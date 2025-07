Erfolgreich vermieten: Großvermieter verrät, mit welchen Strategien Airbnb und Co. nachhaltig zum Erfolg führen

Vor allem in Großstädten wächst die Nachfrage nach flexiblen Unterkunftsmöglichkeiten stetig. Immer mehr Menschen entdecken die Chancen, die Kurzzeitvermietung bietet. Dabei werden Immobilien angemietet oder gekauft und anschließend auf Plattformen wie Airbnb zur Verfügung gestellt – ein Geschäftsmodell, das attraktive Einnahmemöglichkeiten verspricht.

Damit dieses Konzept langfristig erfolgreich bleibt, kommt es jedoch auf die richtige Strategie an. Standortwahl, Immobilienauswahl und Nutzungskonzepte spielen eine entscheidende Rolle für nachhaltigen Erfolg. Der folgende Beitrag zeigt bewährte Strategien, mit denen Vermieter ihr Business auf eine solide Basis stellen und ausbauen können.

Strategie 1: Frühzeitige Nutzungsänderung und Genehmigungen sichern

Eine der wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Vermietung ist die klare Definition der vorgesehenen Nutzung der Immobilie. Bereits im Vorfeld sollten Eigentümer darauf achten, die Immobilie als Ferienwohnung oder Gästehaus genehmigen zu lassen. Diese klare Zweckbestimmung sorgt nicht nur für Transparenz, sondern bietet auch langfristige Planungssicherheit.

Wer frühzeitig eine Nutzungsänderung beantragt und entsprechende Genehmigungen einholt, vermeidet spätere Herausforderungen und positioniert sich professionell im Markt. Gerade in touristisch stark frequentierten Städten lohnt es sich, auf Objekte zu setzen, die bereits über eine entsprechende Genehmigung verfügen oder sich unkompliziert umwidmen lassen. Immobilien mit klarer Nutzungsgenehmigung erzielen zudem höhere Werte bei späteren Verkäufen und gelten als besonders attraktive Anlageobjekte.

Strategie 2: Gewerbeflächen als flexible Alternative nutzen

Gewerbeimmobilien bieten eine attraktive Alternative zu klassischen Wohnobjekten. Gerade kleinere Büroflächen, Ateliers oder ehemalige Ladenlokale können mit vergleichsweise geringem Aufwand in moderne Apartments umgestaltet werden. Viele dieser Flächen verfügen bereits über notwendige Infrastruktur wie separate Sanitäranlagen oder großzügige Grundrisse, die flexible Raumaufteilungen erlauben.

Zusätzlich bietet die Nutzung von Gewerbeobjekten zahlreiche Vorteile: Sie sind oft zentral gelegen, verfügen über gute Verkehrsanbindungen und bieten Reisenden ein urbanes Umfeld mit kurzen Wegen zu Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Geschäftszentren. Ein weiterer Pluspunkt: Sie nehmen Menschen keinen Wohnraum weg und unterliegen somit nicht den Zweckentfremdungssatzungen.

Strategie 3: Bestandsimmobilien mit Potenzial nutzen

Der Kauf oder die Anmietung von bestehenden Gästehäusern, Pensionen oder kleinen Hotels eröffnet Vermietern zusätzliche Möglichkeiten. Solche Immobilien sind häufig bereits optimal für die Beherbergung ausgelegt und benötigen nur überschaubare Modernisierungen, um sie an moderne Gästebedürfnisse anzupassen.

Gerade kleinere Häuser, die in attraktiven Lagen stehen, können mit relativ geringen Investitionen renoviert werden. Eine Modernisierung von Badezimmern, Küchen und Schlafbereichen sowie der Einbau digitaler Self-Check-in-Systeme erhöht die Attraktivität für Gäste und ermöglicht eine zeitgemäße Vermietung ohne hohen personellen Aufwand. Zudem verfügen viele dieser Gebäude über Bestandsschutz oder eine historische Nutzungsgenehmigung als Unterkunft, was zusätzliche Sicherheit bietet.

Zusätzliche Erfolgsfaktoren für nachhaltiges Wachstum

Neben der richtigen Immobilie sind weitere Faktoren entscheidend für den Erfolg in der Kurzzeitvermietung:

Professionelle Ausstattung: Hochwertige Möbel, bequeme Betten, moderne Technik und stilvolle Dekoration sorgen für positive Bewertungen und eine hohe Auslastung.

Digitale Prozesse: Automatisierte Buchungssysteme, smarte Schlösser und effiziente Reinigungsservices erleichtern die Verwaltung und reduzieren laufende Kosten.

Marketing und Positionierung: Eine klare Zielgruppenansprache, professionelle Fotos und ansprechende Präsentation auf den Plattformen sorgen für eine starke Marktpräsenz.

Gästekomfort: Kleine Extras wie kostenfreies WLAN, Kaffee und lokale Tipps erhöhen die Gästezufriedenheit und die Wahrscheinlichkeit für positive Rezensionen.

Fazit

Wer von Anfang an auf eine durchdachte Strategie setzt und geeignete Immobilien auswählt, schafft die Basis für ein erfolgreiches Business im Bereich der Kurzzeitvermietung. Mit kluger Planung, professioneller Ausstattung und einer klaren Positionierung lassen sich stabile Einnahmen erzielen und neue Potenziale erschließen. Die Investition in Qualität und Service zahlt sich langfristig aus – sowohl in der Gästebindung als auch im Unternehmenswert.

Quelle: Gastgeben.de (ots)