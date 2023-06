Wie Sie mit einem Whirlpool und einer Bar die perfekte Outdoor-Oase schaffen

In einer Welt, in der Stress und Reizüberflutung allgegenwärtig sind, ist es wichtiger denn je, Räume zu schaffen, in denen man sich entspannen und erholen kann. Warum nicht eine eigene Oase im Freien schaffen? Eine gut durchdachte Terrasse oder Veranda mit Whirlpool und Bar kann der perfekte Rückzugsort von der Hektik des Alltags sein. In diesem Blogbeitrag geben wir Ihnen einige Tipps und Tricks, wie Sie Ihre eigene Oase im Freien schaffen können.

Wählen Sie den perfekten Standort für Ihre Oase im Freien Der erste Schritt besteht darin, den besten Standort für Ihre Wellness - Oase mit Pool im Freien auszuwählen. Achten Sie darauf, dass der Standort ruhig und abgelegen ist, damit Sie sich in Ihrer Oase ungestört fühlen können. Wenn möglich, wählen Sie ein nach Süden ausgerichtetes Grundstück, damit Sie die Sonne optimal nutzen können. Auch die Größe des Grundstücks ist wichtig, denn sie bestimmt, wie viel Platz Sie für den Whirlpool und die Bar haben. Ideen und Inspirationen für die Gestaltung sammeln Es ist wichtig, dass Sie sich im Voraus Ideen und Inspirationen für die Gestaltung Ihrer Oase im Freien holen. Sehen Sie sich verschiedene Designs und Stile an, sammeln Sie Bilder in sozialen Netzwerken und kontaktieren Sie Freunde und Familie, um Ideen zu sammeln. Versuchen Sie, Ideen zu sammeln, die Ihrem persönlichen ästhetischen Geschmack und Ihrem Budget entsprechen. Budget und Aktionsplan erstellen Bevor Sie anfangen, ist es wichtig, ein Budget aufzustellen. Wenn Sie ein bestimmtes Budget im Kopf haben, notieren Sie es auf einem Blatt Papier und legen Sie fest, welche Ausgaben Priorität haben und welche flexibel sind. Wenn Sie wissen, wie viel Geld Sie ausgeben möchten, sollten Sie einen Aktionsplan aufstellen, in dem Sie festlegen, welche Arbeiten Sie selbst erledigen und welche von Fachleuten ausgeführt werden müssen. Einbau eines Whirlpools mit allem Drum und Dran Die Installation eines Whirlpools ist ein wichtiger Schritt, um Ihre Oase im Freien zum Leben zu erwecken. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Größen und Designs, aber denken Sie daran, dass dies der Ort ist, an dem Sie, Ihre Freunde und Ihre Familie entspannen werden, also wählen Sie einen Whirlpool, der viel Platz bietet. Achten Sie darauf, dass der Whirlpool über Heizung, Filter und andere wichtige Funktionen verfügt, damit er das ganze Jahr über genutzt werden kann. Bauen Sie eine Outdoor-Bar oder eine Outdoor-Küche! Der Sommer steht vor der Tür und das ist die perfekte Zeit, um Ihren Außenbereich zu verschönern. Bauen Sie eine Bar oder eine Küchenzeile und verwöhnen Sie Ihre Gäste mit erfrischenden Getränken und sommerlichen Leckereien. Statten Sie Ihre Bar mit einem Kühlschrank, einer Spüle, einer Arbeitsplatte und passenden Barhockern aus. So wird der Barbereich zur perfekten Ergänzung Ihres Wellnessbereichs und zu einem Ort, an dem man abschalten und entspannen kann. Fazit Wenn Sie alles fertiggestellt haben, ist es an der Zeit, Ihre Oase im Freien zu genießen. Denken Sie daran, dass dies Ihr Heiligtum ist, ein Ort, der zum Entspannen und Erholen geschaffen wurde, also entspannen Sie sich und genießen Sie die Natur. Seien Sie kreativ und machen Sie Ihre Outdoor Oase zu einem Ort, an dem Sie und Ihre Gäste sich gerne aufhalten. ----