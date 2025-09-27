KI-Turbo für Ihr Depot – So profitieren Anleger vom Tech-Wettrüsten

Eine neue Technologie sorgt derzeit an den Börsen für Furore: Künstliche Intelligenz. Die großen US-Tech-Konzerne liefern sich einen milliardenschweren Wettlauf um Rechenzentren, Chips und die besten Entwickler mit Gehältern, die teils dreistellige Millionenbeträge erreichen. Amazon investiert jährlich rund 100 Milliarden US-Dollar, Meta plant Datenzentren in der Größe Manhattans.

Viele Experten vergleichen diese Phase bereits mit dem Internetboom der 90er-Jahre: Die Infrastruktur wird jetzt aufgebaut, der große Nutzen – und damit die Rendite-Chancen – liegt aber noch in der Zukunft.

Wer jetzt klug investiert, kann über viele Jahre profitieren. Dieser Beitrag erklärt, wie Anleger die KI-Welle einschätzen sollten, welche Investmentstrategien sich anbieten und welche Werte jetzt besonders spannend sind – vom Branchenprimus Nvidia bis hin zu breit gestreuten Tech-Indizes wie dem Nasdaq 100.

Wachsender Handlungsdruck durch Milliardensummen

Der globale KI-Wettlauf zwischen den USA und China treibt die Investitionen in Rechenzentren, Chips und Talente in schwindelerregende Höhen. Besonders Meta setzt neue Maßstäbe: Mehrere KI-Supercluster sind in Planung, der erste, genannt „Prometheus“, soll 2026 ans Netz gehen. Ein weiteres Rechenzentrum, „Hyperion“, könnte bis zu 5 Gigawatt Strom verbrauchen – genug für mehr als vier Millionen US-Haushalte. Eines der Zentren wird eine Fläche nahe dem Kern Manhattans mit rund 60 Quadratkilometern einnehmen.

Um die nötigen Fachkräfte zu sichern, betreibt Meta eine aggressive Talentjagd. Ein Senior-AI-Entwickler von Apple wechselte beispielsweise für eine Gesamtvergütung von rund 200 Millionen US-Dollar. Kandidaten aus dem OpenAI-Umfeld wurden Startprämien von bis zu 100 Millionen US-Dollar geboten.

Auch andere US-Techgiganten investieren massiv: Microsoft will im Geschäftsjahr 2025 rund 80 Milliarden US-Dollar in KI-fähige Datencenter stecken. Amazon plant für 2025 einen Kapitalaufwand von 118 Milliarden US-Dollar und baut neue KI-Campus – darunter Projekte für 20 Milliarden Dollar in Pennsylvania und 10 Milliarden Dollar in North Carolina. Meta selbst hat seine Investitionsprognose auf 66–72 Milliarden US-Dollar angehoben. Insgesamt überschritt das weltweite Hyperscale-Capex 2024 bereits die Marke von 240 Milliarden US-Dollar.

Chinas Tech-Giganten ziehen nach

Auch in China laufen gewaltige Ausbauprogramme. Alibaba will innerhalb von drei Jahren 380 Milliarden Yuan – umgerechnet etwa 52 Milliarden US-Dollar – in Cloud- und KI-Infrastruktur investieren. ByteDance plant allein 2025 Ausgaben von über 150 Milliarden Yuan (rund 20 Milliarden US-Dollar), wovon etwa die Hälfte ins Ausland in Rechenzentren und Netzwerktechnik fließt. Zusätzlich stehen 40 Milliarden Yuan für heimische KI-Chips und 6,8 Milliarden US-Dollar für Chips im Ausland bereit – mit Nvidia-Hardware als zentralem Baustein.

Tencent erhöhte seine Investitionen 2024 auf 10,7 Milliarden US-Dollar und will 2025 stärker in sein KI-Modell „Hunyuan“ investieren. Baidu macht deutlich, dass trotz Effizienzfortschritten weitere Ausgaben für Rechenzentren nötig sind, um noch smartere Modelle zu entwickeln.

China flankiert diese Unternehmensprojekte mit strategischen Staatsprogrammen: Eine nationale KI-Computing-Cloud soll bis 2025 eine Rechenleistung von 300 EFLOP/s erreichen – im Juni 2024 lag der Wert bereits bei 246 EFLOP/s. Unterstützt wird das durch einen staatlichen Fonds über 8,2 Milliarden US-Dollar für Start-ups. Allein 2024 entstanden 429 Gigawatt neue Kraftwerkskapazitäten, also mehr als das 15-Fache des US-Zubaus, um den enormen Energiebedarf der KI-Rechenzentren zu decken.

Einschätzung für Anleger

Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Hochleistungs-Chips rasant an. Sowohl US-Konzerne als auch chinesische Player investieren Milliarden in Nvidia-Grafikprozessoren. Wer hier investiert, kann wie beim Goldrausch vom „Schaufelverkauf“ profitieren, denn oft verdienen die Ausrüster am sichersten. Neben Nvidia bieten auch andere Halbleiterhersteller attraktive Chancen.

Für langfristig orientierte Anleger ist zudem eine breite Tech-Exponierung sinnvoll, etwa über ETFs auf den Nasdaq 100. Der Index bündelt führende US-Technologiekonzerne wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta sowie Halbleiter-, Software- und Cloudanbieter. Damit deckt er sowohl die „Goldgräber“ als auch die „Ausrüster“ des KI-Zeitalters ab und reduziert durch Diversifikation das Risiko einzelner Titel.

Quelle: Lüddemann Investments GmbH (ots)