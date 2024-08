Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH verrät, woran Kunden unseriöse Marketingagenturen erkennen können

Die Welt des Onlinemarketings gleicht einem Dschungel: Bei der Vielzahl der Agenturen am Markt ist es für Kunden kaum möglich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aus jahrelanger Markterfahrung weiß der Marketingexperte und Inhaber der AdWiser GmbH Ephraim Chiozza, dass große Qualitätsunterschiede unter den verschiedenen Marketingagenturen herrschen.

In diesem Artikel verrät er, an welchen typischen Anzeichen Kunden einen schlechten Dienstleister erkennen können, woher seine große Expertise stammt und welche Mission er mit seiner Arbeit verfolgt.



Umfassende Onlinemarketingkonzepte sind ein Muss für jeden Onlineshop, der seine Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich verkaufen will. Von der Suchmaschinenoptimierung über Social-Media-Marketing und Google-Ads bis hin zur regelmäßigen Optimierung des Onlineshops sollten alle Teilbereiche des Marketingökosystems von spezialisierten Experten umgesetzt werden, um größtmögliche Erfolge erzielen zu können. Doch die Wahl der richtigen Marketingagentur stellt die meisten Betreiber von Onlineshops vor große Herausforderungen, denn unter den unzähligen Anbietern am Markt tummeln sich viele schwarze Schafe. "Gerade, wer selbst nicht über die entsprechende Expertise verfügt, kann im Vorfeld kaum einschätzen, wie seriös und professionell eine Agentur arbeitet", verrät Ephraim Chiozza, Geschäftsführer der AdWiser GmbH.

"Es gibt jedoch sowohl vor als auch während einer Zusammenarbeit einige Anzeichen, bei denen ich zur Vorsicht raten würde", fährt der Marketingexperte fort. Mit der AdWiser GmbH hat Ephraim Chiozza es sich zur Aufgabe gemacht, Onlineshops durch die Entwicklung von Marketingökosystemen dabei zu unterstützen, ihre Werbebudgets effizient zu nutzen und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Seine Kunden profitieren dabei von über fünfzehn Jahren Markterfahrung und einer tiefgreifenden Expertise. Weil viele Onlineshop-Betreiber seine Unterstützung suchen, die zuvor mit anderen Agenturen zusammengearbeitet haben, verfügt der Marketingexperte über tiefe Einblicke in die Branche und wird immer wieder mit der Arbeit unprofessioneller Wettbewerber konfrontiert. Im Folgenden verrät Ephraim Chiozza, an welchen typischen Red Flags Kunden eine unseriöse Marketingagentur erkennen können.

Die Red Flags bei der Wahl der Marketingagentur

Im ersten Schritt sollte eine Marketingagentur sich vor einer potenziellen Zusammenarbeit für die geplante Gesamtstrategie interessieren und alle dafür relevanten Informationen proaktiv einfordern. Denn auch, wenn für unterschiedliche Themenbereiche, wie zum Beispiel Social-Media-Kampagnen oder bezahlte Werbeanzeigen auf Google, verschiedene Spezialisten engagiert werden, sollte ein Dienstleister die Gesamtstrategie kennen, um bestmöglich zur Zielerreichung beitragen zu können. "Auch, wer nur einen kleinen Teil des Marketingökosystems bedient, muss dafür das ganzheitliche Konzept kennen - fordert eine Agentur die Informationen im Erstgespräch nicht ein, ist in der Regel nicht mit einer professionellen Dienstleistung zu rechnen", erklärt Ephraim Chiozza.

Hat die Zusammenarbeit bereits begonnen, dauert es oft viele Monate, bis der Kunde merkt, dass die Marketingagentur nicht die gewünschten Resultate erzielt. Bis dahin hat er nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld verloren. "Vor allem im Bereich Google-Ads sehe ich immer wieder, dass gravierende Fehler gemacht werden, weil es am nötigen Expertenwissen fehlt", verrät Ephraim Chiozza. "Durch schlechtes Account-Management werden enorme Potenziale verschenkt." Ein typisches Alarmsignal sieht der Experte vor allem in einer trägen Kommunikation: Wird der Kunde, abgesehen von einem monatlichen Reporting, nicht aktiv kontaktiert und informiert, ist davon auszugehen, dass der Dienstleister keine angemessene Leistung erbringt und das Werbebudget nicht effizient einsetzt. In diesem Fall kann es aufschlussreich sein, den Google-Änderungsverlauf einzusehen. "Wir erleben es häufig, dass der Änderungsverlauf komplett leer ist - da kommt die Frage auf, was die Agentur eigentlich gemacht hat", meint Ephraim Chiozza.

Ephraim Chiozza: Branchenexperte mit jahrelanger Erfahrung und großer Leidenschaft

Mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung gilt Ephraim Chiozza als absoluter Experte im Onlinemarketing. Neben einem Marketingstudium, jahrelanger Agenturerfahrung in verschiedenen Positionen und dem Aufbau verschiedener Start-ups zählt auch die Weiterbildung zum Eidg. Dipl. Marketingleiter, die mit Bestnoten und Auszeichnung abgeschlossen wurde, zu seiner Vita. Dank seines umfangreichen Erfahrungsschatzes und seiner tiefgreifenden Expertise ist Ephraim Chiozza nicht nur als Dozent an verschiedenen Hochschulen tätig, sondern auch als Keynote-Speaker auf renommierten Marketing-Events bekannt.

Mit der Gründung der AdWiser GmbH vereint der Marketingexperte sein unternehmerisches, akademisches und praktisches Wissen und tut, wovon er bereits in seiner Kindheit träumte: anderen Menschen mit der Kreation hochwertiger Werbung helfen. "Meine Mission ist es, die Marketingkompetenz im gesamten DACH-Raum zu fördern, die Branche und junge Talente weiterzuentwickeln und gleichzeitig meine große Leidenschaft zu leben", so Ephraim Chiozza abschließend.

Sie wünschen sich ein ganzheitliches Marketingökosystem für Ihren Onlineshop, das nachhaltige Erfolge erzielt? Dann melden Sie sich jetzt bei Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch!

Quelle: AdWiser GmbH (ots)