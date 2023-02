Kaufen, leasen oder Abo? Experte verrät, wie man auch jetzt an den besten Preis für das neue Auto kommt

Das Auto ist praktisches Transportmittel, große Leidenschaft und liebstes Hobby vieler Deutschen. Auch aktuell gibt es diverse Möglichkeiten, um ein neues Auto zu fahren. Dazu gehören der klassische Kauf, Leasing oder das Abschließen eines Abonnements.

"Jede dieser Optionen hat ihre Vor- und Nachteile. In der aktuellen Lage kristallisiert sich aber heraus, welche von ihnen am rentabelsten ist", verrät Sascha Röwekamp. Röwekamp ist Experte für den Autohandel, war lange Vertriebsleiter eines großen Autohändlers und kennt die besten Wege, um das Traumauto möglichst günstig zu fahren. Gerne verrät er in diesem Experten-Ratgeber, wie jeder auch jetzt noch an den besten Preis für ein neues Auto kommt.

Mit langer Leasingdauer Geld sparen

Neuwagen oder Gebrauchtfahrzeug - diese Frage stellten sich Autofahrer früher. Mittlerweile profitieren sie auch von anderen Optionen. So können sich Autointeressierte zusätzlich zwischen Leasing-Angeboten und dem Fahrzeug-Abo entscheiden:

Beim Leasing als etabliertes Finanzierungsmodell sichert sich der Interessent einen Neuwagen über einen vorab festgelegten Zeitraum. Das sind meist 24 bis 60 Monate, wobei die Laufzeit in der Regel auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Unterschiedliche Leasing-Modelle sind dabei für Privat- und Geschäftskunden verfügbar. Letztere erhalten oft noch günstigere Konditionen als Privatpersonen.

Gut zu wissen ist beim Leasing außerdem, dass sich die Höhe der Raten mit der Länge der Laufzeit verringert. Sie wird mit steigender Monatszahl also günstiger. Wer einen Neuwagen länger fahren möchte, kann dadurch finanziell profitieren. Jedoch bietet auch ein Auto-Abo Vorteile, die viele Fahrer überzeugen.

Deutlich flexibler dank Auto-Abo

Im Gegensatz zum Leasing ist ein Auto-Abo auf einen deutlich kürzeren Zeitraum ausgelegt. 12 bis 24 Monate oder noch kürzere Angebote sind die Norm. Das Fahrzeug-Abo eignet sich somit gut für Menschen, die auf eine hohe Flexibilität setzen. Außerdem überzeugt die Kostentransparenz dieses Modells, auch im Vergleich zum Leasing.

Beim Abo fallen Nebenkosten wie Steuern, Versicherungen und Servicegebühren nämlich nicht zusätzlich an. Sie sind bereits in der vertraglich festgelegten Abo-Rate, die monatlich entrichtet werden muss, enthalten. Je nach Vertrag sparen Autofahrer dadurch Geld, auch wenn die Abo-Kosten zunächst höher als die Leasing-Raten wären.

Der individuelle Vergleich zahlt sich aus

Offensichtlich: Es muss nicht der Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens sein, um mobil zu bleiben. Viele Leasing-Angebote und Auto-Abos sind oft sogar attraktiver. Dennoch zeigt nur eine individuelle Berechnung, welches Finanzierungsmodell letztlich zum eigenen Bedarf passt. Sie stellt die unverzichtbare Grundlage dar, um jetzt den besten Preis für ein Auto zu finden.

Extra-Tipp vom Profi

Wer sich jetzt ein Fahrzeug kaufen möchte, sollte nicht nur die monatlichen Kosten berücksichtigen. Autokäufer, die eine fundierte Entscheidung über ihren Autokauf treffen wollen, sollten bestenfalls auch andere Aspekte wie Kundenservice, Probefahrten und Werkstatt-Service berücksichtigen. Außerdem sollte es faire Rückgaberegelungen für den Fall von Unstimmigkeiten oder Problemen geben. Alles in allem fahren Autokäufer mit dem lokalen Autohandel meist am besten.

Quelle: Sascha Röwekamp (ots)