So finden Sie die besten Großhändler für Ihren Online-Shop

Als Onlinehändler suchen viele immer wieder nach weiteren passenden Zulieferern für die Artikel die man selbst anbietet. Da man über das Internet mittlerweile viele Chancen hat zu den Großhändlern Kontakt aufzunehmen, kann man hier einige Anbieter in Betracht ziehen um diese zu vergleichen. Die Konditionen sind bei allen Großhändlern unterschiedlich, sodass es sich lohnt nicht den erst besten Händler auf ewig zu nutzen, sondern immer wieder nach Alternativen zu schauen.

Welche Kriterien sollte man beachten um den passenden Großhändler zu finden?

Großhändler findet man im Internet wie Sand am Meer. Auch wenn man einen Händler für spezielle Produkte sucht, wird man überrascht sein, wie viele es auch für Spartenprodukte gibt, die genau das Anbietern was gesucht wird. Bei der Wahl des Großhändlers sollten Sie einige Dinge beachten, sodass man hier auch wirklich einen geeigneten Partner findet. Als erstes ist dabei wichtig, dass man sich auf den Händler verlassen kann. Wenn Sie also über eine B2B Plattform bestellen, kann man die das Bewertungsystem als Hinweis dafür nehmen, ob es sich um einen Händler handelt der zuverlässig liefert und auch Preisabsprachen und Lieferzeiten einhält. Der B2B Großhandel für Wiederverkäufer ist ein großer Markt im Internet. Es gibt viele Seiten die hier Angebote für den Wiederverkäufer machen können.

Marktplätze sind auch eine gute Möglichkeit um hier Ware zu beziehen

Zum Beispiel ist eBay auch einer dieser Marktplätze bei dem man sich Ware zum Weiterverkauf sichern kann. Auch größere Einheiten kann man hier beziehen, sodass man das eigene Lager auf diese weise auch auffüllen kann. Wenn man sich auch auf den ausländischen Markt informieren will, gibt es auch Seite wie AliExpress, bei denen man die Händler im Ausland finden kann. Der Vorteil hierbei ist, dass man die Ware oft zu einem sehr guten Preis erhalten kann. Wenn man einen guten Partner gefunden hat, kann dieser bei größeren Abnahmen auch einen sehr guten Preis anbieten. Natürlich gibt es auch noch viele weitere solcher Anbieter die alle unterschiedliche Waren im Angebote haben, wenn man die passende Ware bei diesen findet, spricht nichts dagegen eine Bestellung bei einem dieser Anbieter auszugeben, wenn diese über gute Bewertungen verfügt.

Was sind die Vorteile einer guten Plattform?

Ein großer Vorteil ist es, wenn die Plattform einem ein faires Zahlungsziel setzt und einem 30 Tage Zeit gibt mit der Zahlung. So kann man die Ware unter Umständen zum Teil schon weiter verkaufen und erst später zahlen. Auch interessant sind Plattformen, die ein besonderes Sortiment haben. Wenn es sich dabei um unique Ware handelt, kann man so auch besondere Waren zum Verkauf anbieten. Wenn die Plattform zudem garantieren kann, dass das Geld beim Verkäufer ankommt, ist das sicherlich sehr stark. Alle diese Vorteile zusammen machen ein gute Plattform aus, auf der man auch als Käufer für den eigenen Handel gerne aufhält. Wenn man zudem automatisch eine Rechnung erhält, ist es ein komplettes Erlebnis auf einer solchen Plattform einkaufen zu können. Bei der Wahl der Partner findet man hier also eine ganze Reihe potentieller Lieferer, die alle sehr gute Angebote im Sortiment haben, sodass man die passende Ware auch finden sollte.



