Diese sieben Kreditkarten sind für Verbraucher kostenlos

Während viele Hausbanken ihren Kunden für eine Kreditkarte eine jährliche Gebühr berechnen, bieten einige Kreditinstitute Verbrauchern eine kostenlose Karte an. Drei von ihnen verzichten sogar auf weitere Zusatzgebühren wie z. B. für das Bezahlen in fremder Währung oder das Geldabheben.

Bei einer Karte profitieren Neukunden zusätzlich von einem Bonus in Höhe von 50 Euro. "In Deutschland sind mehr als 1.000 Kreditkarten mit unterschiedlichen Gebühren und Leistungen auf dem Markt", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Karten und Konten bei CHECK24. "Ein Vergleich der Konditionen hilft Verbrauchern, die individuell passende Karte zu finden."

Passenden Kreditkartentyp zum eigenen Nutzungsverhalten finden

Je nach Kreditkartentyp unterscheidet sich die Art der Abrechnung. Die Umsätze einer Charge-Karte werden monatlich vollständig vom Girokonto des Benutzers abgebucht. Bei Zahlungen mit der Credit-Karte gewährt die Bank einen verzinsten Kredit. Das ermöglicht Teilrückzahlungen.

Bezahlen Kunden die Kreditkartenrechnung jedoch nicht innerhalb des vereinbarten Zeitraums, fallen bei allen Banken hohe Zinsen an. Um das zu vermeiden, können Verbraucher auf einen Rechnungsausgleich per Überweisung verzichten und eine Karte wählen, bei der ausstehende Beträge automatisch per Lastschrift eingezogen werden.

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)