12 Kilo weniger in 10 Wochen? Ist das wirklich möglich? – Simon Mathis klärt auf

Viele Menschen sind mit ihrem Körper unzufrieden – aber was, wenn der Job keine Zeit für eine Diät lässt? Fitnesstrainer Simon Mathis hat sich mit dieser Frage im Laufe seiner Karriere immer wieder befasst und speziell für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte die High-Achiever-Methode entwickelt, mit der sie ohne Hunger, Stress oder großen Zeitaufwand endlich den Bauch verlieren und wöchentlich ein Kilo oder mehr zu verlieren. Ob 12 Kilo in 10 Wochen realistisch sind und was dafür erforderlich ist, verrät er hier.

Die Hose zwickt und das Erscheinungsbild im Spiegel ist alles andere als zufriedenstellend. Schnell ist klar: So kann es nicht weitergehen, aber wie soll man die Zeit fürs Abnehmen aufbringen, wenn man in seinem beruflichen und privaten Alltag ohnehin voll eingespannt ist?

Versucht man sich dann an einer Diät, beginnen vielleicht die ersten Kilos zu purzeln, doch spätestens, wenn alte Gewohnheiten in den Alltag zurückkehren, weil man keine Lust mehr darauf hat, zu verzichten und sich anzustrengen, kommen auch die verlorenen Pfunde zurück. Die Folge: Der Bauch wächst immer weiter und die Lieblingsklamotten werden nach und nach zu klein. Doch geht Abnehmen immer mit Verzicht und großer Anstrengung einher? Nein! „Wer fürs Abnehmen auf Dinge verzichtet, schränkt sich damit automatisch in seiner Lebensführung ein“, warnt Fitnesstrainer und Ernährungsexperte Simon Mathis. „Je mehr der Frust über diese Entbehrungen wächst, desto wahrscheinlicher kommt es auch zu Rückfällen.“

„Um endlich den Bauch zu verlieren und wieder in die Klamotten von früher zu passen, braucht es eine Methode zum Abnehmen, die nicht nur mit wenig Zeit umsetzbar ist, sondern die es ermöglicht, planbar und ohne Verzicht langfristig Gewicht zu verlieren“, so der Experte weiter. Mit diesem Ziel vor Augen hat Simon Mathis bereits über 800 Selbstständigen und Führungskräften dabei geholfen, fitter zu werden und das Thema Abnehmen endlich langfristig anzugehen. Dabei setzt er auf simple, praktikable Strategien – ganz ohne Verzicht. Wie das funktioniert und welche Resultate damit möglich sind, erfahren Sie im Folgenden.

Rückfälle als „persönliches Versagen“ – ein Problem klassischer Diäten

Verzicht ist in klassischen Diäten ein zentraler Aspekt: Fast immer geht es darum, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten oder kleinere Portionen zu essen. Dieses Kaloriendefizit führt zwar zum Gewichtsverlust, doch es ist häufig nur schwer langfristig durchzuhalten. Besonders für Menschen mit einem anspruchsvollen Berufsalltag – etwa Unternehmer und Führungskräfte – stellt dies eine zusätzliche Herausforderung dar. Zwischen Meetings, Geschäftsreisen und langen Arbeitstagen bleibt oft weder Zeit für aufwendiges Kochen noch für strikte Essenspläne. Wird die Diät dann doch unterbrochen, empfinden viele Betroffene Scham und Frustration. Dabei liegt das Problem nicht in mangelnder Disziplin, sondern vielmehr darin, dass viele Diätkonzepte nicht alltagstauglich sind. Eine nachhaltige Ernährungsweise muss daher flexibel sein und sich daher an den individuellen Lebensstil anpassen lassen.

Die High-Achiever-Methode im Detail – in 3 Schritten zum Traumkörper

Mit der High-Achiever-Methode kombiniert Simon Mathis daher drei essenzielle Komponenten, um seinen Kunden dabei zu helfen, endlich den Bauch loszuwerden:

1. Missverständnisse und Diätmythen aus dem Mindset verbannen

2. Den Fokus auf das legen, was wirklich wichtig ist: die Kalorienbilanz

3. Richtiges Wissen zum Thema Sport

Im ersten Schritt geht es also darum, das richtige Mindset zu kultivieren und Missverständnisse auszuräumen. Beispielsweise sind Shakes, lange Hungerstrecken und intensive Trainingsessions vollkommen überflüssig, um effektiv abzunehmen. Ebenso stehen unregelmäßige Mahlzeiten dem Abnehmen nicht im Wege. Wer diese Dinge erst einmal begreift, kann sich ohne Stress auf das Wesentliche konzentrieren. Auch Kohlenhydrate sind nicht zwangsläufig etwas Schlechtes. Low-Carb-Diäten funktionieren nämlich nicht durch den Verzicht per se, sondern dadurch, dass kalorienreiche Lebensmittel wie Alkohol, Softdrinks und Desserts wegfallen.

Schlussendlich isst jedoch jeder Mensch anders, was uns zu Schritt Nummer zwei bringt: Darum wird im Rahmen der High-Achiever-Methode die Ernährung jedes Kunden ganzheitlich und hinsichtlich der individuellen Situation analysiert. Auf dieser Basis wird durch das Expertenteam um Simon Mathis ein Plan erstellt, der Ernährungseinschränkungen wie auch persönliche Präferenzen berücksichtigt und es ermöglicht, trotz geringerer Kalorienbilanz lecker zu essen und satt zu werden. Im Wesentlichen geht es dabei nicht darum, bestimmte Lebensmittel von seinem Plan zu streichen, sondern mit cleveren und leckeren Alternativen ganz nebenbei abzunehmen. Das bedeutet also nicht, auf Schokolade zu verzichten und stattdessen einen Apfel zu essen, sondern die Schokolade bewusst und überschaubar in seinen Alltag zu integrieren. Oder aber statt Nudeln zu ebenfalls genussvollen Gnocchi zu greifen und dabei viele Kalorien zu sparen oder aber schlicht und ergreifend mehr davon zu essen.

Im dritten Schritt gilt es dann, Sport als das zu begreifen, was er hinsichtlich der Diät ist. Denn dieser ist nicht, wie viele vermuten, eine absolute Notwendigkeit, sondern tatsächlich einfach eine sinnvolle Alternative. So werden schätzungsweise 80 Prozent der Ergebnisse einer Abnahme durch die Ernährung erzielt. Dennoch ist es ratsam, zwei- bis dreimal wöchentlich 20 bis 40 Minuten körperliche Aktivität einzuplanen. Dabei ist es zunächst unwichtig, ob man diese Zeit im Fitnessstudio verbringt oder mit dem Hund spazieren geht – wichtig ist nur, dass Bewegung gezielt dafür genutzt wird, den Stoffwechsel anzukurbeln.

Planbar abnehmen mit der High-Achiever-Methode

Der große Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie es erlaubt, absolut planbar abzunehmen – je größer das Kaloriendefizit ist, desto mehr Gewicht verliert man. Tatsache ist nämlich, dass ein Kilogramm Fett äquivalent zu 7.000 Kalorien ist. Ein Defizit von 1.000 Kalorien würde also bedeuten, dass man binnen einer Woche bereits ein Kilo Gewicht verliert – nach zehn Wochen wären das also 10 Kilogramm, wer noch ein wenig mehr Kalorien einspart, kann daher leicht die 12-Kilo-Marke in 10 Wochen knacken. Hinzu kommt, dass diese Methode absolut flexibel ist: Das betrifft nicht nur die wahnsinnig große Auswahl an leckerem Essen, sondern auch das eigene Wohlbefinden. Wer sich beispielsweise am Wochenende gern einmal etwas gönnt, der kann unter der Woche mehr aufpassen und kommt am Ende auf das gleiche Kaloriendefizit.

Dass diese Methode funktioniert, zeigen inzwischen hunderte Beispiele – darunter ein Kunde, der in nur sieben Wochen zehn Kilogramm Gewicht verlor und sich im Laufe des Jahres auf 30 Kilogramm Gewichtsverlust steigern konnte. Und das Beste daran: Da es sich bei der High-Achiever-Methode um eine nachhaltige Umstellung handelt, müssen Abnehmwillige nicht verzichten – es reicht völlig aus, den gemeinsam erarbeiteten Ernährungsplan umzusetzen. „Das Beste allerdings ist: Wir haben nicht das Gefühl, eine Diät zu machen, denn wir essen, was wir möchten, sind satt und nehmen dabei trotzdem ab – was will man mehr?“, fasst Simon Mathis zusammen.

Quelle: Mathis Fit Life GmbH (ots)