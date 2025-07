Hier lohnt sich der Urlaub: Dieses EU-Land hat die besten Sehenswürdigkeiten

Um Reisenden eine bessere Entscheidungsgrundlage für ihren Urlaub zu bieten, hat der Bildbearbeitungssoftware-Anbieter Luminar die durchschnittlichen Tripadvisor-Bewertungen der zehn beliebtesten Sehenswürdigkeiten in jedem EU-Land ausgewertet.

Das Ergebnis: Die Schweiz und Irland bieten laut Daten die am besten bewerteten Sehenswürdigkeiten Europas - mit einer Durchschnittswertung von 4,66 von fünf Sternen. Das Matterhorn sowie das Irish Rock 'N' Roll Museum Experience führen das Ranking mit je 4,9 Sternen an. Liechtenstein und Kosovo landen am Ende der Liste.

In der Schweiz und in Irland gibt es die schönsten Sehenswürdigkeiten

Die Spitze des Sehenswürdigkeit-Rankings teilen sich die Schweiz und Irland, mit einer durchschnittlichen 4,66-Sterne-Bewertung auf Tripadvisor. Insbesondere das Matterhorn hat es Reisenden angetan. Das Wahrzeichen der Schweiz hat eine Bewertung von 4,9 von fünf Sternen. In Irland genießt die The Irish Rock 'N' Roll Museum Experience große Beliebtheit mit ebenfalls 4,9 Sternen. Den zweiten Platz belegt Slowenien, wo die Sehenswürdigkeiten mit durchschnittlich t 4,65 Sternen bewertet wurden. Den dritten Platz des Rankings sichert sich Spanien. Hier werden Sehenswürdigkeiten im Schnitt mit 4,64 Sternen bewertet. Der Spanische Platz (Plaza de España) in Sevilla ist dabei die am besten bewertete Sehenswürdigkeit.

Enttäuschungen sind in Liechtenstein am wahrscheinlichsten

Liechtensteins Sehenswürdigkeiten schneiden im Vergleich schwächer ab. Im Schnitt erhielten sie 4,13 von fünf Sternen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Die Sareis-Sesselbahn ist laut Bewertungen das Highlight im Land. Wer schwindelfrei ist, wird mit einem eindrucksvollen Blick auf die Alpen belohnt. Knapp vor Liechtenstein liegt die Slowakei mit einem Durchschnitt von 4,3 Sternen. Kunstliebhaber kommen hier besonders im Danubiana Meulensteen Art Museum auf ihre Kosten. Mit 4,7 Sternen gehört es zu den bestbewerteten Attraktionen des Landes. Finnland und Moldawien erreichen beide einen Durchschnitt von 4,31 Sternen. In Helsinki beeindruckt vor allem die moderne Central Library Oodi, die mit 4,7 Sternen bewertet wurde. In Moldawien zählt das historische Old Orhei bei Orhei mit 4,6 Sternen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Landes.

Gute Bewertungen in Griechenland und Island - Sehenswürdigkeiten in San Marino und Pristina sind Schlusslichter

Zu den absoluten Favoriten zählen die Little Farm im griechischen Laganas auf der Insel Zakynthos sowie der Thrill Park Prague's Horror Theme Park in der tschechischen Hauptstadt. Beide erreichen die Höchstwertung von 5,0 von 5 möglichen Sternen. Mit jeweils 4,9 Sternen folgen unter anderem die Metéora-Klöster in Griechenland. Die Klöster befinden sich nahe der Stadt Kalambaka und gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ebenfalls 4,9 Sterne erhält die Glacier Lagoon (Jökulsárlón) in Island. Mit 4,8 Sternen rangieren unter anderem der Killarney-Nationalpark in Irland sowie das Miniaturwunderland in Hamburg auf dem dritten Platz.

Mit 3,6 Sternen bilden die San Marino Outlet Experience sowie das Newborn Monument in Pristina (Kosovo) die Schlusslichter. Etwas besser bewertet ist das Thermalbad Caldea in Andorra mit 3,7 Sternen. Auch das Schloss Vaduz, Wahrzeichen Liechtensteins, konnte viele Besucher:innen offenbar nicht überzeugen - es erhielt 3,8 Sterne.

Tipps für die Reisefotografie und Fotos von Sehenswürdigkeiten

1. Die richtige Tageszeit nutzen

Frühes Morgenlicht oder spätes Nachmittagslicht erzeugt weiche Schatten und warme Farben. Für Aufnahmen bei ungünstigem Licht können Helligkeit und Farbtemperatur in der Nachbearbeitung angepasst werden, zum Beispiel mithilfe des Golden-Hour-Filters in Luminar.

2. Ungewöhnliche Perspektiven wählen

Standardansichten lassen bekannte Motive schnell eintönig wirken. Spannendere Bilder entstehen durch Aufnahmen aus ungewohnten Blickwinkeln - etwa von erhöhten Standpunkten, durch Rahmen wie Bögen oder Fenster. Der Bildausschnitt kann bei Bedarf nachträglich angepasst werden.

3. Linien und Komposition bewusst einsetzen

Führende Linien wie Wege oder Mauern leiten den Blick ins Bild und betonen das Hauptmotiv. Der Einsatz der Drittelregel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Motiv und Umgebung. Stürzende Linien lassen sich bei Bedarf mit Perspektivkorrekturen, etwa in Luminar, ausgleichen.

4. Den Himmel als Gestaltungselement einbeziehen

Ein strukturierter Himmel mit Wolken oder Lichtverläufen verstärkt die Bildwirkung deutlich. Bei trübem oder überbelichtetem Himmel bietet sich eine dezente Nachbearbeitung an - beispielsweise mit der Sky-AI-Funktion, um Lichtstimmung und Atmosphäre zu verbessern.

5. Die Bildwirkung dem Ort anpassen

Farben, Licht und Stimmung variieren je nach Reiseziel. Durch bewusste Nachbearbeitung lässt sich der Charakter eines Orts betonen, ohne ihn zu verfälschen. Werkzeuge wie "Mood" oder "Color Harmony" in Luminar ermöglichen eine gezielte Anpassung von Farbton und Kontrast.

Quelle: Skylum (ots)