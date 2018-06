Sicherheitstipps zur Vermeidung von Online-Betrügereien vor und nach Geldeinzahlungen

Immer mehr Menschen weltweit zahlen im Internet mit sogenannten Online Bezahlmethoden. In vielen Fällen versuchen Betrüger im Internet vor und nach einer Geldeinzahlung die Menschen um ihr Geld zu bringen.

Die Zahl der kriminellen Delikte steigt auch in Deutschland Jahr für Jahr. Viele Menschen zahlen Geld ein und möchten im Internet Dienstleistungen oder Produkte kaufen. Damit du mit solchen Problemen nichts zu tun hast und vor Kriminellen Internet Betrügern geschützt bist, findest du wichtige Tipps hinsichtlich der Sicherheit in diesem Artikel.



Sicherheit ist in Zeiten des digitalen Wandels ein wichtiger Aspekt. Banken und Zahlungsdienstleister schützen die Daten der Kunden mithilfe einer sicheren SSL-Verschlüsselung und weiteren Methoden. Zwei Drittel der Deutschen nutzen das Online Banking, vertrauen der Art und Weise jedoch nicht.



Beim Online Banking gibt es viele Dinge, die beachtet werden müssen



Wenn du deine Zahlungen per Online Banking tätigst, gibt es eine Vielzahl an Dingen, auf die es zu achten gilt. Bei keinem anderen Bereich gibt es so derart viele Gefahren, wie beim Online Banking.



Gerade in Deutschland ist die Gefahr besonders hoch, genauer gesagt, so hoch wie in keinem anderen Land auf der ganzen Welt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Menschen uns mit der Thematik auseinandersetzen.



Um die Gefahren so niedrig wie möglich zu halten, solltest du in jedem Fall auf eine Anti-Viren Software setzen. Zudem solltest du nur Seiten nutzen, die „htpps“ lauten, denn diese sind zusätzlich verschlüsselt. Zu guter Letzt können wir dir nur raten, niemals deine PIN-Nummer einzugeben.



Kriminelle Betrüger versuchen ahnungslose Nutzer abzuziehen



Die kriminellen Betrüger werden immer dreister und versuchen es mit verschiedenen Maschen, die Nutzer schamlos abzuziehen. Deshalb ist es wichtig, grundlegende Dinge beim Bezahlen im Internet zu beherzigen.



Die Betrüger versuchen beispielsweise mit Phishing Mails die Bankdaten zu bekommen. Oft sehen die betrügerischen Mails zum Verwechseln ähnlich aus. Doch hier gilt es vorsichtig zu sein und niemals die Daten preiszugeben. Die Banken würden nämlich zu keinem Zeitpunkt versuchen, die Daten des Nutzers zu bekommen.



Zudem können wir dir nur davon abraten, irgendwelche Anhänge zu öffnen. Auch Links in der Mail können schädliche Viren enthalten und deshalb lass immer die Finger von solchen Angriffen. Beherzige stets, dass die Sicherheit oberste Priorität hat, wenn du Online irgendwelche Dinge bezahlen möchtest.



Diese Dinge kannst du beim Online Banking unternehmen, um Betrug aus dem Weg zu gehen



Möchtest du das Online Banking weiter nutzen, aber die Chancen auf Betrug drastisch senken? Eine fantastische Idee. Im Endeffekt ist jeder seines Glückes Schmied und deshalb ist mehr Achtsamkeit in jedem Fall empfehlenswert. Das gilt auch beim Einzahlen in einem Online Casino.



So empfehlen wir dir, die PIN beim Online Banking unter gar keinen Umständen zu speichern. So vermeidest du, dass es bei einem Virus zum Datenklau kommt. Zudlem solltest du regelmäßig den Cache aus deinem Browser leeren. So stellst du sicher, dass Betrüger keinen Zugriff auf deine Daten haben.



Wenn du Online Banking nutzt, raten wir dir, dies nicht über mobile Geräte zu tun. Nutze eher deinen PC und vergiss nicht, dich nach jeder Sitzung ordentlich abzumelden und den Browser zwangsläufig zu schließen.



Die Vorteile vom Online Banking



Seit Jahren nutzen die meisten Deutschen das Online Banking, um Rechnungen, Produkte oder auch Dienstleistungen zu bezahlen. Dies ist selbstverständlich mit einer Reihe von Vorteilen verbunden.



Das Banking im Internet hat sich zu einem absoluten Trend entwickelt. So sind die Kosten beim Online Banking für das Bankinstitut geringer und die Kontoeröffnung ist bei Online Konten deutlich bequemer. Generell ist das Online Banking flexibel und kann rund um die Uhr erledigt werden.



Letztendlich ist der Komfort online deutlich größer, gerade für ältere Menschen könnte das Online Banking in der Zukunft ein Vorteil sein. Wer körperlich eingeschränkt ist, muss nicht mehr den Weg zur nächsten Filiale auf sich nehmen, sondern kann die üblichen Bankgeschäfte ganz bequem von zuhause aus erledigen.



Die Nachteile vom Online Banking



Überall, wo es Vorteile gibt, entstehen in der Regel auch Nachteile und Risiken. So auch beim Online Banking. Deshalb ist es für dich als Kunden wichtig, dass du dich nicht nur auf die Software von den Kreditinstituten verlässt, sondern misstrauisch und aufmerksam beim Online Banking bist.



Weitere Nachteile sind die PIN und TAN Nummern. Wer diese einmal vergisst, muss erst mit der Bank Kontakt aufnehmen und versuchen, das Thema unproblematisch zu lösen.



Letztendlich ist es allerdings so, dass die Vorteile beim Online Banking klar überwiegen. Deshalb wird diese Form der Abwicklung von Bankgeschäften auch vielfach bedenkenlos empfohlen.



Online Konten der neue Trend



Vor zehn Jahren war es noch vollkommen üblich, dass Menschen in Deutschland zur Abwicklung von Bankgeschäften in die nächstgelegene Filiale gegangen sind. Die Bankgeschäfte wurden dort abgewickelt, man kannte die ganzen Angestellten und konnte das ein oder andere Wort wechseln.



Der digitale Wandel macht vor keinem Sektor halt und deshalb ist die Zahl der Nutzer, mit einem Online Konto, deutlich gestiegen. Kein Wunder, schließlich offerieren die Online Konten viele Vorteile. Die Gebühren sind geringer, es werden Prämien gezahlt und die Kontoführung ist oft kostenlos.



Am Ende des Tages sind die Vorteile bei dem neuen Trend definitiv vorhanden, schließlich ist das Ganze bequem und kann vom Sofa oder im Bett abgewickelt werden. Die Zahl der Nutzer mit Online Konto wird in den kommenden Jahren definitiv noch deutlich steigen.



Das kannst du tun, wenn du beim Online Banking einem Betrüger in die Quere gekommen bist

Das Bankkonto ist gehackt, die Panik ist groß und man weiß nicht, was nun zu tun ist? Eine Grundformel, was nach einem Hackerangriff getan werden sollten, gibt es nicht. Dies liegt daran, dass die Angriffe in verschiedenen Formen stattfinden können. Dennoch sollten Betroffene sich kümmern, wenn sie ihr Geld wiederbekommen möchten.



Im ersten Schritt ist es hilfreich und in jedem Fall ratsam, einen Rechtsanwalt einzuschalten und Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Viele Banken weigern sich im ersten Schritt, das weggekommene Geld zurück zu überweisen. Kein Wunder, denn auch die Kreditinstitute sind Opfer des Angriffs.



Dennoch und das sagen viele Anwälte, müssen die Banken in vielen Fällen das Geld zurück überweisen. Wie stehst du zum Thema Online Banking? Findest du es sicher? Mach dir einmal Gedanken darüber und entscheide, wie du zukünftig damit umgehst.