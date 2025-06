Thomas Wabnig: Das unterscheidet Smart Trading Gains von Anbietern aus dem Ausland

Mit dem Boom rund ums Trading wächst auch der Markt für kostenpflichtige Kursangebote. Zahlreiche Anbieter werben mit schnellen Erfolgen – doch oft mangelt es an Tiefe, Struktur und Qualität. Thomas Wabnig setzt bewusst einen anderen Standard: Mit Smart Trading Gains hat er eine Trading-Ausbildung entwickelt, die sich durch klare Struktur, Qualität und persönliche Betreuung auszeichnet. Was Smart Trading Gains von anderen Anbietern – insbesondere aus dem Ausland – unterscheidet, verrät der Trading-Experte im Folgenden.

Der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit ist kein neues Phänomen – jedoch suchen angesichts steigender Lebenshaltungskosten und wirtschaftlicher Unsicherheit immer mehr Menschen nach Möglichkeiten, diesem Traum ein Stück näherzukommen. Besonders attraktiv erscheint dabei der Handel mit Wertpapieren durch Trading.

Doch in einem kompetitiven Markt mit unzähligen Kursangeboten fällt es schwer, seriöse Ausbildungen von oberflächlichen Schnellkursen zu unterscheiden. Besonders aus dem Ausland drängen zahlreiche Anbieter auf den Markt, die mit Versprechungen um Aufmerksamkeit werben, dabei jedoch nicht selten auf regulatorisch fragwürdigem Boden operieren. „Viele Interessenten lassen sich von Billigangeboten aus dem Ausland blenden, die schnellen Erfolg suggerieren“, mahnt Thomas Wabnig, der Geschäftsführer von Smart Trading Gains. „Zu spät erkennen sie, dass es weniger auf spektakuläre Renditeversprechen ankommt, sondern auf Substanz, Transparenz und Zuverlässigkeit.“

„Eine seriöse Ausbildung zeichnet sich durch klare Struktur, umfassendes Wissen und persönliche Betreuung aus“, fährt der Trading-Experte fort. „So erhalten Lernende echten Mehrwert – ohne unnötige Kosten für oberflächliche Schnellschüsse.“ Thomas Wabnig hat aus eigener Erfahrung gelernt, wie wichtig fundiertes Wissen und klare Strukturen im Trading sind. Aus dieser Erkenntnis entstand Smart Trading Gains, das erste TÜV-zertifizierte Ausbildungszentrum aus Österreich. Es macht den Einstieg ins Trading leicht und hilft, langfristigen Erfolg zu erzielen. Der Ansatz des Trading-Experten verbindet einen klar definierten Lernpfad, erprobte Strategien und intensive persönliche Betreuung, sodass Teilnehmer nicht nur ein solides Marktverständnis erlangen, sondern auch schnell erste Erfolge erzielen. Ziel ist der Aufbau eines stabilen Einkommens im fünfstelligen Bereich. Anders als viele andere Anbieter setzt Smart Trading Gains dabei auf geprüfte Qualität, Transparenz und langfristige Begleitung.

Das sind die Stolperfallen bei Auslandsangeboten

„Viele Einsteiger unterschätzen, wie entscheidend eine fundierte Ausbildung für den Erfolg im Trading ist“, betont Thomas Wabnig. „Wer zu Beginn am falschen Ende spart, riskiert nicht nur falsche Entscheidungen und finanzielle Verluste, sondern zahlt am Ende womöglich doppelt: zunächst für einen unzureichenden Kurs, anschließend für eine hochwertige Ausbildung, um die Lücken zu schließen.“ Entsprechend wichtig ist es, bei der Wahl der Ausbildung genau hinzusehen. Immer mehr ausländische Anbieter, so etwa aus Zypern oder Dubai, locken mit niedrigen Preisen und schnellen Erfolgsversprechen, hinter denen sich häufig nur wenig Substanz verbirgt. Meist sind weder die Inhalte noch die Betreuung zuverlässig. Hinzu kommt, dass die unklare rechtliche Einordnung es Kunden schwer macht, etwaige Ausgaben steuerlich geltend zu machen – ein klarer Nachteil für Menschen aus Deutschland und Österreich. Im Vergleich dazu ist es bei Smart Trading Gains möglich, die Ausbildungskosten steuerlich geltend zu machen, weil es staatlich gewollt ist, dass inländische Leistungen genutzt werden – ein finanzieller Vorteil für viele Teilnehmer.

Ein weiteres Problem: Die meisten ausländischen Anbieter kennen sich nicht mit den örtlichen Gegebenheiten in Deutschland und Österreich aus. Nicht nur haben sie in aller Regel keinerlei Erfahrung mit den steuerlichen Rahmenbedingungen vor Ort – auch kulturell und strategisch fehlt ihnen der Bezug zur Zielgruppe. Schnell müssen sich Menschen, die Leistungen im Ausland einkaufen, obwohl sie auch im Inland verfügbar wären, zudem unangenehme Fragen gefallen lassen. Nicht selten stehen dann Begriffe wie Scheingeschäfte oder Geldwäsche im Raum. Hinzu kommt: Viele ausländische Anbieter sprechen vor allem ein Publikum an, das auswandern möchte – das ist aber ein ganz eigener Kundentyp. Dagegen richtet sich Smart Trading Gains klar an Fachkräfte, Selbstständige und Unternehmer im deutschsprachigen Raum, die langfristig Vermögen aufbauen möchten. Diese Gruppe legt Wert auf Nachhaltigkeit und Seriosität, weshalb Thomas Wabnig anders als ausländische Anbieter eine Ausbildung liefert, die auf lokale Gegebenheiten eingeht.

Deswegen sind regionale Anbieter im Vorteil

Smart Trading Gains richtet sich bewusst an Menschen, die mitten im Leben stehen und beruflich bereits Verantwortung tragen. Statt auf unzuverlässige Schnelllösungen, riskante Spekulationen oder schnelle Gewinne zu setzen, suchen sie nach stabilen Systemen und nachhaltigen Strategien. Ihr Ziel sind echte Ergebnisse, an deren Ende finanzielle Freiheit auf sie wartet. Anders als ausländische Anbieter, die nicht selten als Briefkastenfirmen ohne klare Unternehmensstruktur oder persönliche Ansprechpartner agieren, erfüllen Thomas Wabnig und sein Team zu jeder Zeit höchste Anforderungen an Qualität, Vertrauen und Transparenz. Standardisierte Abläufe, kontinuierliche Qualitätskontrollen und klare Prozesse sorgen dafür, dass sich die Teilnehmer auf ein professionelles Umfeld und eine nachvollziehbare Struktur verlassen können.

Der DACH-Raum steht international für Gründlichkeit, hohe Standards und Zuverlässigkeit. Der Sitz von Smart Trading Gains in Österreich sorgt demnach nicht nur für rechtliche Sicherheit und persönliche Erreichbarkeit, sondern schafft auch Nähe und Vertrauen: Wer möchte, kann persönlich an Events teilnehmen oder vor Ort vorbeikommen. Hinzu kommt die intensive Betreuung auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, die für eine noch effizientere Lernerfahrung sorgt. Ergänzt wird das Angebot durch eine Jahresmitgliedschaft, durch die die Teilnehmer von langfristiger Begleitung auf ihrem Trading-Weg profitieren. „Wer in Deutschland oder Österreich lebt, sollte auch bei der Ausbildung auf regionale Anbieter setzen, die die örtlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Rahmenbedingungen kennen“, meint Thomas Wabnig. „Unsere Ausbildung ermöglicht in vier klaren Etappen und über sechs Monate hinweg einen fundierten Einstieg – und schafft so ein solides Fundament für langfristigen Erfolg.“

Quelle: Smart Trading Gains e.U. (ots)