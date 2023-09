Powerfrau an der Börse macht es vor: Wie man schon mit niedrigem Startkapital erfolgreich ist

Es entsteht häufig der Eindruck, dass nur Personen mit hohem Kapital an der Börse erfolgreich sein können. Powerfrau Dr. Carmen Mayer widerlegt dieses Vorurteil. Sie hat bewiesen, dass man auch mit einem niedrigen Startkapital erfolgreich sein kann und sich ein Vermögen aufbauen kann - in ihrem Fall ging es mit 2.000 Euro los - heute hat sie zwei Häuser im Allgäu.

"Auch mein Weg lief nicht immer gerade - mit einem unglücklichen Handel verlor ich zwischendurch mal 23.000 Euro. Doch aus Fehlern lernt man und heute kann ich sagen, es hat sich gelohnt", sagt Dr. Carmen Mayer. Sie ist heute Millionärin durch Börsenhandel. Wie sie das geschafft hat, verrät sie im folgenden Artikel.

Mythos: Erfolg an der Börse erfordert hohes Startkapital

Der Mythos, dass Erfolg an der Börse ein hohes Startkapital erfordert, schreckt regelmäßig potenzielle Investoren ab. Schließlich entsteht dadurch der Eindruck, dass nur die Reichen und Wohlhabenden die Möglichkeit haben, vom Aktienmarkt zu profitieren. Doch dieser Glaube ist irreführend und schließt Menschen mit geringerem Kapital von einer potenziell lukrativen Investitionsmöglichkeit aus. Tatsächlich gibt es viele erfolgreiche Investoren, die mit nur einer kleinen Summe begonnen und ihre Investments klug und strategisch in ein stattliches Vermögen verwandelt haben.

Dr. Carmen Mayers Weg zum Erfolg

Angesichts der hohen Immobilienpreise und dem Wunsch, ihrer Familie ein schönes Zuhause im Allgäu zu bieten, wandte sich Dr. Carmen Mayer der Börse zu. Mit nur 2.000 Euro kaufte sie ihre ersten Aktien und tauchte eifrig in die Welt der Finanzen ein. Ihre Freizeit widmete sie der Verfolgung von Marktneuigkeiten und der Vertiefung ihres Wissens über Investitionen, um ihr Ziel zu erreichen.

Dr. Carmen Mayers Erfolg kam nicht über Nacht - als Mutter von zwei Kindern musste sie stets Job, Familie und Börsenaktivitäten unter einen Hut bringen. So waren ihre Nächte oft dem Studium des Aktienmarktes gewidmet, während ihre Kinder schliefen. Ihre Disziplin, ihr Durchhaltevermögen und ihr Engagement für kontinuierliche Weiterbildung führten sie letztendlich zu einem beträchtlichen Vermögen und machten sie zu einer erfolgreichen Börsenhändlerin.

Aller Anfang ist schwer - aber er ist der erste Schritt zum Triumph

In vielen Lebensbereichen, einschließlich der Börse, ist der Anfang oft der schwierigste Teil - aber auch der wichtigste auf dem Weg zum Triumph. Dies gilt besonders für Frauen, die oft zögern, den Sprung zu wagen. Doch genau wie beim Gehen, muss stets der erste Schritt gemacht werden, um voranzukommen. Der Einstieg in die Börse sollte daher nicht hinausgezögert werden. Denn schon ein Startkapital von ein paar tausend Euro kann bereits ausreichen, um ein nützliches Depot zu erstellen, das den Grundstein für den Erfolg legt.

Übung macht den Meister: Mit Demokonten ein Gefühl für die Geldanlage entwickeln

Für diejenigen, die zögern, sofort mit echtem Geld in die Börse zu investieren, ist ein Papierkonto eine attraktive Möglichkeit, sich mit dem Prozess vertraut zu machen. Kostenlose Demokonten erlauben es, ohne finanzielles Risiko zu starten und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Börse funktioniert. Indem man Test-Investments in Unternehmen tätigt, zu denen man eine persönliche Verbindung hat, und dabei ihre Performance analysiert, kann man schnell lernen, wie man investieren sollte.

Über Carmen Mayer:

Nach ihrer Karriere als promovierte Biochemikerin entschied sich Dr. Carmen Mayer für die Aktien- und Börsenbranche. In kürzester Zeit entstand ein hochprofitables Geschäft, ohne zuvor am Aktienmarkt aktiv gewesen zu sein. Heute hat es sich Dr. Carmen Mayer zur Aufgabe gemacht, ihre Erfahrungen und ihre Strategien mit einer Vielzahl an Menschen zu teilen. Weitere Informationen unter https://www.dr-carmen-mayer.de

Quelle: Carmen Mayer (ots)