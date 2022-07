Said Shiripour echte Erfahrungen - Internet Marketing

Said Shiripour ist ein Full-Stack-Marketer, der nach eigenen Angaben Marketingpläne und Roadmaps für mehr als 50 digitale Informationsprodukte erstellt hat. Aufgrund seiner Erfahrung konnte er sich über die Jahre hinweg einschlägiges Fachwissen über digitales Marketing und die Entwicklung von Strategien für Landingpages und die Optimierung von Conversion Rates aneignen. Viele seiner Trainings stellt er kostenlos auf seinem Youtube Kanal zur Verfügung.

Weitere berufliche Erfahrungen

Said Shiripour ist außerdem Mitbegründer von Marketingtechnologie- und Softwareunternehmen zur Unterstützung von Unternehmern bei der Lead-Generierung, dem Aufbau von Trichtern und dem Affiliate-Marketing. Darüber hinaus hat er zwei Bücher über Online-Marketing geschrieben: "Das perfekte Online-Business" und "All in - Shortcut to Success".

Nach eigenen Angaben hat er für seine Kunden bereits mehr als 56 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen und über 100.000 Leads generiert. Zu seiner Zielgruppe gehören Unternehmen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Funnel Marketing mit eigenem SaaS

Said Shiripour gründete ein erfolgreiches Softwareunternehmen. Mit EZFunnels hat er es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmern den Zugang zu Funnel Marketing zu vereinfachen. Nach dem Test mehrerer SaaS-Lösungen suchte Shiripour nach einer effizienten Methode, um Trichter zu erstellen. Er erkannte, dass Verkaufstrichter sehr wichtig sind, um potenzielle Käufer in treue Kunden zu verwandeln.

Mit EZFunnels zeigt Shiripour Unternehmern, auf welche Art und Weise Trichtermarketing funktioniert und wie verschiedene Arten von Kaufverhalten ausgelöst werden können. Unternehmer und Kleinunternehmer können auf digitale Marketingdienste zugreifen. Dazu zählt auch einfach zu bedienende Software, welche verschiedene Online-Vorlagen für unterschiedliche Unternehmen bereithält.

Was können Unternehmer von ihm lernen?

Unternehmer können einiges von Said Shiripour lernen. Sie müssen sich nicht auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren, sondern können echte Problemlösungen entwickeln. Das hilft wiederum anderen, ein Unternehmen aufzubauen, das erfolgreich ist. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Herangehensweise von typischen Vorgehensweisen von Unternehmen. Viele konzentrieren sich heute nur auf die zu verkaufenden Produkte und suchen nicht nach Lösungen für echte Probleme.

Vor- und Nachteile seines Online-Trainings

TechTimes.com hat angegeben, dass Shiripour seinen ersten Online-Kurs auf der Grundlage einer Reise gestartet hat. Er hat Tipps für das Affiliate-Marketing gelernt und umgesetzt. So konnte er Evergreen System gründen - sein digitales Informationsprodukt, welches im deutschsprachigen Raum erhältlich ist. Berichten zufolge hat allein dieses Produkt schon 1,4 Millionen Euro erzielt. Dieser Kurs umfasst 12 Module mit 50 Lektionen und 160 Videos.

Laut seiner Website bietet das Evergreen System von Shiripour unter anderem die folgenden Vorteile:

Ein Business in nur wenigen Schritten aufbauen

Eine E-Mail-Liste aufbauen und automatisch wiederkehrende Besucher generieren

Die perfekten Nischen und Produkten für das eigene Geschäft finden

Automatisch 200 EUR oder mehr pro Tag verdienen

In anderen Bewertungen werden auch die Erschwinglichkeit und die Bequemlichkeit der Bereitstellung hochwertiger Marketinginhalte auf einer Website genannt.

Bislang gibt es nicht allzu viele Online-Bewertungen der Schulungen von Shiripour. Folgende Nachteile werden jedoch genannt:

Schwierigkeiten beim Suchen bestimmter Videos zu bestimmten Inhalten

Hoher Arbeitsaufwand

Keine einfache Umsetzung

Tatsächlich muss man an dieser Stelle erwähnen, dass das Einkommen nicht über Nacht kommen wird. Es kann sogar bis zu einem Jahr dauern, bis sich die Erfolge zeigen. Denn Kontinuität ist das A und O von Affiliate-Marketing. Kurzfristiger Reichtum ist ebenfalls nicht zu erwarten - man baut sich das Vermögen über einen längeren Zeitraum hinweg auf.

Der Nettowert von Said Shiripour

Der Nettowert von Shiripour wird auf rund 58 Millionen Euro geschätzt. Er hat rund 100.000 Kunden gewonnen, über 50 Produkte auf den Markt gebracht und mehr als 500.000 E-Mail-Kontakte gesammelt. Auch der Umsatz von über 50 Millionen Euro ist nicht zu unterschätzen.

Zudem erhielt der Unternehmer den Preis für den besten Online-Vermarkter in Deutschland. Es folgten sieben weitere internationale Auszeichnungen. Zudem hat Said Shiripour zwei erfolgreiche Bücher geschrieben und durfte auf mehreren renommierten Veranstaltungen sprechen.

Abschließende Überlegungen

Die Erfahrungen Shiripours als digitaler Marketer hat ihm das Wissen verliehen, welches er heute an viele andere Unternehmer weitergibt. Die Kritiken zu seinem Onlinekurs sind gemischt. Allerdings ist es auch nicht möglich, mit minimalem Einsatz reich und erfolgreich zu werden. Nutzer erkennen, dass es wichtig ist, sich das Know-how vorab anzueignen. Dazu ist der Kurs eine praktische und vor allem erschwingliche Möglichkeit.

Die Plattform EZFunnels hingegen ist eine Lösung, die von den meisten Unternehmern dringend benötigt wird. Sie ermöglicht den Zugang zu digitalen Marketing-Tools, welche dabei helfen, ein Geschäft aufzubauen. Die digitale Software hat Shiripour nicht nur für die Branche ins Leben gerufen, sondern zu einer Lösung weiterentwickelt, die angehenden Unternehmen helfen soll, sich zu vergrößern.

Quelle: ezfunnels (ots)