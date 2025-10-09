Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Performance-Tipps: Microsoft rät zum Abschalten einzelner Optionen

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 12:56 durch Sanjo Babić
Microsoft Laptop (Symbolbild)
Microsoft Laptop (Symbolbild)

Bild von Photo Mix auf Pixabay

COMPUTER BILD berichtet über Microsoft-Hinweise zu Funktionen in Windows 10 und 11, die Leistung kosten. Dazu zählen OneDrive-Synchronisierung und visuelle Effekte.

Empfohlen wird, die Synchronisierung testweise zu pausieren und grafische Effekte zu reduzieren. Nutzerinnen und Nutzer mit wenig Arbeitsspeicher profitieren besonders. Zudem rät Microsoft zu Updates, freiem Speicher und Malware-Checks.

Die Maßnahmen sind reversibel und erfordern keine Zusatzsoftware. Für produktive Systeme gilt, Änderungen zuerst kontrolliert zu testen.

Quelle: ExtremNews


