Online Lotto spielen und den Jackpot knacken: so geht’s

Lottospiele üben bereits seit langer Zeit eine große Faszination auf viele Menschen aus. Hier kann ohne spezielle Kenntnisse mit etwas Glück das große Geld gewonnen werden, indem einfach auf die richtigen Gewinnzahlen getippt wird. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, oft vergleichsweise gering ausfällt, mindert dies nicht die Popularität des ursprünglich aus Italien stammenden Glücksspiels. Heutzutage wird vermehrt online gespielt – aber wie funktioniert das eigentlich genau?

Online anmelden und flexibel an Lottospielen teilnehmen

Wer in der heutigen Zeit Lotto spielen möchte, muss dafür nicht mehr zwangsläufig den Kiosk oder eine andere Lottoannahmestelle aufsuchen. Auch vom heimischen Sofa aus oder aus dem Bus kann das Abgeben des Tipps erfolgen: Online-Anbieter für Lottospiele machen es möglich. Hier stehen nicht nur die klassischen deutschen Varianten wie 6aus49 bereit, sondern auch populäre internationale Ziehungen wie der lukrative Eurojackpot oder die spanische Weihnachtslotterie El Gordo. Allein mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop lässt sich von überall aus und zu jederzeit mitspielen. Öffnungszeiten gibt es hier nicht. Erforderlich ist in jedem Fall eine Anmeldung beim ausgewählten Anbieter. An dieser Stelle werden einige persönliche Daten verlangt, so zum Beispiel Name, Alter, E-Mail-Adresse und natürlich auch ein Altersnachweis: Lotto zählt zu den Glücksspielen und ist daher erst ab 18 Jahren erlaubt. Auch eine gewünschte Zahlungsmethode muss angegeben werden. Schließlich müssen die Lottotickets auch bezahlt werden. Zur Auswahl stehen meist mehrere Optionen wie etwa die klassische Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung oder auch Paysafecard. Nach erfolgreicher Registrierung kann der User direkt mit dem Lottospielen beginnen. Wird ein Gewinn erzielt, erfolgt die Auszahlung auf demselben Weg wie die Einzahlung.

Seriöse Lotto-Anbieter erkennen: Darauf sollten User achten

Wie in allen Bereichen gibt es auch unter Online-Lottoanbietern nicht nur seriöse Unternehmen. Viele Plattformen sind durchaus als vertrauenswürdig einzustufen, so vor allem die größeren und bekannten Namen wie etwa Lottoland. Um unseriöseunseriös Anbieter auszuschließen, lohnt es sich, bei den populären und lizenzierten Seiten ein Kundenkonto anzulegen, anstatt auf eine unbekannte Plattform zurückzugreifen. Wer sich nicht sicher ist, kann zudem auf Vergleichsseiten oder Bewertungsseiten im Internet zurückgreifen. Vergleichsseiten nehmen mehrere Anbieter unter die Lupe und arbeiten deren Eigenschaften, Vorteile und Nachteile heraus. Hier können sich Interessenten ein Bild davon machen, was sie erwartet und ob Angebot, Benutzeroberfläche und weitere Faktoren ihnen zusagen. Bewertungsseiten enthalten dagegen die Erfahrungen bisheriger Nutzer. Diese teilen ganz subjektiv mit, ob sich das Spielen bei dem einen oder anderen Anbieter einfach gestaltet hat oder wie es mit dem Kundenservice aussieht. Es ist sinnvoll, sich hier an den durchschnittlichen Bewertungen zu orientieren: Auch der beste und zuverlässigste Lotto-Anbieter hat nicht nur zufriedene Nutzer. Allzu positive oder sehr negative Kommentare sollten daher besser außen vor gelassen werden. Lottospielen im Internet ist übrigens vollkommen legal, ebenso wie das Tippen in der lokalen Annahmestelle. Das gilt auch für internationale Ziehungen, die in der Vergangenheit nur Einwohnern des jeweiligen Landes zur Verfügung standen. Mitspieler aus Deutschland haben dabei einen klaren Vorteil: Lottogewinne müssen hierzulande im Gegensatz zu vielen anderen Ländern nicht versteuert werden. Jeder Gewinn darf also in vollem Umfang behalten werden.

