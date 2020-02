Bibi Blocksberg für einen Tag - Faschingskostüm zum Selbermachen

Karneval bzw. Fasching steht vor der Tür und wie jedes Jahr stellt sich die Frage nach einem passenden Kostüm. Prinzessinnen und Superhelden stehen sicher wieder hoch im Kurs. Wie wäre es zur Abwechslung mit einer kleinen Hexe?! Genauer gesagt mit Bibi Blocksberg, der berühmten Hexe aus Neustadt, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert.

Um in die Haut von Bibi Blocksberg zu schlüpfen, muss man noch nicht mal ein teures Kostüm kaufen, denn das Outfit lässt sich super einfach selbst machen:

Das braucht es für das schnelle Bibi-Kostüm:

Grünes T-Shirt - weiße Hose oder weiße Leggins



rote Schleife fürs Haar



ein paar Sommersprossen geschminkt

Für den Hexenbesen:

Kleine weiche Zweige (gut geeignet ist z. B. Birkenreisig oder Stroh) oder alternativ Packpapier



Besenstiel



Leimpistole



Bindegarn



Gartenschere

So wird der Hexenbesen gebastelt: Mit Hilfe der Klebepistole werden die weichen Zweige mit dem härteren Ende rund herum um den vorderen Teil des Besenstiels geklebt. Mit dem Bindegarn werden die Zweige ebenfalls am härteren Ende zusätzlich fixiert. Wer keine Leimpistole hat, kann auch nur mit dem Garn arbeiten, muss dieses aber sehr festzurren, damit nichts abfällt. Nun bekommen die Zweige per Gartenschere noch einen Schnitt verpasst, damit die typische Besenform entsteht. Wer keine Zweige hat, kann auch aus dicken Streifen von Packpapier den vorderen Teil des Besens basteln.

Bibi Blocksberg ist nicht nur frech und emanzipiert - sie setzt sich auch seit jeher für die Gerechtigkeit ein und kämpft für die gute Sache. Ob gegen Umweltverbrechen, Korruption oder andere Ungerechtigkeiten: Bibi findet immer eine Lösung und verliert dabei nie ihren Humor.

Inspirationen für das Kostüm und eine Anleitung zum Besen selbst bauen finden Sie hier:



Quelle: KIDDINX GmbH (ots)