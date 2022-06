Florian Sondershausen: Risikofrei am Krypto-Markt investieren

Als Experte für Kryptowährungen und Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH unterstützt Florian Sondershausen seine Kunden dabei, durch ein systematisches Konzept mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu investieren. Erfahren Sie hier, wie er dabei vorgeht, auf welche Weise er die persönlichen Ziele seiner Kunden berücksichtigt und warum er großen Wert auf Aufklärung legt.

Insbesondere die steigende Inflationsrate weckt in immer mehr Menschen den Wunsch, sich finanziell abzusichern. Um dieses Ziel zu erreichen, ziehen viele von ihnen eine Investition am Krypto-Markt in Erwägung - sie versprechen sich davon einen planbaren und raschen Vermögensaufbau.



Es gelingt allerdings nur wenigen Interessenten, ihr Vorhaben in Erfolg umzumünzen: Meist stoßen sie auf verschiedene Hindernisse, die sie aufgrund ihres mangelnden Know-hows nicht ohne Weiteres überwinden können. So wissen sie beispielsweise nicht, welche Währungen lukrativ sind und wie sie eine zielführende Strategie entwickeln. Hinzu kommen diverse Vorurteile und Bedenken. "Oft haben unsere Kunden keine Ahnung davon, wie sie in Kryptowährungen investieren müssen. Obwohl sie anfangs von ihrem Plan überzeugt sind, hindert sie die daraus resultierende Unsicherheit plötzlich daran, aktiv zu handeln", erklärt Florian Sondershausen von der Sondershausen Media GmbH.

"Es ist mir daher ein wichtiges Anliegen, mit entsprechenden Vorurteilen aufzuräumen und meine Kunden lückenlos aufzuklären. Zudem erarbeite ich eine für sie passende Strategie und erläutere ihnen die Risiken dabei. Das Ziel sollte es stets sein, mithilfe eines systematischen Konzepts planbar investieren zu können", führt der Finanzexperte weiter aus. Florian Sondershausen kam bereits im Jahr 2012 erstmals mit Kryptowährungen in Kontakt - damit verfolgte er ihre Entwicklung fast von Anfang an mit und erarbeitete sich während dieser Zeit einen umfassenden Erfahrungsschatz. Auf dessen Basis erstellt er für seine Kunden passgenaue Strategien, mit denen sie den Krypto-Markt für einen kalkulierbaren Vermögensaufbau nutzen.

Systematisch und planbar: Florian Sondershausens Konzept

"Der Unsicherheit meiner Kunden liegt meist zugrunde, dass sie kein vernünftiges Konzept haben", erklärt Florian Sondershausen. Aus diesem Grund lege er großen Wert darauf, ihnen eine zielführende Strategie zu vermitteln, so der Finanzexperte. Über viele Jahre hinweg optimierte er seine Herangehensweisen und etablierte dabei umfassende Konzepte, um Blockchain-Technologien gewinnbringend nutzen zu können.

Seine Erkenntnisse bringt Florian Sondershausen seinen Kunden in einem detaillierten Schritt-für-Schritt-Plan näher. Dank seiner interaktiven Kurse gelingt es ihm, selbst Anfänger systematisch an die grundlegenden Prinzipien des Krypto-Marktes heranzuführen. Zusätzlich findet innerhalb seines Netzwerkes ein gemeinschaftlicher Lernprozess statt, bei dem sich alle Teilnehmer gegenseitig unterstützen.

Individuelle Herangehensweise: Ziele der Kunden als Grundlage der Strategien

Menschen nehmen den Krypto-Markt auf unterschiedliche Weise wahr: Während er für einige von ihnen vorwiegend als Möglichkeit des schnellen Vermögensaufbaus gilt, stellt er für andere eine stabile Investitionsplattform für langfristige Ziele dar. "Derart unterschiedliche Sichtweisen bringen auch verschiedene Ziele mit sich", erklärt Florian Sondershausen.

Somit liegt der Fokus des Finanzexperten nicht nur darauf, seine Kunden über Risiken aufzuklären und ihnen die Grundlagen des Krypto-Marktes zu vermitteln - er legt stets großen Wert darauf, die spezifischen Ansprüche und Bedürfnisse seiner Kunden in jegliche Planungen einzubeziehen. So gelang es Florian Sondershausen, bereits über 1000 Menschen dabei zu helfen, sich neben ihrem Vollzeitberuf eine weitere Einkommensquelle aufzubauen.

Grundlegende Aufklärung: Wie Florian Sondershausen den Vorurteilen den Kampf ansagt

Obwohl sie eine Investition am Krypto-Markt in Erwägung ziehen, zweifeln viele Menschen aufgrund weit verbreiteter Vorurteile an ihrem Vorhaben. Auch ihr geringes Know-how führt häufig zu Verunsicherung. "Ein planbarer Vermögensaufbau mithilfe von Kryptowährungen und Blockchain-Technologien ist zweifellos möglich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Allerdings bedarf es umfassender Grundlagenkenntnisse, um Erfolg haben zu können", erläutert Florian Sondershausen.

Deshalb klärt er all seine Kunden umfangreich über die entsprechenden Prinzipien, Risiken und Kniffe auf. Auf diese Weise möchte er Interessenten die Angst nehmen und sie zu einer entschlossenen und durchdachten Herangehensweise motivieren. So geht er etwa in ersten Gesprächen detailliert auf die Bedenken potenzieller Kunden ein und zeigt ihnen ihre persönlichen Möglichkeiten auf.

Quelle: Florian Sondershausen (ots)