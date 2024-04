Paradies Nordzypern: Oktay Cömertler verrät, warum er ausgewandert ist und warum sich Nordzypern für Investoren lohnt

Viele Menschen sind mit der derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Lage in Deutschland unzufrieden und spielen mit dem Gedanken auszuwandern. Der erfolgreiche Immobilienmakler Oktay Cömertler hat Verständnis für diese Menschen und möchte ihnen dabei helfen, auf Nordzypern zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit und sozialer Freiheit zu gelangen.

Mit seinen umfassenden Ortskenntnissen unterstützt er Investoren bei der Suche nach geeigneten Immobilien und bewahrt sie so vor gängigen Fehlentscheidungen. In diesem Artikel erklärt der Experte, warum er selbst nach Nordzypern ausgewandert ist und was das Land für Unternehmer so attraktiv macht.



Nordzypern galt bislang als ein mediterranes Paradies für Urlauber. Doch seit einiger Zeit interessieren sich außerdem Investoren und Auswanderer für das Land - aktuell leben derzeit etwa 10.000 deutsche Auswanderer auf der Insel. Nicht zuletzt hat die für Unternehmer attraktive Steuergesetzgebung dazu geführt, dass sich Nordzypern zu einem immer beliebteren Ziel für Anleger und Vermögende entwickelt hat. Neben niedrigen Steuern wartet die Insel im Mittelmeer mit den weltweit höchsten Mietrenditen auf. Doch der Schritt auszuwandern, ist für viele Deutsche mit einem gewissen Unbehagen verbunden. Die Sorge ist groß, ein funktionierendes und gut organisiertes Land zu verlassen und in der Fremde, möglicherweise ohne Sprachkenntnisse, auf sich allein gestellt zu sein. Ausländer sehen sich beim Immobilienkauf in Nordzypern zudem mit Risiken konfrontiert, die aus Unkenntnis und einer ungeplanten Herangehensweise resultieren. "Auswanderer und Investoren sollten die Gründe für ihre Auswanderung auf jeden Fall kennen, um Enttäuschungen und teure Fehlkäufe zu vermeiden", warnt der Immobilieninvestor Oktay Cömertler.

"Es ist wichtig, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und die eigene Motivation für eine Auswanderung zu verstehen. Ich möchte meine Kunden darüber aufklären, was für mich die Gründe waren, Deutschland zu verlassen", fügt der Experte hinzu. Sein Erfolg als Immobilienmakler beruht auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Interessenten und Investoren, welche durch individuelle Beratungsangebote, kostenlose Investment-Trips und eine langjährige Erfahrung gewährleistet wird. Persönlich hat das Land Oktay Cömertler durch seine unternehmerfreundlichen Möglichkeiten, die hohe Lebensqualität und die atemberaubende Naturlandschaft überzeugt. Neben lukrativen Geschäften winken Auswanderern darüber hinaus niedrige Einstiegspreise bei Immobilien, unzählige Freiheiten bei der Gestaltung ihrer Finanzen und eine hochentwickelte Infrastruktur. Im Folgenden führt der Immobilienexperte aus, weshalb er selbst den Schritt der Auswanderung gegangen ist.

Die Vorteile Nordzyperns im Überblick: Sicherheit und eine hohe Lebensqualität

"Meine Familie und ich trugen uns bereits seit längerer Zeit mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen", gibt Oktay Cömertler zu. Der Unternehmer und Vater nennt vor allem zwei Entwicklungen, welche ihm große Sorgen bereiten: Zum einen spitzt sich der Konflikt in der Ukraine immer weiter zu - der Krieg tobt in unmittelbarer Nähe zur EU. Zum anderen wird die Steuergesetzgebung in der Bundesrepublik kontinuierlich verschärft, was drastische Auswirkungen für Unternehmer hat. Um in Deutschland erfolgreich wirtschaften zu können, benötigen Unternehmer ein ausgefeiltes Steuerkonzept - in der Regel bleibt so wenig Spielraum für Innovationen. In Nordzypern profitieren wir von einer einfachen und unternehmerfreundlichen Steuergesetzgebung.

"Auf persönlicher Ebene ging es mir aber auch darum, dass wir in Nordzypern gesellschaftlich freier agieren können", erläutert Oktay Cömertler. So ist beispielsweise das Bildungssystem weniger durch soziale Umwälzungen als vielmehr durch hohe Bildungsstandards geprägt, weshalb sich Kinder und Jugendliche optimal auf ihre schulischen Leistungen konzentrieren können. Ähnlich positiv gestalten sich das Gesundheits- und Rentensystem, deren Qualität eine ausgezeichnete Versorgung gewährleistet. Die Euro-Krise ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der Vermögende dazu treibt, ihren Wohlstand dauerhaft durch eine Auswanderung zu sichern. Außerhalb der EU lassen sich die eigenen Finanzen erheblich flexibler gestalten. "Natürlich spielt auch die Lebensqualität auf Nordzypern eine Rolle. Für mich war der Wunsch nach Sonne, Meer und frischen Lebensmitteln ein entscheidendes Kriterium für die Auswanderung nach Nordzypern", beschreibt der erfolgreiche Unternehmer seine neue Heimat. Das Leben wird durch die Umgebung und die einzigartige Naturlandschaft entschleunigt, was die Lebensqualität maßgeblich erhöht.

Selbstbestimmt leben

"Nordzypern bietet die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben. Während ich als unbeschränkt steuerpflichtig geltender Unternehmer in Deutschland aufgrund des Welteinkommensprinzips alle Einkünfte in der Bundesrepublik versteuern muss, eröffnet mir das Steuersystem in Nordzypern einen deutlich größeren Handlungsspielraum", verrät Oktay Cömertler. Der Immobilienmakler ist davon überzeugt, dass unflexible Steuergesetze und soziale Herausforderungen dazu führen, dass immer mehr Akademiker, Fachkräfte und Leistungsträger Deutschland verlassen, um ihr großes innovatives Potenzial in anderen Ländern zu entfalten. Laut einem Bericht von Focus wird Deutschland als eines der unbeliebtesten Länder für die Verwirklichung der eigenen Karriereziele eingestuft, was langfristig den Fachkräftemangel verschärfen dürfte.

Der einseitige Blick auf großzügige Sozialleistungen führe zu der Annahme, Deutschland sei ein Land, das vorwiegend unqualifizierte Arbeitskräfte und Menschen, die wirtschaftliche Unterstützung benötigen, anzieht, so der Experte. "Um sich als innovatives und unternehmerfreundliches Land zu positionieren, das die eigene Zukunft aktiv gestalten möchte, brauchen wir aber Personen, die etwas leisten möchten und nicht davor zurückschrecken, neue Wege zu gehen", stellt Oktay Cömertler fest. Wachstum speise sich aus der Freiheit zu denken und zu handeln, wodurch neue Ideen und Konzepte zügig in die Tat umgesetzt und optimiert werden könnten. "Nordzypern bietet tatsächlich einen sicheren Hafen für alle, die sich um die Bildung ihrer Kinder, den Zustand des Gesundheitssystems und ihr Vermögen sorgen", sagt der Experte. Das Land habe verstanden, wie wichtig ein zukunftsfähiges Wirtschafts- und Steuermodell sei. "Darum lade ich Interessenten immer wieder dazu ein, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen und die Vorteile Nordzyperns persönlich zu erleben", so der Immobilienmakler abschließend.

Quelle: The Cyprus Agency Ltd. (ots)