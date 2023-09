Florian Pohl: Wie der Beziehungs-Neustart mit dem Ex-Partner gelingt

Trennungen sind niemals einfach - besonders dann nicht, wenn der Partner die Beziehung beendet. Die Verzweiflung der zurückbleibenden Partner ist groß: Viele können nicht verstehen, was den Ex-Partner zur Trennung veranlasst hat. Als Geschäftsführer von Love Repair bietet Florian Pohl Menschen eine Anlaufstelle, die ihren Ex-Partner vermissen und wieder mit ihm zusammenkommen möchten. Wie er dafür sorgt, dass der Ex-Partner wieder Interesse zeigt und ein Beziehungs-Neustart möglich wird, erfahren Sie hier.

Beziehungen sind etwas Wunderbares: Man ist verliebt, fühlt sich geborgen und schwebt mit seinem Partner auf Wolke Sieben. Doch was, wenn der Partner die Beziehung plötzlich beendet? Solche plötzlichen Trennungen sind oft mit viel Schmerz verbunden - gerade für den Partner, der von ihr überrascht wurde. Es folgen Monate der Verzweiflung und Trauer, in denen man sich einfach nicht vom ehemaligen Partner lösen kann. Doch der Versuch, wieder aufeinander zuzugehen, scheitert immer wieder aufs Neue. "Viele Menschen sehnen sich auch noch nach Jahren danach, wieder mit ihrem Ex-Partner zusammenzukommen. Sie gehen immer wieder auf ihn zu und machen genauso weiter wie vor der Trennung. Das Scheitern der Beziehung ist in diesem Fall vorprogrammiert. Wer nicht an sich arbeitet, den Knoten in der Beziehung nicht lösen kann und es nicht schafft, dass der Ex-Partner von sich aus einen Beziehungs-Neustart will, der verschwendet seine Zeit", warnt Florian Pohl, Geschäftsführer von Love Repair.

"Wir helfen unseren Kunden dabei, sich intensiv mit den Trennungsgründen auseinanderzusetzen, um tatsächlich eine Chance auf eine glückliche Beziehung mit dem Ex-Partner zu haben", erklärt der Trennungs-Experte weiter. "Es gibt immer Gründe, weshalb sich der Ex-Partner keine Beziehung mehr mit einem vorstellen kann. Mit unseren Kunden machen wir das emotionale Ungewisse greifbar und formulieren sie in einfache Bedingungen um, die danach einfach nur erfüllt werden müssen." Das Angebot von Love Repair richtet sich an Menschen zwischen 30 und 54 Jahren, die sich nach einem Neuanfang mit ihrer vergangenen Liebe sehnen. Dabei setzt Florian Pohl auf eine persönliche Beratung, um die Ist-Situation bestmöglich zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. "Ein Neuanfang ist so gut wie immer möglich. Man muss es nur richtig angehen. Mit uns und unserer jahrelangen Erfahrung sind unsere Kunden hier auf der sicheren Seite", versichert Florian Pohl.

Wie Love Repair ihre Kunden zu handfesten Ergebnissen führt

Mit seinem Unternehmen hebt sich Florian Pohl im Bereich der Beziehungsberatung deutlich von seinen Mitbewerbern ab. "Es gibt Unternehmen in der Branche, die auf Überredungsarbeit oder Kontaktsperren setzen, aber nicht auf die individuelle Situation eingehen und folglich unrealistische Versprechen machen", verrät der Experte. "Wir wollen jedoch niemanden in eine neue Beziehung hineinmanipulieren und setzen uns stattdessen ganz gezielt mit den Beziehungsproblemen unserer Kunden auseinander. Mithilfe von Persönlichkeitsentwicklung sorgen wir dafür, dass der Ex-Partner all seine Bedenken bezüglich einer neu aufgelebten Beziehung verliert", erklärt Florian Pohl.

Dabei ist es jedoch nicht unüblich, dass einige seiner Kunden zuerst einige Vorbehalte mit in die Beratung bringen. "Viele glauben zu Beginn nicht daran, dass verloren geglaubte Gefühle wieder reaktiviert werden können", verrät der Geschäftsführer. "Ich erlebe jedoch täglich, wie viel Potenzial in einer beendeten Beziehung steckt. Beispielsweise habe ich einen Kunden betreut, der zu Beginn der Zusammenarbeit von einem neuen potenziellen Partner seiner Ex-Freundin erfuhr. Seine Hoffnung auf Erfolg war damit verschwunden - nicht aber bei mir. So überzeugte ich ihn, die Aufarbeitung der Beziehung dennoch zu starten." So half Florian Pohl ihm, die Trennungsgründe aufzuarbeiten, mit dem Trinken aufzuhören und an sich zu arbeiten. Die Ergebnisse waren so erstaunlich, dass auch seine Ex-Freundin mehr als beeindruckt war. Heute sind die beiden nicht nur wieder zusammen, sondern haben sogar zwei Kinder - ein Ergebnis, das beeindruckt und Florian Pohl dazu motiviert, auch weiterhin das Beste für seine Kunden zu geben.

Florian Pohl: Vom Beziehungs-Kummer zum Liebescoach

Seine Strategie hat Florian Pohl nicht einfach aus dem Nichts entwickelt. So wurde auch er 2016 von seiner Partnerin und Mutter des gemeinsamen Kindes verlassen. Für den heutigen Experten brach damals eine Welt zusammen. "Ich habe der Beziehung lange nachgetrauert. Das ging so weit, dass ich online nach Tipps suchte. Diese waren allerdings nicht zielführend und brachten außer einer erneuten Zurückweisung keine Ergebnisse", so Florian Pohl. "Doch dann machte es Klick, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Ich verstand, dass ich mich ändern musste, wenn ich die Beziehung neu aufleben lassen wollte. Schließlich geht niemand eine gescheiterte Beziehung unter den gleichen Bedingungen ein - aus Angst, erneut enttäuscht zu werden."

Aus diesem Grund arbeitete der Experte hart an sich - mit überzeugenden Ergebnissen: So hat auch er es geschafft, die Beziehung wieder aufleben zu lassen und ist bis heute mit seiner Partnerin zusammen. Seine eigenen Erfahrungen brachten ihn schließlich dazu, auch anderen durch die schwierige Trennungsphase zu helfen. "Begonnen hat damals alles mit anonymen Tipps, durch die ich bereits vielen helfen konnte", so Florian Pohl. Um aber noch vielen weiteren helfen zu können, gründete er mit einem engen Freund schließlich Love Repair. "Ich möchte mit meiner Strategie wirklich etwas bewirken und Menschen dabei helfen, eine glückliche Beziehung zu führen", fasst der Experte seine Mission zusammen.

Sie möchten die Trennung von Ihrem Partner verstehen und wünschen sich einen Beziehungsneustart? Dann melden Sie sich jetzt bei Florian Pohl und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch!

Quelle: Love Repair (ots)