Online shoppen - welche Zahlungsarten sind sicher?

Seitdem das Internet allgemein verfügbar ist, werden immer mehr Vorgänge online abgewickelt. Zu den häufigsten Online-Aktivitäten zählt das Online-Shopping, welches gegenüber dem Einkaufen in stationären Geschäften einige Vorteile haben soll.

Bei Internet-Aktivitäten auf sichere Zahlungsmethoden achten

Da die meisten Online-Shops rund um die Uhr zugänglich sind und das Online-Shoppen bequem vom Sofa aus möglich ist, werden viele Einkäufe inzwischen online getätigt. Im Zusammenhang mit dem Online-Shopping gilt es jedoch, auf wichtige Details zu achten. Zu den entscheidenden Kriterien gehören vor allem die Zahlungsarten, die in der Regel auf der Webseite des Unternehmens zu finden sind. Gesetzlichen Regelungen zufolge muss von mehreren Zahlungsarten mindestens eine Zahlungsform kostenfrei sein. Ob die Zahlungsweise allerdings auch sicher ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.



Im Allgemeinen gilt der Kauf auf Rechnung als sicherste Zahlungsmethode. Oft wird im Internet aber die Erteilung einer Einzugsermächtigung vorausgesetzt, um Einkäufe online zu tätigen. Üblich sind auch Zahlungen mit der Bankkarte oder Kreditkarte. Da Kreditkartenzahlungen meist sofort abgebucht werden, kann es bei Lieferverzögerungen, fehlerhafter Ware oder anderen Mängeln schwierig werden, die bereits bezahlten Beträge wieder zurückzufordern. Bei einer Einzugsermächtigung besteht die Möglichkeit, dem Bankeinzug bis zu acht Wochen nach der Belastung des Kontos zu widersprechen. Der Betrag wird dann vom Kreditinstitut wieder zurückgebucht. Es empfiehlt sich, vor allem nach dem Urlaub die Kontoauszüge genau zu prüfen, wenn Bank- und Kreditkarten am Urlaubsort eingesetzt wurden.



Im Online-Bereich werden häufig auch Internet-Bezahlsysteme wie beispielsweise PayPal als Zahlungsmethoden angeboten. Üblich sind solche Zahlungsformen auch in Online-Casinos, die in der Regel mehrere Zahlungsarten, darunter oft auch Kryptowährungen wie Bitcoins anbieten. Das Vorhandensein verschiedener Zahlungsalternativen gehört zu den wesentlichen Entscheidungskriterien für Online-Spielbanken. Über Einzahlungs- und Auszahlungsmöglichkeiten, Spieleangebote und Bonusprogramme von Online-Casinos kann man sich anhand von Casino Bewertungen auf Veplay informieren. Mit einer speziellen Suchmaschine besteht die Möglichkeit, anhand individueller Kriterien nach geeigneten Online-Casinos zu suchen. Neue Spieler können nach ihrer Registrierung in einer Online-Spielbank oft mit einem Willkommensbonus, der in Form von Freispielen oder als kostenloses Startguthaben gewährt wird, rechnen. Damit eventuelle Spielgewinne ausbezahlt und Beträge zum Spielen einbezahlt werden können, ist es wichtig, auf die Bezahlmöglichkeiten zu achten. Zahlungsmethoden über Bezahldienste haben den Vorteil, dass keine Kontodaten an die Online-Händler übermittelt werden. Außerdem werden Zahlungen sofort ausgeführt. Allerdings muss bei dem jeweiligen Bezahldienst zuvor ein Kundenkonto eingerichtet werden.



Persönliche Daten schützen

Die persönlichen Daten gehören zu den wichtigsten Sicherheitsaspekten, die bei jeder Online-Zahlung berücksichtigt werden sollten. Es wird deshalb empfohlen, Passwörter sowie sensible Bankdaten wie PIN und TAN immer zu schützen. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Verbindung nach der Eingabe von Bank- oder Kreditkartendaten verschlüsselt ist. Zahlungsdaten dürfen keinesfalls im öffentlichen Online-Bereich wie in Chats oder Online-Foren weitergegeben werden. Häufig wird im Internet die Möglichkeit angeboten, bei Rückfragen per Live-Chat oder E-Mail Kontakt mit dem Kundenservice aufzunehmen. Seriöse Online-Unternehmen fragen in diesem Zusammenhang niemals nach persönlichen Kontodaten. Falls dennoch eine Aufforderung zur Eingabe der eigenen Kontodaten erfolgt, sollte auf keinen Fall darauf eingegangen werden. Es ist hilfreich, bei Online-Aktivitäten darauf zu achten, dass der Browser aktuell ist und der Virenschutz funktioniert.

