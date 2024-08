Warum LinkedIn die Nummer 1 Marketing- und Vertriebsplattform für Software- und IT-Unternehmen ist

Noch immer tun sich Software- und IT-Unternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb schwer, sich gegen ihre Konkurrenz durchzusetzen - dabei könnten sie ihren Erfolg längst mithilfe moderner Plattformen deutlich steigern. Als eines der wirkungsvollsten Tools hat sich dabei in den vergangenen Jahren vor allem LinkedIn hervorgetan. Warum aber ist das so und welche Vorteile bietet die Plattform in der Praxis?

Inhabergeführte Software- und IT-Unternehmen verfügen über eine tiefe fachliche Expertise, da die Geschäftsführer oftmals selbst Programmierer sind. Allerdings bleibt ihnen aufgrund der intensiven Beschäftigung mit technischen Problemlösungen wenig Zeit für Marketing und Vertrieb. Doch gerade in einer Zeit, in der immer mehr Start-ups mit aggressiven Strategien auf den Markt drängen, wird der direkte Kontakt zu Zielgruppen und Kunden auch für etablierte IT-Unternehmen zunehmend wichtiger. Essenziell hierbei ist auch die Wahl der richtigen Plattform, um genau diesen Erfordernissen gerecht zu werden. "Wir beobachten immer wieder, dass Unternehmer verschiedenste Plattformen testen, ohne den Umgang mit einer davon wirklich zu meistern", berichtet Maximilian Feldengut von der MEDIALIFT GmbH. "Damit verschenken sie nicht nur eine Menge Potenzial, sondern schwächen auch ihre eigene Marktposition, während sie von ihrer Konkurrenz überholt werden." "Umso wichtiger ist es, sich jetzt mit den wichtigsten Plattformen - insbesondere LinkedIn - zu beschäftigen und ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen", fügt sein Geschäftspartner Luca Seitner hinzu. Gemeinsam mit ihrem Team haben Maximilian Feldengut und Luca Seitner eine innovative Kombination aus sozialem Netzwerk und Software entwickelt, die IT-Unternehmen ermöglicht, ihre Leistungen gezielt zu präsentieren. Kunden und Interessenten können so mithilfe von hochwertigem Content auf LinkedIn direkt angesprochen und zur Kontaktaufnahme ermutigt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt stets auf der eindrucksvollen Darstellung der tatsächlichen Expertise und Fachkenntnis eines Unternehmens. Aus welchen Gründen die Marketing- und Vertriebsexperten ihren Kunden dabei stets die Nutzung von LinkedIn empfehlen, verraten sie hier. 1. Größte, nutzbare B2B-Datenbank im DACH-Raum und darüber hinaus LinkedIn verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit über 900 Millionen Nutzern weltweit - ein erheblicher Anteil davon kommt aus der DACH-Region. Diese umfassende Datenbank ermöglicht es Unternehmen, gezielt nach potenziellen Geschäftspartnern, Kunden und Fachkräften zu suchen und sie direkt anzusprechen. 2. Stärkster User-Zuwachs aus allen Branchen Darüber hinaus verzeichnet LinkedIn in allen Branchen ein stetiges Wachstum der Nutzerzahlen. Das bedeutet, dass Unternehmen in der Software- und IT-Branche ihre Zielgruppen erreichen können - völlig unabhängig davon, wie spezifisch oder nischenhaft diese sind. 3. Mächtigster Funktionszuwachs LinkedIn erweitert kontinuierlich seine Funktionen und bietet immer neue Möglichkeiten für Marketing und Vertrieb. Zu den neuesten Funktionen gehören präzise Zielgruppenansprachen, erweiterte Analysemöglichkeiten und innovative Werbeformate wie dynamische Anzeigen und gesponserte Inhalte. 4. Stärkster Kundensupport Ergänzend dazu punktet LinkedIn mit einem exzellenten Kundensupport, der Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus ihren Marketing- und Vertriebsaktivitäten herauszuholen. Dies umfasst Hilfe bei der Erstellung von Kampagnen, der Optimierung von Anzeigen und der allgemeinen Nutzung der Plattform. 5. Sehr aktive Nutzer und ein hervorragender Algorithmus LinkedIn-Nutzer sind in der Regel sehr aktiv und engagiert. Dabei fördert der Algorithmus der Plattform relevante Inhalte und unterstützt so die organische Reichweite und Sichtbarkeit von Beiträgen - insbesondere, wenn diese in den ersten Stunden nach Veröffentlichung viel Engagement erhalten. 6. Maximale Kosteneffizienz Zuletzt bietet LinkedIn flexible Werbebudgets und ermöglicht es Unternehmen, mit bereits geringen Investitionen effektive Kampagnen zu starten. Die Kostenkontrolle und die Möglichkeit, das Budget jederzeit anzupassen, machen LinkedIn zu einer kosteneffizienten Plattform für B2B-Marketing. Fazit LinkedIn ist vor allem deshalb die wichtigste Plattform für Software- und IT-Unternehmen, weil es die größte B2B-Datenbank im DACH-Raum und darüber hinaus bietet. Mit starkem User-Zuwachs, innovativen Marketing- und Vertriebsfunktionen, hervorragendem Kundensupport und einem effizienten Algorithmus ist LinkedIn führend. Nicht zuletzt ist die Plattform außerdem äußerst kosteneffizient. Zwar gewinnen im späteren Verlauf auch YouTube, Google oder einige wenige "Spezialplattformen" an Relevanz, für den Anfang sollte der Fokus von Software- und IT-Unternehmen aber zwingend auf dem Aufbau eines mehrwertbasierten und wirtschaftlichen Netzwerks über LinkedIn liegen. Quelle: MEDIALIFT GmbH (ots)