Clever investieren: Mit diesen 7 Erfolgsfaktoren erhöhen Sie Ihre Chancen, nachhaltig Vermögen aufzubauen

Die Welt ist in Bewegung - und das gilt auch für unser Geld. Während klassische Sparformen wie das Tagesgeld oder das Sparbuch kaum noch Erträge abwerfen, steigen Lebenshaltungskosten und der Altersvorsorgebedarf stetig. Viele Menschen fragen sich deshalb: Wie kann ich mein Erspartes sinnvoll einsetzen, um für morgen vorzusorgen, ohne heute auf Sicherheit verzichten zu müssen?

Und wie baue ich Vermögen auf? Die Antwort liegt im klugen Investieren. Und keine Sorge: Dafür muss niemand ein Börsenprofi sein. Wer einige grundlegende Prinzipien berücksichtigt, kann mit überschaubarem Risiko langfristig Vermögen aufbauen.

Früh starten, Zinseszins nutzen

Der erste und vielleicht wichtigste Grundsatz lautet: Früher an Später denken. Denn wer früh mit dem Investieren beginnt, hat einen entscheidenden Vorteil - den Zinseszinseffekt. Dieser bewirkt, dass nicht nur das eingesetzte Kapital, sondern auch die daraus erzielten Erträge mit der Zeit wieder Rendite bringen. Je länger man also investiert, desto stärker wirkt dieser Effekt. Schon über kleine regelmäßige Beiträge kann so Vermögen aufgebaut werden.

Langfristig denken statt kurzfristig spekulieren

Ein häufiger Fehler vieler Anleger: der Versuch, durch kurzfristige Spekulationen hohe Gewinne zu erzielen. Dabei gilt: Spekulieren Sie nicht - investieren Sie langfristig. Die Märkte schwanken, das ist ganz normal. Doch historisch betrachtet zeigen sich auf lange Sicht oft stabile Aufwärtstrends. Wer einen langen Atem hat und nicht bei jedem Kursrückgang nervös wird, ist klar im Vorteil.

Rendite braucht Risiko - und den Kapitalmarkt

Ganz ohne Schwankungen funktioniert renditestarke Anlage nicht. Deshalb ist es wichtig zu verstehen: Ohne Kapitalmarkt geht es nicht. Wer sein Geld vermehren möchte, kommt an Aktien, Fonds oder anderen wertpapierbasierten Anlagen nicht vorbei. Dabei gehen Rendite und Risiko immer Hand in Hand. Entscheidend ist, das Risiko zu kennen, zu bewerten und passend zur eigenen persönlichen Lebenssituation zu steuern.

Risikostreuung ist das A und O

Der berühmte Satz "Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb" bringt es auf den Punkt. Eine gute Streuung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Branchen und Regionen senkt das Risiko und sorgt für mehr Stabilität. Die richtige Mischung sorgt dafür, dass sich Verluste in einem Bereich nicht gleich negativ auf das gesamte Portfolio auswirken.

Regelmäßig investieren und den Durchschnittspreis nutzen

Die Regelmäßigkeit ist ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor. Durch monatliche Einzahlungen, beispielsweise in einen Investmentfonds, können Kundinnen und Kunden den Cost-Average-Effekt nutzen. Dieser besagt: Bei gleichbleibenden Beträgen kauft der Kunde bei hohen Kursen weniger und bei niedrigen Kursen mehr Anteile. Über die Zeit ergibt sich so ein günstiger Durchschnittspreis - unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen.

Der Schlüssel zum Erfolg

Am Ende führt nicht der "eine Tipp" zum Ziel, sondern die Kombination mehrerer Faktoren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer Fondsauswahl, die die individuelle Lebenssituation, die Ziele, die Risikoneigung und weitere Faktoren berücksichtigt. Ob für die Altersvorsorge, den Vermögensaufbau oder die Absicherung der Familie - eine wohlüberlegte Entscheidung, in entsprechende Finanzprodukte zu investieren macht den Unterschied.

Ein Blick in die Zukunft

Gerade bei einem komplexen Thema wie dem Investieren ist fundierte Beratung wertvoll. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung stehen ihren Kundinnen und Kunden zur Seite - sei es bei der Auswahl der passenden Produkte, der Bewertung von Chancen und Risiken oder der langfristigen Strukturierung der eigenen Finanzen. Sie beraten ihre Kunden und empfehlen Investmentfonds, die zur individuellen Lebenssituation und zu den Zielen passen.

Quelle: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG (ots)