Frauen-Fußball-WM: Wie Zuschauer auf der Couch Pfunde verlieren können

Schon mit einem halben Liter Bier und 200 Gramm Kartoffelchips kommt man auf die gleiche Kalorienmenge, die eine Fußballspielerin in einer halben Stunde auf dem Feld verbraucht. Der Unterschied: beim Zuschauer schlägt sich das auf die Bauch- und Hüftregion nieder. Wer nicht den Rest des Sommers mit einer Reduktionsdiät verbringen möchte, sollte vom ersten Anpfiff an eine klare Gegenstrategie fahren. Das Konzept: Flow-Food statt Fast-Food.

Flow-Food bezeichnet Nahrungsmittel, die dabei helfen, im "Flow" zu bleiben, also den Körper mit Nährstoffen zu versorgen, die ihn geistig und körperlich fit halten ohne die ungewünschte Gewichtszunahme zu bewirken. Dazu gehören hippe Dips mit Rohkost und Obst, leichtes Fingerfood und leckere Fitness-Cocktails. So kann man auch als Zuschauer im Flow und damit immer am Ball bleiben während auf dem Spielfeld gekickt wird. Wie die Spielerinnen nutzt man dabei vor allem die Pause, um wieder aufzutanken und bereit für die zweit Halbzeit zu sein.

Ideale Durstlöscher bei spannenden Spielen sind naturreine Säfte mit mineralstoffreichem Mineralwasser gemixt. Für einen kühlen Kopf in spannenden Situationen einfach einige Eiswürfel ins Glas geben. Übrigens: Apfelsaftschorle 1:3 (ein Teil Saft, drei Teile Wasser) liefert genau das Mineralstoffverhältnis, das Fußballerinnen- und natürlich auch fitte Fans brauchen, um in den Leistungsflow zu kommen.

B-Vitamine für starke Nerven - auf dem Feld und vor dem TV

Durchhalten ist angesagt: Es sind nur noch wenige Minuten zu spielen und es steht immer noch 0:0? Jetzt hilf eine gute B-Vitamin-Versorgung gegen das Nervenflattern: Belegte Vollkornwaffeln mit vegetarischem Brotaufstrich, Samen und Nüsse zum Knabbern oder Energiebällchen mit Weizenkeimen sind für die B-Vitamin-Versorgung eine gute Grundlage. Wer sich unsicher über eine optimale B-Vitamin-Versorgung ist, kann seine Ernährung mit einem hochwertigen B-Vitamin-Komplex mit Biotin und Folsäure ergänzen.

Cool Down und relaxen nach dem Spiel

Abpfiff. Ob Sieg oder Niederlage der eigenen Mannschaft: Die Nerven liegen oft blank, Adrenalinspiegel und Blutdruck sind merklich in die Höhe geschossen. Eine Handvoll Nüsse, Cashewkerne oder Studentenfutter beruhigen aufgeregte Frauenfußball-Fans. Nach einem unerfreulichen Ergebnis können Bananenchips oder Softfrüchte in Zartbitterschokolade die Stimmung wieder etwas heben. Oft ist ein nervöser Darm Ursache für Wohlsein und schlechte Stimmung. Gerade vor wichtigen Begegnungen und in Phasen intensiver Trainingseinheiten sollte man dem Darm mit probiotischen Nahrungsergänzungen auf die Sprünge helfen, also Präparaten mit lebenden Bakterien, die sich Darm wohlfühlen und günstige Wirkungen auf die Mikrobiota und die Darmwand besitzen. Zu empfehlen sind hier hochdosierte Probiotika mit über 100 Milliarden Bakterien pro Tagesdosis und einer größeren Zahl an unterschiedlichen Stämmen.

Regeneration nicht vergessen

In der Zeit zwischen den Spielen ist eine optimale Regeneration von fundamentaler Bedeutung. "Leider wird der Regenerationsphase im Sport oft nicht der gleiche Stellenwert zugestanden wie dem aktiven Training", weiß Ernährungswissenschaftler Uwe Schröder, Buchautor und Vorstandsmitglied beim Deutschen Institut für Sporternährung (DiSE e.V.), der zahlreiche Profi- und Leistungssportler berät. "In dieser Phase braucht der Körper Ruhe, um die antioxidativen Entgiftungsprozesse durchzuführen. Dies kann durch geeignete Nahrungsergänzungen unterstützt werden.



Quelle: Deutsches Institut für Sporternährung e. V. (ots)