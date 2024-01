Kevin Handrick von Investmentbuilder erklärt: So lassen sich Steuern in Vermögen umwandeln

Obwohl die Abgabe von Steuern meist nur widerwillig hingenommen wird, bleibt vielen Menschen das Potenzial einer Steueroptimierung verborgen - nicht selten wegen fehlendem Finanzwissen. Kevin Handrick und Sophie Werum schließen diese Wissenslücke mit ihrer Onlineplattform Investmentbuilder und ihrer individuellen Finanzberatung - ortsunabhängig, einfach und verständlich. Wie ihre Kunden lernen, ein finanziell sorgenfreies Leben zu führen und welche Wege es gibt, Steuern in Vermögen umzuwandeln, erfahren Sie hier.

Steuern werden in der öffentlichen Wahrnehmung oft als eine Last wahrgenommen, da sie in erster Linie mit lästigen Abgaben verbunden sind. Mit zunehmendem Einkommen steigt die Steuerbelastung, während Personen mit geringeren Einkommen durch zusätzliche Abgaben einer wachsenden finanziellen Belastung gegenüberstehen. Insbesondere in Deutschland herrscht zudem die kulturelle Norm, Geldthemen zu meiden, was dazu führt, dass vielen Menschen grundlegendes Finanzwissen fehlt. "Unabhängig vom Einkommen ist eine nachhaltige Finanzbildung für jeden von Bedeutung", so Kevin Handrick, Gründer der Onlineplattform Investmentbuilder. "Ich beobachte regelmäßig erhebliche Wissenslücken in Finanzfragen: Beispielsweise wissen nur die wenigsten, dass ein gewisser Teil der Steuern in Vermögen umgewandelt werden kann."

"Die Gelegenheit, durch legale Umwandlung von Steuern Vermögen aufzubauen, bleibt aber ungenutzt, wenn man sich nicht ausreichend informiert - genau diese Informationen bieten wir", fügt der Experte hinzu. Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Sophie Werum und ihrem selbst aufgebauten Vertriebsteam bietet Kevin Handrick mit seiner Plattform Investmentbuilder eine umfassende Unterstützung, um Menschen das notwendige Finanzwissen zu vermitteln. Zudem bieten sie keine steuerliche, sondern eine individuelle Beratung an, um auf spezifische Situationen und Lebenslagen eingehen zu können. Ihr Kooperationsnetzwerk ermöglicht es ihnen, in vielen Fällen auf die Unterstützung von Steuerberatern zurückzugreifen. Ihre Zielgruppe sind vorrangig Akademiker mit einem Einkommen ab 60.000 Euro. Die Thematik ist aber natürlich auch für andere Interessenten relevant, unabhängig davon, ob sie aus akademischen Familien stammen oder noch junge Berufstätige im Alter von 20 bis 35 Jahren sind. Auch sie können von ihren Dienstleistungen profitieren, die dazu beitragen, eine solide finanzielle Grundlage zu schaffen. Dank ihrer Expertise und der zahlreichen Spezialisten aus verschiedenen Finanzbereichen, die für die Beratung beschäftigt werden, kann das Unternehmen eine breite Palette von Finanzinstrumenten anbieten, einschließlich spezialisierter Anlageformen und Investmentmöglichkeiten wie geschlossene Fonds, die auf dem Markt weniger verbreitet sind. Doch auch die Möglichkeit, Steuern in Vermögen umzuwandeln, kann mit der Unterstützung von Kevin Handrick erlernt werden.

Strategische Vermögensbildung durch legale Steueroptimierung und maßgeschneiderte Konzepte

Die Umwandlung von Steuern in Vermögen ist ein strategischer Ansatz, der verschiedene Instrumente nutzt, um die Steuerlast zu minimieren und gleichzeitig Vermögenswerte aufzubauen - und das durch legale Optimierungsmöglichkeiten. Ein Beispiel hierfür ist die gezielte Nutzung von steueroptimierten Anlageinstrumenten wie der Basisrente. Diese ermöglicht langfristiges Vermögenswachstum und eine gleichzeitige Steuerreduktion. Ein Beispiel ist die Investition in kostengünstige ETF-Portfolios unter dem Mantel der Basisrente. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Investition in vermietete Immobilien, wobei Abschreibungen, Werbungskosten und Zinsen für steuerliche Vorteile genutzt werden können. Dabei ist die individuelle Steuersituation zu beachten, die eine Schlüsselrolle bei der Vermögensbildung spielt.

Maßgeschneiderte Strategien, angepasst an unterschiedliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse, ermöglichen optimale steuerliche Vorteile, und eine gründliche Analyse identifiziert passende Instrumente wie die Basisrente oder steueroptimierte Anlagen. Durch kontinuierliche Anpassung an steuerliche Gegebenheiten erfolgt effektive Vermögensbildung im Einklang mit individuellen Zielen. "Unsere maßgeschneiderten Konzepte zielen darauf ab, Geld effektiv vor dem Finanzamt zu schützen. Durch die Rückholung potenziell zu viel gezahlter Steuern können wir bei Angestellten zusätzliche Mittel für Investmentkonzepte generieren, die sonst dem Staat zugutekommen würden. Unsere individuellen Konzepte werden auf die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst - wir nennen es Investmentbuilding", erklärt Kevin Handrick.

Risiken und Herausforderungen bei der Steueroptimierung

Trotz der Chancen birgt die Umwandlung von Steuern in Vermögen Risiken und Grenzen. Marktvolatilität, sich ändernde steuerliche Vorschriften und individuelle Risikoprofile können den Erfolg der Strategie beeinflussen. Zudem besteht die Gefahr, dass Investitionen nicht die erwarteten Renditen erzielen oder sich steuerliche Rahmenbedingungen nachteilig ändern. Eine sorgfältige Risikoanalyse und eine diversifizierte Anlagestrategie sind daher unerlässlich, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

"Bei der Umwandlung von Steuern in Vermögen müssen zahlreiche gesetzliche Rahmenbedingungen und steuerrechtliche Bestimmungen beachtet werden: Die Auswahl der richtigen Instrumente sollte im Einklang mit den geltenden Gesetzen erfolgen, um steuerliche Vorteile legal zu nutzen. Bei der Vermietung von Immobilien sind beispielsweise die Regelungen zur Abschreibung und zu steuerlichen Vergünstigungen für Vermieter von Bedeutung. Dies erfordert regelmäßige Anpassungen an aktuelle Gesetzesänderungen - natürlich gehört auch das zu unserem Service von Investmentbuilder dazu. Mit unserer professionellen Beratung können unsere Kunden Risiken minimieren und sich neues Wissen aneignen - unabhängig von ihrem aktuellen Finanzwissen", so Kevin Handrick abschließend.

Quelle: Investmentbuilder Kevin Handrick (ots)