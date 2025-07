Manuel Diwosch: 1.400 Euro Förderung für eine neue Webseite

Noch immer verlieren viele Unternehmen Kunden, weil ihre Webseite schlecht optimiert, veraltet oder nicht benutzerfreundlich ist. Verschenktes Potenzial – denn mithilfe staatlicher Fördermittel lässt sich eine moderne Webseite kostengünstig realisieren. Manuel Diwosch von der Diwosch GmbH unterstützt österreichische Unternehmen mit klickbeben® und W3Becca® dabei, staatliche Förderungen von bis zu 1.400 Euro gezielt zu nutzen (Anm.: Stand: Juli 2025; 2026 könnten wieder bis zu 7.400 Euro pro Projekt frei werden, solange Geld im Fördertopf ist).

Wie Unternehmen von der Zusammenarbeit mit der Diwosch GmbH konkret profitieren können, lesen Sie hier.

Eine moderne Webseite ist in der heutigen Geschäftswelt längst mehr als nur eine digitale Visitenkarte – sie ist der zentrale Kontaktpunkt für Kunden, Geschäftspartner und Bewerber. Dennoch tun sich viele Unternehmen schwer, ihre Onlinepräsenz zeitgemäß und nutzerfreundlich zu gestalten. Veraltete Designs, fehlende mobile Optimierung und schlechte Auffindbarkeit schrecken potenzielle Kunden ab und kosten dadurch wertvolle Chancen. „Gerade kleine und mittelständische Unternehmen unterschätzen, wie sehr sich eine schwache Webseite auf die Außenwahrnehmung und den Umsatz auswirken kann“, betont Manuel Diwosch, der Geschäftsführer der Diwosch GmbH. „Oft führen langsame Ladezeiten, unklare Strukturen und fehlende Informationen dazu, dass Besucher schon nach wenigen Sekunden abspringen.“

„Wer auf professionelle Unterstützung setzt, profitiert nicht nur von besseren Ergebnissen, sondern kann auch staatliche Förderungen nutzen, um die Kosten zu reduzieren“, fährt der Experte fort. „Im heutigen Marktumfeld ist das ein echter Wettbewerbsvorteil.“ Als staatlich zertifizierter Unternehmens- und Digitalberater hat sich Manuel Diwosch der Aufgabe verschrieben, österreichische Unternehmen gezielt bei der Umsetzung digitaler Projekte zu unterstützen – insbesondere durch eine kompetente Förderberatung. Das schafft echten Nutzen für seine Kunden, denn der Experte ist befugt, offizielle Förderprozesse zu begleiten. Unter dem Dach der Diwosch GmbH bündelt er zwei spezialisierte Agenturmarken: klickbeben® richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, während W3Becca® speziell Selbstständige im Gesundheitswesen anspricht. In beiden Fällen steht eine ganzheitliche Betreuung im Fokus – von der fundierten Analyse über die strategische Planung bis hin zur praxisnahen Umsetzung aus nur einer Hand. Ziel ist es, den Kunden durch die optimale Nutzung von Fördermitteln zu mehr digitaler Sichtbarkeit zu verhelfen.

Mit Analyse und Strategie zur förderfähigen Webseite

„Ich bringe nicht nur Erfahrung als Geschäftsführer der Diwosch GmbH mit, sondern auch aus Lehraufträgen in Wirtschaft und Marketing an Universitäten und Fachhochschulen in Österreich und Deutschland“, berichtet Manuel Diwosch. „Außerdem bin ich staatlich zertifizierter Digitalisierungsberater.“ Diese Qualifikation öffnet seinen Kunden zahlreiche Möglichkeiten, so etwa den Zugang zu staatlichen Fördermitteln.

Wer mit klickbeben® oder W3Becca® an einer eigenen Webseite arbeitet, kann bis zu 1.400 Euro Förderung vom Staat erhalten – und wird dabei Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess begleitet. Möglich sind zunächst 400 Euro für eine fundierte Potenzialanalyse sowie weitere 1.000 Euro für eine individuelle Strategieberatung – beides unabdingbare Bausteine für eine durchdachte, rechtssichere und zukunftsfähige Webseite.

Strukturierte Potenzialanalyse mit Förderbonus

Wer staatliche Förderungen sinnvoll nutzen möchte, braucht zunächst eine fundierte Ausgangsbasis. Genau hier setzt die Potenzialanalyse der Diwosch GmbH an: Sie schafft Klarheit über den aktuellen Stand der Webseite, der digitalen Kommunikation und der Marketingstrategie. Nur so können Verbesserungen gezielt umgesetzt und die Förderkriterien erfüllt werden.

Die Potenzialanalyse dient dazu, technische, inhaltliche und strategische Schwachstellen der Webseite aufzudecken – so etwa im Hinblick auf Barrierefreiheit, Sichtbarkeit in Suchmaschinen oder Nutzerführung. Normalerweise liegt der Preis für diese Leistung bei bis zu 500 Euro, durch die österreichischen Förderprogramme sind jedoch 400 Euro davon rückerstattbar. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie von einem professionellen Fahrplan zum Preis von nur 100 Euro profitieren, der ihnen Klarheit und Orientierung für ihre digitalen Projekte liefert.

Schritt für Schritt in die digitale Zukunft

Darauf aufbauend folgt die Strategieberatung: Dabei zeigt das Team der Diwosch GmbH in einem konkreten Fahrplan auf, welche Schritte wie durchzuführen sind, um den Kunden besser aufzustellen. Dabei geht es einerseits um die Kommunikation nach außen (Sichtbarkeit, Kundenbindung, Marketing etc.), andererseits um moderne, nachhaltige Technik (Green-Hosting, Barrierefreiheit etc.). Auch diese Beratung ist förderfähig: Von bis zu 2.000 Euro Beratungskosten übernimmt der Staat bis zu 1.000 Euro.

In der Kombination aus Analyse, Strategie und späterer Umsetzung entsteht so ein ganzheitliches Digitalprojekt, das sowohl rechtlichen Anforderungen entspricht als auch nachhaltiges Wachstum bringt. „Viele Unternehmen lassen wertvolles Potenzial ungenutzt, weil ihnen der Zugang zu staatlichen Förderungen fehlt“, sagt Manuel Diwosch. „Wir helfen diesen Unternehmen dabei, digital aufzuholen, indem wir sie Schritt für Schritt durch den Behördendschungel begleiten.

Quelle: Webagentur klickbeben by Diwosch GmbH (ots)