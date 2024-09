Trotz schwieriger Marktlage: Sinan Nacar macht den Traum vom Eigenheim wahr

Auch wenn die Hürden hoch erscheinen - mit dem richtigen Partner an seiner Seite kann fast jeder eine Baufinanzierung bekommen. Ein solcher Partner ist auch Sinan Nacar: Mit einer tiefgreifenden Fachkompetenz, jahrelanger Branchenerfahrung und großem Kundenfokus hat der Baufinanzierer es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.

Was seine Finanzierungskonzepte darüber hinaus für Vorteile bieten, wodurch er sich deutlich von anderen Anbietern abhebt und woher seine große Expertise stammt, erfahren Sie hier.



Der Wohnraum in Deutschland ist knapp und die Mieten steigen ins Unermessliche. Die ebenfalls gestiegenen Nebenkosten stellen für viele Menschen ohnehin schon eine große Belastung dar, sodass zusätzliche Mieterhöhungen kaum tragbar sind. So kommt bei vielen Menschen der Traum vom Eigenheim auf. Statt viel Geld für Mieten zu verbrennen und den Marktentwicklungen schutzlos ausgeliefert zu sein, würden sie lieber einen monatlich gleichbleibenden Abtrag an die Bank zahlen und sich in ihren eigenen vier Wänden selbst verwirklichen können. Doch hohe Immobilienpreise, gestiegene Zinsen und übervorsichtige Banken machen vielen von ihnen einen Strich durch die Rechnung. "Aufgrund der aktuellen Marktlage glauben viele Menschen, dass sie keine Baufinanzierung bekommen können", verrät Sinan Nacar. "Tatsächlich brauchen sie dafür aber nur den richtigen Partner an ihrer Seite."

"Wer gut strukturiert ist und gelernt hat, in Lösungen zu denken, kann unfassbar viel bewirken. Ich möchte den Menschen zeigen, dass ihr Traum vom Eigenheim trotz der vermeintlichen Widrigkeiten wahr werden kann", fährt der Baufinanzierer fort. Dass er selbst täglich Baufinanzierungen für seine Kunden abschließt, zeigt, was trotz der angespannten Marktlage möglich ist. Damit seine Kunden auch für künftige Krisen gewappnet sind, verfügen die Finanzierungskonzepte von Sinan Nacar über individuelle und maßgeschneiderte Langzeitkonzepte, die neben einem hohen Maß an Flexibilität auch die größtmögliche Sicherheit gewährleisten. Mit großem Kundenfokus, jahrelanger Erfahrung und einer tiefgreifenden Expertise findet der Baufinanzierer für alle Ansprüche die perfekte Lösung. So kann er bereits auf unzählige Kunden zurückblicken, die er zu glücklichen Eigenheimbesitzern gemacht hat.

Individuelle, flexible und sichere Finanzierungskonzepte für eine sorgenfreie Zukunft

Sinan Nacar lebt seinen Beruf mit einer großen Leidenschaft: Mit einer positiven Grundeinstellung, bedingungslos lösungsorientiertem Denken sowie einem enormen Erfahrungsschatz und bemerkenswerter Fachexpertise ermöglicht er den Menschen nicht nur die Finanzierung ihres Eigenheimes, sondern liefert ihnen darüber hinaus das beste Sicherheitskonzept. "Die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass nichts sicher ist", erklärt der Baufinanzierer. "Deswegen sollte ein Darlehensvertrag zum einen zum individuellen Objekt passen und sich zum anderen auf die Dynamik des Lebens einstellen können." So erstellt Sinan Nacar grundsätzlich langfristige Finanzierungskonzepte, die zukünftige Eventualitäten berücksichtigen und die finanzielle Grundbelastung nicht überschreiten, um seine Kunden so sicher wie möglich aufzustellen. Gleichzeitig verfolgt er das Ziel, dass die Darlehen bereits unterhalb der üblichen Laufzeiten abbezahlt sind.

Für Sinan Nacar steht der Kunde immer im Mittelpunkt. Darum ist es ihm ein besonderes Anliegen, die persönlichen Lebensumstände und Bedingungen seiner Kunden in die umfangreiche Beratung einfließen zu lassen. Auch prüft der Baufinanzierer beispielsweise jedes Objekt auf seinen Sanierungsstand, um seinen Kunden ungeplante Nachfinanzierungen zu ersparen. "Wichtig ist dabei vor allem eine saubere Aktenzusammenführung, denn wer nicht alle Daten zu einem Objekt und der Bonität des Kunden hat, kann einen Fall auch nicht abschließend prüfen", verrät Sinan Nacar. Neben seinen flexiblen, sicheren und individuellen Finanzierungskonzepten zeichnet sich Sinan Nacar auch durch schnelle Reaktionszeiten, eine hohe Verbindlichkeit und seine langjährige Berufserfahrung aus. Er ist überzeugt: "Um seinen Job richtig gut machen zu können, muss man einige Jahre Erfahrung in der Branche haben."

Sinan Nacar überzeugt mit Expertise, Erfahrung und Leidenschaft

Der Werdegang von Sinan Nacar ist beeindruckend: Nach seiner kaufmännischen Ausbildung im Bankenbereich war er für eine Finanzberatung mit Schwerpunkt Baufinanzierungen tätig, bevor er mit Mitte zwanzig zum Regionalleiter befördert wurde. Zudem absolvierte er eine Ausbildung im Managementbereich. Neben seiner aktiven Finanzierertätigkeit war Sinan Nacar für die Führung von 25 Mitarbeitern sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften zuständig und koordinierte die Zusammenarbeit mit Maklereinheiten "Führung hat für mich eine hybride Funktion: Zum einen gebe ich meine Erfahrungen weiter und zum anderen fungiere ich als Vorbild und zeige in der Praxis, wie exzellente Ergebnisse erzielt werden", verrät der Baufinanzierer. Neben seiner persönlichen Mission, seiner Arbeit jeden Tag mit Leidenschaft nachzugehen und so vielen Menschen wie möglich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, verfolgt Sinan Nacar ein großes Ziel: Schon bald möchte er einer der stärksten Baufinanzierer in Nordrhein-Westfalen sein.

Quelle: Sinan Nacar (ots)