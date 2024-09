80 % Closing-Rate: So geht's - erklärt von Multimillionen-Closer Christian Bacher

Während das Interesse an einer Karriere im Vertrieb stetig wächst, sehen sich Closer weiterhin mit hohen Anforderungen und gesättigten Märkten konfrontiert - hohe Abschlussraten zu erzielen und dadurch schnell aufzusteigen, bleibt damit eine Herausforderung. Was also können Closer unternehmen, um zuverlässiger Abschlüsse zu generieren?

Die Rolle von Closern wird in einer zunehmend digitalen und wettbewerbsintensiven Welt immer anspruchsvoller: Trotz wachsender Nachfrage nach fähigen Vertrieblern und der steigenden Bedeutung praktischer Verkaufsfähigkeiten, stehen etliche Closer vor der Herausforderung, sich in gesättigten Märkten zu behaupten und ihre eigene Karriere voranzutreiben. Zwar sind sie durchaus darum bemüht, ihre Abschlussquoten zu maximieren und finanzielle Sicherheit zu erlangen. Doch häufig scheitern ihre Anstrengungen an der unzureichenden Qualität der Leads, der fehlenden Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb sowie an ökonomischen Unsicherheiten. "Wenn sie angesichts dieser Probleme keine passenden Lösungen finden und sich an die Gegebenheiten anpassen, riskieren viele Closer, langfristig in stagnierenden Märkten gefangen zu bleiben, ohne jemals ihr volles Potenzial auszuschöpfen", warnt Christian Bacher.

"Um diese Herausforderungen zu meistern, müssen Closer ihre Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen und sich auf personalisierte Verkaufsgespräche fokussieren", fügt der Vertriebsexperte hinzu. "Durch gezieltes Training und die richtige Strategie können sie nicht nur ihre Abschlussquote steigern, sondern auch langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, die zu einer stabilen Einkommensquelle führen." Mit über zwölf Jahren Erfahrung im Vertrieb hat Christian Bacher ein umfassendes Verständnis für die Anforderungen und Hürden aufgebaut, denen sich Closer gegenübersehen. Er hat bereits über 1.000 Teilnehmern seines High Performance Closer Coachings (HPC) geholfen, sich erfolgreich im Milliardenmarkt für Coaching, digitale Dienstleistungen und Consulting zu etablieren. Seine Trainingsprogramme, die auf realen Verkaufsgesprächen basieren, vermitteln dabei praxisnahe Techniken, die Closern helfen, selbst in gesättigten Märkten erfolgreich zu bestehen. Worauf es dabei ankommt und wie sich zuverlässig eine Closing-Rate von bis zu 80 Prozent erreichen lässt, verrät Christian Bacher hier.

1. Richtiger Umgang mit der Zielgruppe

Der erfolgreiche Umgang mit der Zielgruppe beginnt mit dem Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Kundenbeziehung. Um dies zu erreichen, ist es essenziell, die genauen Bedürfnisse des Kunden durch eine gezielte Bedarfsanalyse zu identifizieren. Im Anschluss sollte die passende Lösung so präsentiert werden, dass sie den größtmöglichen Nutzen für den Kunden bietet. Hierbei sind ein auf Vertrauen basierendes Verhältnis und eine präzise, bedarfsgerechte Beratung die Schlüsselfaktoren, um langfristige Kundenbeziehungen zu etablieren und den Erfolg im Vertrieb zu sichern.

2. Das Verkaufsgespräch lenken

Ein effektives Verkaufsgespräch zeichnet sich dadurch aus, dass potenzielle Einwände der Kunden bereits im Vorfeld antizipiert und gelöst werden, bevor sie überhaupt zu einem Hindernis werden können. Dies verhindert nicht nur Missverständnisse, sondern schafft auch eine positive Gesprächsatmosphäre. Dabei spielt auch die emotionale Ansprache eine zentrale Rolle, da Kaufentscheidungen meist emotional getroffen und erst im Nachhinein rational begründet werden. Daher ist es wichtig, die emotionalen Triggerpunkte des Kunden zu identifizieren und gezielt anzusprechen. Abschließend kommt es darauf an, die richtige Mischung aus Dringlichkeit und Verbindlichkeit zu erzeugen, um den Kunden zum Abschluss zu bewegen.

3. Kundenbetreuung und Ausbau eigener Fähigkeiten

Zuletzt ist es enorm wichtig, sich auch im Anschluss an bisherige Verkaufsgespräche um eine hohe Abschlussquote zu bemühen. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Nachfassarbeit, also das regelmäßige Follow-up mit potenziellen Kunden. Durch kontinuierlichen Kontakt fühlen sich die Leads unterstützt und wertgeschätzt, was die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss erheblich steigert. Darüber hinaus ist es unerlässlich, aus den vorhandenen Erfahrungen zu lernen, sich stetig weiterzubilden und sich neue Verkaufsstrategien anzueignen. Der Vertrieb ist schließlich ein dynamisches Feld - nur durch kontinuierliches Lernen kann man sich daher den Veränderungen anpassen und seine Erfolgsquote maximieren.

