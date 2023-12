Vorsorge: Wie schütze ich mein Geld vor staatlichem Zugriff?

Bei der neuen Sprechstunde AUF1, die das Thema Vermögensvorsorge zum Inhalt hat, konnte Sabine Petzl wieder interessante Gäste begrüßen. Diese stellte den Anwesenden Fragen der AUF1-Zuseher. Dabei kamen die Vermögensberater Dipl.-Ing. Christian Czurda und Raimund Doppler zu Wort.

Während Letzterer den Einstieg in Krypto-Währungen nur Fachkundigen empfiehlt, rät er zur Vermögensvorsorge zum Kauf von physischem Gold. Czurda warnt vor dem Erwerb von Staatsanleihen und sieht in ausreichender Liquidität eine Form der Sicherheit in der Krise.

Neben der Vorhaltung von genügend Bargeld zuhause sieht er in Münzen gestückeltem Edelmetall (Gold, Silber) eine optimale Vorsorgeform.

Quelle: AUF1