PIRATEN stellen Videospiel gegen Gesichtserkennung und biometrische Massenüberwachung vor

Seit heute steht das Social-Impact-Videospiel "The Biometric Outrun" in einer Mobil-und Webversion kostenfrei zur Verfügung. Es macht auf die Risiken von biometrischer Massenüberwachung im öffentlichen Raum aufmerksam. Der Europaabgeordnete der Piratenpartei, Dr. Patrick Breyer, koordiniert die Kampagne der Europafraktion Grüne/Europäische Freie Allianz gegen biometrische Massenüberwachung, die das englischsprachige Spiel veröffentlicht hat.

"The Biometric Outrun" ausprobieren:

In "The Biometric Outrun" navigieren Spieler durch drei Levels mit Überwachungssystemen an öffentlichen Plätzen. Um erfolgreich zu sein, muss der Avatar Nachrichten über den Einsatz biometrischer Massenüberwachung in der EU sowie Schutzgegenstände, wie etwa Regenschirme, sammeln. Das Spiel lenkt die Aufmerksamkeit auf den zunehmenden Einsatz dieser Technologie und auf Kampagnen, die deren Verbot fordern, wie etwa die europäische Bürgerinitiative ReclaimYour Face [1].

Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei in der Fraktion der Grünen/EFA, kommentiert: "Biometrische Massenüberwachung und Verhaltenserkennung im öffentlichen Raum untergraben unsere Freiheiten und bedrohen unsere offene Gesellschaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass bestimmte Personengruppen durch fehleranfällige Technik diskriminiert und unzählige Menschen unschuldig verdächtigt werden. 'The Biometric Outrun' macht auf spielerische Art und Weise auf diese Bedrohung aufmerksam. Es zeigt, dass man sich gegen eine Totalüberwachung öffentlicher Räume kaum schützen kann. Die Politik muss einschreiten. Es ist keine Zeit zu verlieren, denn in mehreren europäischen Ländern, einschließlich Deutschand, wird schon mit solchen Überwachungssystemen experimentiert."

Sebastian Alscher, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, kommentiert: "Orwellsche Gesichtserkennungssoftware ist längst keine Dystopie mehr und wird zu einem immer größeren Problem unserer Zeit. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht [2] zeigt das Ausmaß, in dem auch in Deutschland diese schwer fehleranfällige Technologie getestet wird. Biometrische Massenüberwachung stellt alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht und schlägt besonders häufig bei Frauen und Menschen mit dunklerer Hautfarbe falsch aus. Wir PIRATEN warnen seit jeher vor dem Einsatz diskriminierender und unausgereifter Software. 'The Biometric Outrun' gibt uns die Möglichkeit, die Bevölkerung auf unterhaltsame Art über diese Gefahr aufzuklären."

Was ist biometrische Massenüberwachung?

Biometrische Massenüberwachung ist die Überwachung, Verfolgung und anderweitige Verarbeitung der biometrischen Daten von Einzelpersonen oder Gruppen auf wahllose Weise. Biometrische Daten umfassen hochsensible Daten über unseren Körper oder unser Verhalten. Wenn sie dazu verwendet wird, jeden in öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Räumen zu scannen (eine Form der Massenüberwachung), verstößt die biometrische Verarbeitung gegen eine Vielzahl von Grundrechten.

Die Europäische Bürgerinitiative #ReclaimYourFace benötigt 1 Mio. Unterstützer:innen, damit die EU-Kommission ein Verbot biometrischer Massenüberwachung in Europa prüfen muss: reclaimyourface.eu/de/

