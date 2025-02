Wie man Instagram für Musiker nutzt

Um als Musiker oder Musikerin richtig durchzustarten, kommt man um eine Präsenz auf Social Media nicht mehr herum. Instagram und Co. haben sich mittlerweile zu den wichtigsten Marketingtools für Künstler entwickelt. Umso wichtiger ist es, zu wissen, wie man die Social-Media-Plattformen zu den eigenen Gunsten nutzt, mehr Reichweite generiert und ein größeres Publikum erreicht und mit den Fans in Kontakt zu treten. Du machst Musik und willst Instagram nutzen, um deine eigene Fanbase auszubauen? Dann haben wir hier ein paar wichtige Tipps und Tricks gesammelt, die dir dabei helfen.

Dein Profil

Auf Instagram hast du die Wahl zwischen einem persönlichen Profil und einem Geschäftskonto. Mit einem Geschäftskontos ist es möglich, deine Reichweite und Views zu messen und tracken, um deine besser zu verstehen. Du kannst außerdem gesponserten Beiträge und Instagram-Anzeigen schalten, Inhalte mit dem Planungstool Voraus planen und sogar mit Instagram Shopping Geld verdienen. Und das Beste ist, dass das Geschäftskonto komplett kostenlos ist.

Neben dieser eher formalen Anforderung, ist es zentral, dass dein Instagram-Account deine Identiät und dein Profil als Künstler widerspiegelt und zeigt, wer du bist. Promote also deine Musik so, dass das Interesse der Besucher deines Profils geweckt wird. Auf Social Media funktioniert das nicht ohne deine Persönlichkeit. Das Branding von dir als Künstler sollte also auf dich als Person zugeschnitten sein.

Das Branding

Zu den Basics gehört es, einen Namen und ein Profilbild zu wählen, mit dem dich deine Fans eindeutig erkennen können. Es ist also wichtig, dass du dir deinen Künstlernamen sicherst. Lies dir aber unbedingt die Markenrichtlinien von Instagram durch. Du solltest außerdem sichergehen, dass du nicht versehentlich den Künstlernamen einer anderen Künstler verwendest. Dein Proflbild sollte ebenso klar mit dir und deiner Künstlerpersönlichkeit zusammenpassen und den Nutzern auf Instagram gleich ins Auge fallen. In deiner Bio kannst du zudem alle wichtigen Informationen über dich kurz, knapp und unterhaltsam zusammenfassen und mit Links auf weitere für dich wichtige Plattformen verweisen.

Deine Musik

Wenn du ein neues Profil als Künstler startest, kannst du dir von Beginn an überlegen, welche Story du erzählen willst. Vergiss hier nicht, dass Instagram eine App ist, die auf visuelle Inhalte setzt. Als Musiker kannst du deine Beiträge auch nutzen, um deinen Fans neue Musik von dir zu zeigen. Mit kurzen Videos kann es dir gelingen, die Neugierde der Fans zu wecken. Mit einem Backing Track Player kannst du Live Musik mitschneiden, neue Songs aufnehmen und sie bequem auf dein Handy oder ein anderes Device hochladen, um es dann auf Instagram zu veröffentlichen. Du kannst Clips von deinen Liveshows, Bilder vom Backstage, aber auch persönliche Inhalte wie deine Morgenroutine oder Urlaubsschnappschüsse teilen. Deine Backing Tracks kannst du als Originalsound bei Instagram verwenden, um deine Bilder oder Videos damit zu hinterlegen. Außerdem kannst du anderen Usern erlauben, deine Musik zu verwenden und noch mehr Menschen damit auf dich aufmerksam machen.

Instagram macht es mit dem Instagram Live Feature möglich, Live-Übertragungen auf der Plattform zu nutzen. Du kannst zum Beispiel ein kleines Konzert live übertragen oder den Fans einen direkten und authentischen Eindruck von Proben Sessions oder dein Songwriting geben.

