Mehr Übersicht, weniger Aufwand: Wie umsatz.io das CRM-Problem kleiner Unternehmen löst

Komplexe CRM-Systeme überfordern immer mehr kleine und mittlere Betriebe, ineffiziente Excel-Listen verhindern hingegen Wachstum und Erfolg – ein Mittelweg ist gefragt: Wie CRM auch für KMU verständlich, effizient und individuell funktioniert. Mit umsatz.io bietet sich dem Mittelstand hier eine Lösung, die wirklich passt. Welche Probleme die Plattform löst und was sie im Detail bietet, erfahren Sie hier.

Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen bei der Kundenverwaltung vor einer Zwickmühle: Entweder nutzen sie unübersichtliche Excel-Listen oder teure, komplexe CRM-Systeme. Excel stößt schnell an Grenzen – Kontaktdaten und Verkaufschancen versinken im Chaos. Gleichzeitig schrecken komplizierte Programme durch Kosten und Aufwand ab. Dadurch gehen Leads verloren, Chancen bleiben ungenutzt, Zahlen sind ungenau. Das bremst Wachstum und gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit. „Die Abhängigkeit von Excel oder überladenen Systemen führt oft zu Frust und Mehrarbeit – am Ende werden aber nur Umsätze verschenkt“, erklärt Marvin Flenche von umsatz.io.

„Der effektivste Weg in ein gesundes Unternehmenswachstum führt über einen praxisnahen CRM-Prozess – ein System, das einfach nutzbar und präzise auf die Bedürfnisse von KMU abgestimmt ist“, fügt er hinzu. Mit umsatz.io schlägt Marvin Flenche eine Brücke zwischen beiden Welten. So erhalten kleine und mittelständische Unternehmen die Chance, mit einem CRM-System ihr Vertriebspotenzial voll auszuschöpfen. Die Software kombiniert die einfache Übersichtlichkeit einer Excel-Tabelle mit den erweiterten Funktionen klassischer CRM-Programme – ein bislang einzigartiges Angebot. Dank intuitiver Bedienung und flexibler Anpassungsmöglichkeiten können Unternehmer und Selbstständige schnell effizienter arbeiten, Umsätze steigern und ihr Wachstum spürbar vorantreiben.

Einfacher Einstieg, reale Mehrwerte: So funktioniert umsatz.io

Der Umstieg zu umsatz.io gestaltet sich unkompliziert: Schon der erste Login, die Integration bestehender Daten und die Konfiguration auf das Unternehmen erfolgen intuitiv. Fehlerquellen und Hürden, wie sie bei großen CRM-Lösungen auftreten, sind minimiert. „Unser Ziel war es, das Set-up maximal schlank zu halten und trotzdem entscheidende Stellschrauben individuell gestalten zu können“, erklärt Marvin Flenche. Nutzer können eigene Pipelines, Abläufe und dynamische Felder anlegen. So müssen sie sich nicht durch endlose Menüs klicken.

Schnittstellen, etwa zu Sepia, ermöglichen eine direkte Anbindung an wichtige Plattformen. Währenddessen verbessert das Filter- und Listensystem das Handling von Leads, Kontakten und Verkaufschancen enorm. „Das System ist direkt auf Vertrieb mit hoher Schlagzahl ausgelegt – gerade dann, wenn große Volumina effizient verarbeitet werden müssen“, betont Marvin Flenche. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das Call-Tracking: Jeder Anruf, der im System getätigt wird, wird dokumentiert – mit Ergebnis und Nachverfolgbarkeit für spätere Auswertungen. Das sorgt für bessere Kontrolle und Auswertung im gesamten Vertriebsprozess.

Kunden wachsen mit – und berichten von echten Ergebnissen

Auch die Praxiserfahrungen zeigen: umsatz.io hält im Alltag, was es verspricht. Nikolai Hültenschmidt von der Local4Local Marketing GmbH berichtet etwa, dass sein Unternehmen vor der Einführung der Software mit unübersichtlichen Leadlisten und fehlenden KPIs zu kämpfen hatte. „Mit umsatz.io haben wir es geschafft, Leads besser zu strukturieren und klare Kennzahlen zu implementieren. Dadurch brachte die CRM-Software Ordnung in das Chaos, das zuvor durch unzählige Excel-Listen herrschte – und machte unser Unternehmen folglich bereit für weitere Wachstumsschritte.“

Auch Leo McGuire von der McGuire Marketing GmbH spricht von einer deutlichen Effizienzsteigerung: „Das System von umsatz.io eignet sich für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen, die mit einem Google Sheet an ihre Grenzen stoßen. Uns hat die CRM-Softwarelösung sehr dabei geholfen, im Vertrieb effizienter zu werden.“ Gerade die intuitive Bedienung sorgt am Ende dafür, dass sich auch „Nicht-Techniker“ sofort zurechtfinden – und die Digitalisierung ihres Vertriebs endlich als Chance statt als Bürde begreifen.

