresse, um online um Geld zu spielen ist https://nomini.com/de/.

Fazit

Das Spielen in Onlinecasinos macht Spaß und wird in Zukunft eine immer wichtigere Rolle in der Glücksspielwelt einnehmen. Damit Sie keine schlechten Erfahrungen machen ist es daher wichtig, dass Sie die Qualität Ihres genutzten Casinos auf Herz und Nieren prüfen. Das kann einen kleinen Moment in Anspruch nehmen, jedoch wird Ihnen dieser Ihnen langfristig Geduld und Nerven schonen.

----