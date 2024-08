"Betongold": Marvin Krengel und Marvin Pitsch verraten, warum sich eine Investition in Immobilien mehr lohnt als je zuvor

Zu einem Immobilien-Investment gehört mehr, als nur ein Objekt zu kaufen und zu vermieten. Gerade die Frage der Finanzierung überfordert unerfahrene Anleger häufig. Marvin Krengel und Marvin Pitsch wollen Abhilfe schaffen: Als Gründer der HYPOVISION GmbH haben sie es sich auf die Fahnen geschrieben, Kapitalanlagevertriebe und Makler mit ihren Finanzierungsangeboten beim Verkauf an Endkunden zu unterstützen und die Professionalisierung der gesamten Baufinanzierungs-Branche voranzutreiben.

Der Immobilienmarkt befindet sich aktuell in einer einzigartigen Lage: Während einerseits Makler und Bauträger ihre Bestände noch immer zu Niedrigpreisen abverkaufen, um Kosten zu decken, pendeln sich die Bauzinsen andererseits auf einem Niveau ein, das für die meisten Interessenten erschwinglich ist. Indes wird Wohnraum in den großen Städten händeringend gesucht, wodurch die Mieten immer weiter ansteigen. Dies bietet für Investoren eine der besten Chancen, die sie je sehen werden. "In guten Lagen sind bereits erste Preisanstiege zu erkennen. Wer das aktuelle Tief am Immobilienmarkt ausnutzen will, sollte also rasch zuschlagen", betont Marvin Pitsch, Geschäftsführer der HYPOVISION GmbH.

"Fremdgenutzte Immobilien lohnen sich aktuell besonders - und zwar oftmals mehr als Objekte zur Eigennutzung. Damit die Immobilie Erträge abwirft, sind jedoch weitere Überlegungen und die Unterstützung eines Experten dringend erforderlich", ergänzt sein Geschäftspartner Marvin Krengel. Mit der HYPOVISION GmbH bieten die Experten Kapitalanlagevertrieben einen starken Partner für die Finanzierung von Immobilien-Investments. Was die momentane Marktlage so spannend für Investoren macht und welche Herausforderungen und zukünftigen Entwicklungen zu erwarten sind, haben Marvin Krengel und Marvin Pitsch im Folgenden zusammengefasst

Das Schlimmste ist überstanden - Immobilien noch immer günstig zu haben

Der Immobilienmarkt hat das Schlimmste wahrscheinlich bereits hinter sich - so viel lässt sich bereits im Vorfeld verraten. Die Sollzinsen für Darlehen haben sich beruhigt und liegen derzeit bei etwa 3,5 bis 3,6 Prozent, während die Marktteilnehmer den Schock der letzten Jahre allmählich überwinden. Im Gegenzug erleben die Mieten durch den Wohnraummangel ständig neue Höhenflüge, die Top-Renditen für Immobilien-Investments verheißen.

Anleger, die sich geschickt anstellen, können somit Immobilien zu günstigen Konditionen erwerben und teuer vermieten. Dadurch lässt sich binnen weniger Jahre genug des Darlehens zurückzahlen, um ein passives Einkommen durch Vermietung zu erzielen. Zurzeit ist es aufgrund der einzigartigen Rahmenbedingungen sogar möglich, von andernfalls rein spekulativen Modellen wie der Rückzahlung eines Darlehens durch Mieteinnahmen zu profitieren.

Häufige Herausforderungen beim Immobilienkauf als Kapitalanlage

Der Immobilienkauf ist und bleibt jedoch eine komplexe Angelegenheit. So müssen bei der Wahl des passenden Objekts nicht nur seine Lage und sein Zustand in die Entscheidungsfindung einfließen, sondern auch Faktoren wie Mietpotenzial, regionale Preisentwicklung und energetische Auflagen. Später gilt es zudem, Mieter zu finden und das Objekt angemessen zu managen - andernfalls ließen sich nämlich keine Einnahmen generieren. Zuletzt stellt sich auch die Frage der steuerlichen Betrachtung. Diese entscheidet nämlich maßgeblich darüber mit, ob sich das Investment langfristig bezahlt macht.

Entsprechend ist gerade für unerfahrene Investoren, die ihre ersten Immobilien erwerben, die Unterstützung eines Profis unerlässlich. Es empfiehlt sich daher, den Kontakt zu einem Vertrieb aufzunehmen, der sich auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert. Derartige Firmen verfügen oftmals über ein eigenes Portfolio an geeigneten Objekten, die sie ihren Kunden exklusiv anbieten, und bieten Zusatzleistungen wie Hausverwaltung oder Unterstützung bei der Mietersuche an. Ebenso verfügen Finanzierer wie die HYPOVISION GmbH über umfassende Erfahrung und ein breit gefächertes Netzwerk an Kontakten und können so Kunden bei der Wahl des richtigen Partners unterstützen.

Auf lange Sicht beste Renditechancen durch Vermietung

Auch langfristig wird sich der Immobilienmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit zugunsten von Investoren entwickeln. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft ZIA geht etwa davon aus, dass bis 2027 die Zahl der fehlenden Wohnungen auf 830.000 ansteigen wird - ein Trend zu höheren Mieten, insbesondere für Neumieter, ist dadurch bereits klar erkennbar. Noch nicht absehbar ist hingegen, welche Auswirkungen die Umweltpolitik von Bund und Ländern auf den Immobilienmarkt haben wird. Zum Beispiel wäre es durchaus denkbar, dass in Zukunft Sanierungen an Bestandsobjekten verstärkt vorangetrieben werden - eine Entwicklung, die zusätzliche Kosten nach sich ziehen könnte.

Wer jetzt eine Immobilie erwirbt, tut also gut daran, diese Faktoren bereits im Vorfeld zu berücksichtigen, so gut dies möglich ist. Dabei ist allenfalls anzuraten, die Unterstützung eines Experten einzuholen. Dennoch lohnt sich die Investition in Immobilien auch oder gerade heute - es gilt also, idealerweise noch in den nächsten Monaten zuzuschlagen, während die Konditionen für den Immobilienkauf besonders günstig sind und vom "Betongold" zu profitieren.

