Said Shiripour Kundenerfahrungen mit "Das perfekte Infobusiness"

Der Autor, Philanthrop, Selfmade-Unternehmer und Gründer und CEO von EZFunnels Said Shiripour zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Online-Marketern im deutschsprachigen Raum. Geboren wurde er am 16. März 1990 in Teheran, Iran. Mit 10 Jahren zog er mit seiner Familie nach Deutschland.

Er begann das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an einer deutschen Universität. Zwei Jahre hielt er durch, bis er erkannte, dass seine Berufung mehr war als eine 9-to-5-Karriere im Ingenieurwesen. Saids Ziel war es, finanziell unabhängig zu werden und mehr zu verdienen. Dieses Ziel versuchte er mit all seinen Bemühungen zu erreichen.

Nach seinem Studienabbruch dauerte es nur 14 Monate, bis er zum Millionär wurde. Seine anfängliche Investition von 100 Euro in sein erstes Online-Business hatte sich auf 1,4 Millionen Euro gesteigert. Heute leitet er mehrere erfolgreiche Immobilien- und Online-Marketing-Unternehmen. Das bekannteste ist die SaaS-Lösung EZFunnels für Online-Unternehmer. Bis heute hat er einen Umsatz von 58 Millionen Euro und 100.000 Leads für Konzerne und KMUs in Europa generieren können.

Zusammen mit seinem globalen Team, das sich aus Experten zusammensetzt, verfolgt er seine Mission, anderen Unternehmern zu helfen, erfolgreich zu werden. Finanzielle Freiheit steht dabei im Vordergrund.

Ehrliche Bewertung des perfekten Expertengeschäfts?

Said hat bereits viele Informationsprodukte auf den Markt gebracht. Außerdem schreibt und veröffentlicht er Bücher, in denen er sein Fachwissen an andere weitergibt. Sein Buch "The Perfect Expert Business" zeigt, wie Unternehmer Geld verdienen können, indem sie ihr Wissen mit anderen teilen. Er erklärt, wie Unternehmer das, was sie gut können, in einen Onlinekurs verwandeln können, der ihnen Geld einbringt.

Besonders gut an dem Buch ist, dass es sich für alle Arten von Unternehmen eignet. Dabei ist es egal, in welcher Nische oder Branche man tätig ist. Die Methoden lassen sich auf Ärzte, Sportler oder Wellness-Experten anwenden. Die Ratschläge, die Said Shiripour gibt, kann jeder anwenden, der ein Einkommen erzielen möchte, indem er sein Wissen mit anderen teilt, die bereit sind, dafür zu zahlen.

Besonders ist auch, dass alles in seinem Buch interaktiv gestaltet ist. Es gibt eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines Online-Kurses.

50+ Online-Kurse mit 6-stelligem Verdienst

Viele Unternehmer möchten in das Expertengeschäft einsteigen. Das kann man jedoch nur, wenn man Hindernisse überwindet und durchhält. Erfolg kommt nicht von allein. Das zeigt auch Said. Er hat über 50 Onlinekurse gestartet und hat ein sechsstelliges Einkommen. Er hat bereits vielen seiner Kunden geholfen, mehr als 50 Millionen Euro mit Informationsprodukten zu verdienen.

Ist es das wert?

Die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Said Shiripour zeigt, dass es sich lohnt, sich mit seiner Expertise ein Expertengeschäft aufzubauen. Unternehmer können viel lernen und sich von Shiripour inspirieren lassen.

Falls das Buch jedoch nicht den Erwartungen der Leser entspricht, können sie eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie nutzen. Unternehmer können sich entscheiden, den Kurs zu belegen, um zu lernen, wie man sich wie Said ein Expertenimperium aufbauen kann. Nach dem Lesen des Buches sind Unternehmer in der Lage, ihre Besucher zu Leads und Verkäufe zu verwandeln, um ihr Business zu vergrößern.

Said stammt selbst aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Mehr als neun Monate lang lebte er in Armut und kämpfte Tag für Tag. Er hat mit verschiedenen Dingen versucht, Geld zu verdienen: von der Vermittlung von Versicherungen bis zur Finanzierung als Affiliate.

In dieser schwierigen Zeit ließ er sich nicht entmutigen, sondern kaufte über 150 Kurse, sah sich Tausende von Lernvideos an und las Unmengen an Büchern. Trotz anfänglicher Misserfolge versuchte er es immer wieder. Er hielt durch und schaffte den Durchbruch. Heute ist er Selfmade-Milionär und Unternehmer und gibt sein Wissen, wie er es geschafft hat, sogar kostenlos weiter.

Fazit

Said Shiripour versteht die Schwierigkeiten, mit denen Unternehmer heute zu tun haben. Deshalb hat er es sich zur Aufgabe gemacht, anderen dabei zu helfen, finanzielle Freiheit zu erlangen. "The Perfect Expert Business" ist eine von vielen Optionen, die sich Unternehmern bieten, erfolgreich und finanziell frei zu werden.

Auch dass es gar nicht so einfach ist, sein eigenes Wissen als Einkommensquelle zu nutzen, ist Said bewusst. Dennoch ist es möglich - das hat er mehrfach bewiesen. Bereits sein Hintergrund ist sehr inspirierend. Said Shiripour ist wohl das beste Beispiel, dass man es zu etwas bringen kann, obwohl einem Hindernisse in den Weg gelegt werden. Sein Onlinekurs und sein Buch helfen dabei, das zu verstehen.

Quelle: ezfunnels (ots)