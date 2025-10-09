Performance-Tipps: Microsoft rät zum Abschalten einzelner Optionen

COMPUTER BILD berichtet über Microsoft-Hinweise zu Funktionen in Windows 10 und 11, die Leistung kosten. Dazu zählen OneDrive-Synchronisierung und visuelle Effekte.

Empfohlen wird, die Synchronisierung testweise zu pausieren und grafische Effekte zu reduzieren. Nutzerinnen und Nutzer mit wenig Arbeitsspeicher profitieren besonders. Zudem rät Microsoft zu Updates, freiem Speicher und Malware-Checks.

Die Maßnahmen sind reversibel und erfordern keine Zusatzsoftware. Für produktive Systeme gilt, Änderungen zuerst kontrolliert zu testen.

Quelle: ExtremNews



